"Рейтинг Зеленского не падает, а проседает". Интервью Богдана - за минуту

Глава Офиса президента Андрей Богдан вместо привычного троллинга СМИ дал интервью Украинской правде. Почему президент Владимир Зеленский не взял его на встречу с лидером США Дональдом Трампом, за какие заслуги Арсена Авакова оставили на посту министра внутренних дел и на кого расчитана "миролюбивая риторика" Банковой и формула Штайнмайера: все интервью - коротко.

Как сошелся с Зеленским. "Владимир Зеленский давно хотел принять участие в выборах, сделать реальным сюжет из фильма "Слуга народа"... Почему мы сошлись?.. Мы были знакомы задолго до этих разговоров. Я лет 15 участвовал во всех выборах в Украине, в разных кампаниях разных политиков... Наверное, я был тем человеком, который знал ответы на очень большое количество вопросов, которые были в его голове".

Серым кардналом себя не считает. "А в чем серый кардинал? У нас есть президент. У меня должность - обеспечивать его деятельность".

Он - просто коммуникатор. "Суть моей работы, как я вижу - синхронизировать работу... министерств, Кабинета министров, Верховной Рады... Там очень много молодых людей, которые не имеют опыта госуправления... И им тяжело понять друг друга, найти компромиссы. Плюс есть такое непонимание этих процессов, существующих в государстве... И такую задачу мне ставит президент - объяснить, как это работает, и объяснить им кратчайший путь от идеи до выполненного решения. Это иногда тяжело, может быть воспринято кем-то неправильно".

Да, сначала не отходил ни на шаг. "Старался быть рядом (с Зеленским) - чтобы в какой-то момент посоветовать, подсказать правильный ход... Потому что иногда и я не знаю названий всех государственных органов, а еще надо разобраться в их полномочиях, в их взаимодействии".

Потом начал отпускать самого. "На сегодня, во-первых, нет необходимости в моем присутствии возле президента, он сам очень оперативно все понимает, реагирует и дает решение. Во-вторых,.. из небольшого круга людей кто-то постоянно должен присутствовать здесь на Банковой. И я могу поехать, когда президент на месте, команда, а если президента нет, то я стараюсь быть тут".

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На встречу с Трампом не взял Зеленский. "(Почему не было) на встрече с Трампом? Честно, не знаю. Владимир Александрович сказал, что, наверное, мне туда не надо идти". На вопрос, связано ли это с негативом в его адрес, ответил утвердительно: "Наверное, с этим связано".

А встречу с Джулиани и не планировали. "Когда был вывешен твит, что вот "я не поеду в Украину, потому что там страшные-страшные люди в той Украине", мы и не планировали с ним встречаться. Никаких договоренностей не было, и мы даже не знали, что он должен прилететь".

Формула Штайнмайера пока пустая. "Никто не понимает, во-первых, что такое "формула Штайнмайера" и что она должна быть прописана на соответствующей встрече (в нормандском формате - ред), и соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины. Это определенная фикция названия, в котором не наполнена на сегодняшний день суть".

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Но это движение в сторону мира. "С формулой Штайнмайера... мы демонстрируем его публично: и для Украины, и для внешнего мира".

Теперь настала очередь России. "Противоположной стороне, России, нужно как-то отвечать, потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается даже внутри России. И вообще надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду. Она рассчитана на граждан России".

Но логика немного странная. "Они через свои средства массовой информации, накрученные очень враждебно к Украине, считают нас какой-то негативной нацией, националистами. И в позиции, когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а Россия, руководство России упирается, и аргументации, почему это происходит, нет - с той стороны уже начнутся вопросы: а почему мы (россияне - ред) ведем себя неадекватно?"

Рейтинг Зеленского от этого не падает. "Не было снижения, это понятный процесс. После освобождения пленных был огромный рост (рейтинга), он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73%. Поэтому это обычный период, когда начинает со временем немного падать, он проседает, а не падает... Это (формула Штайнмайера) не изменило отношение общества к президенту, вообще не изменило".

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Зеленский очень чувствителен к мнениям. "Владимир Александрович очень чувствителен к мнению гражданского общества. Он много читает, в том числе социальные сети... Это не критично. Почему? Потому что это не единственный канал получения информации, а один из. Если один из каналов начинает превалировать над другими, то это будет эта информационная ванна, в которой со временем оказывались все украинские президенты. И в том числе моя задача - чтобы президент получал разностороннюю информацию".

Но Авакова это не касается. "Аваков - профессиональный человек, который обеспечил честные выборы. Может, это был бы правильный ход - поменять абсолютно всех и заменить Авакова, и это бы понравилось обществу, но это нечестно. Он работал на достижение результата... и он обеспечил этот результат... Мы дали ему карт-бланш новой каденции, на которой он должен завоевать симпатию общества. Либо не завоевать".

Если будет честным - станет хорошим министром. "В нашей системе координат Аваков не имеет точно никакого отношения ни к каким денежным потокам или схемам... Если он будет работать честно, открыто и на пользу государству, значит, Аваков будет хорошим министром внутренних дел. Если он не будет соблюдать эти правила, которые мы декларируем для себя, значит, он не будет министром".

С Коломойским есть расхождения "Я с ним иногда общаюсь... Я не могу сказать, это напряженные или не напряженные отношения. Да, у нас есть разные взгляды на разные события, которые происходят в парламенте, например. Иногда наши взгляды совпадают. Но в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский". "Я... не имею отношения к принятию любых решений по Привату".

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Ну, был на свадьбе Довбенко. И что такого? "Аня Огренчук, его жена сегодняшняя - мы с ней знакомы более 12 лет... Она один из лидеров адвокатского рынка в своем сегменте, как и Андрей Довбенко - один из лидеров рынка адвокатских услуг... И то, что он "смотрящий" был от Минюста - ну, извините. Меня тоже называли разными именами... Никто ему никаких официальных подозрений или обвинений не выдвигал".

Никому ничего не должен. "Я адвокат Коломойского, я люблю вечеринки, я постоянно хожу в какие клубы, рестораны и ночные заведения. И веду открытый образ жизни, я стараюсь появляться там без охраны... Я предупреждал, что буду это делать, потому что это часть моей жизни".

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