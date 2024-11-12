Дональд Трамп при своем президентстве вернет США в эпоху изоляционизма. В ближайшие несколько лет американские политики будут меньше учитывать российскую угрозу. Это значит, что Украина и партнеры уже сейчас должны думать о "трампоустойчивом" плане противодействия российской агрессии – которая легко может перерасти в Третью мировую войну.

Украине и НАТО нужен трампоустойчивый план. Возможно даже трампонепробиваемый", – говорит LIGA.net в кулуарах Киевского международного экономического форума бывший спецсоветник командующего армией США в Европе, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Марк Войджер.

Как политика Трампа может повлиять на войну в Украине и каковы ключевые риски?

Марк Войджер (Фото: КМЭФ)

– Если смотреть с точки зрения глобальной безопасности, чего вы ожидаете от президентства Дональда Трампа?

– Я не руководствуюсь только словами Трампа. Лучше анализировать события. История – лучший учитель.

Если сравнивать слова и действия Трампа, уверен: он будет постепенно выполнять свой план вернуть Республиканскую партию и американскую внешнюю политику к эпохе изоляционизма.

Классическая Республиканская партия – это сильная Америка, поддержка демократии в мире, борьба с диктаторами, авторитарными и тоталитарными режимами. Но сейчас, к сожалению, мы получим возврат к 1920-м годам, когда политика Республиканской партии так же была изоляционистской и антимиграционной. После чего ее релевантность упала, и начался кризис 1929 года.

Америка не может быть великой, прячась за океаном. Америка стала великой, когда она уже активно участвовала в развитии послевоенного мира. Это противоречит идее изоляционизма. Он не улучшит ни политическую, ни экономическую ситуацию в стране.

– К чему это может привести?

– К вакууму безопасности в мире. В условиях такого вакуума диктаторы и агрессоры поднимают голову и приступают к своим агрессивным воздействиям.

Поэтому я очень озабочен, что Трамп может подталкивать США в этом направлении. Да, конечно, относительно сдерживания Китая он будет проводить жесткую политику. Он будет поддерживать Израиль и будет жестким с Ираном.

Но в отношении России – сомневаюсь. Трамп всегда мягче обращался с Путиным.

Поэтому думаю, что идет эпоха, когда в течение нескольких лет глобальный порядок будет не то чтобы прямо разрушаться, но меняться не в позитивном направлении. Америка – это стержень глобального порядка. Если США не будут активно участвовать в его обеспечении, это станет большим вызовом для глобальной системы безопасности.

Марк Войджер (Фото: КМЭФ)

– Согласно отчету комиссии по национальной оборонной стратегии Конгресса США, Белый дом не сможет эффективно сдерживать Китай без поддержки партнеров. Чтобы поддержка партнеров была максимально действенной, они не должны отвлекаться на российскую угрозу. Как подобные расчеты оказывают влияние на восприятие российской угрозы в США?

– Не уверен. Американская политическая элита считает главным долгосрочным вызовом для США Китай. В первую очередь – из-за его военно-промышленной базы и значительной доли в глобальной экономике. В головах американских аналитиков, экономика – главная часть формулы будущей безопасности.

На Россию они смотрят несколько свысока. Мол, да, они агрессивны, но вы знаете, у них там постоянные экономические проблемы. Поэтому Россия – это второстепенная угроза.

Думаю, это неправильно. Россия сейчас – ключевая сила, бросающая вызов системе мировой безопасности. Россия – главный агрессор. Китай, конечно, может атаковать Тайвань, но Китай еще не начинал войну. А Россия – да. Китай – ограничен своей географией. А Россия может подрывать порядок вокруг своих границ.

По приглашению России на европейском континенте уже воюют военные силы Северной Кореи. В определенном плане это если не Третья мировая война, то подготовка к ней. И Украина в этой войне станет главным фронтом.

– То есть, по вашему мнению, сейчас американские элиты не воспринимают Россию как серьезную угрозу, которую нужно решительно нейтрализовать?

– Не совсем так. Мнения могут быть разные. Есть американцы, которые очень любят и ценят Украину. Происходящее здесь для них – это фронт №1. Есть американцы, для которых война в Украине – только один из многих фронтов. Есть еще Израиль, Иран, Китай, Северная Корея, Латинская Америка. Они видят, что в мире слишком много угроз.

Есть такие, как, например, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Они воспринимают мир в стиле Киссинджера и верят, что нужно сбалансировать глобальную безопасность. Их беспокоит перспектива развала России. Это может спровоцировать расширение китайского влияния. Потому либо они недооценивают угрозы со стороны России, либо не хотят допустить ее распада, чтобы от этого не выиграл Китай.

По-моему, развал России стал бы огромным подарком для всех ее соседей. Это единственное, что может обеспечить постоянный мир на несколько десятилетий. Это позволит включить Украину в НАТО. Позволит организовать защиту Европы.

Нужно проводить много дипломатической и информационной работы, чтобы объяснять: война в Украине не обычная, она действительно создает предпосылки для начала Третьей мировой. Если не остановить Путина и/или российский режим сейчас, следующими жертвами агрессии станут Польша или страны Балтии. Тогда уже американские солдаты будут воевать и умирать в Европе.

Сейчас мир находится в состоянии глобального мультикризиса. Он состоит из разных компонентов, но все они сплетены между собой. Это не отдельные маленькие кризисы, а один структурный вызов, связанный с агрессивным поведением России, ее союзников и партнеров. Потому что реально они могут уничтожить мировую систему безопасности.

Марк Войджер (Фото: КМЭФ)

– Вы видите у европейских политиков осознание и готовность противодействовать России?

– Британцы, думаю, хорошо это понимают. Это их историческая перспектива – противодействовать агрессивным режимам. Если какой-то диктатор хочет контролировать европейский континент – Гитлер, Сталин, Путин, – его нужно остановить.

Франция, думаю, уже тоже проснулась.

Однако для политиков Германии даже не перспектива, а само слово "война" (особенно "война с Россией") – это не просто табу, а психологически экзистенциальный ужас. Это специфика их исторического опыта. Для них большую роль играет психологический фактор неприятия. Он формирует иллюзию, что можно наладить диалог с Россией, и что европейская архитектура безопасности не может быть выстроена без нее.

Соседи России – Балтика, Польша, Румыния, Чехия – тоже очень хорошо все понимают.

– Что нужно, чтобы остановить Россию?

– Украине и НАТО требуется трампоустойчивый план [по противодействию России и ее союзникам]. Даже – трампонепробиваемый, хотя, наверное, такой невозможен.

План, который компенсирует потенциальное отсутствие США в системе европейской безопасности или уменьшение уровня заинтересованности Америки в европейской безопасности.

Кремлевский режим не откажется столь быстро от своих планов. Когда-то он рухнет, когда России уже не хватит ресурсов на войну. Но мы не знаем, когда наступит это "когда-то". Римская империя 300 лет агонизировала. Для нас даже 30 лет – много. Это жизнь целого поколения. Мы не имеем права потерять это поколение в состоянии войны.

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