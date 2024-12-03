В 2025 году все больше функций на поле боя будут перекладывать на роботов, говорит LIGA.net специалист по связи для армии Сергей (Флэш) Бескрестнов.

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"Дипстрайки" станут изощреннее. Украинский дрон "Баба Яга" укрепит позиции в роли кошмарного сна для россиян: "Противники их боятся как огня. Если по FPV мы от россиян отстаем (хотя уже не так катастрофично), то в сегменте бомберов лидируем".

Наземные роботизированные платформы смогут не только доставлять "посылки" на поле боя, но и устраивать засады на противника – в этой гонке Украина задает тон. Крыши автомобилей рискуют перестать вмещать все средства РЭБ, и тогда придется менять подход к их использованию на более эффективный.

Это – не фантастика, а только общие штрихи развития беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы, которые он озвучивает.

Какими будут тренды войны беспилотников в следующем году, как россияне модернизируют "шахеды", а китайские производители перематывают для них оптоволокно на малые катушки, – эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флэш) Бескрестнов рассказал в интервью LIGA.net.

Поле боя затянуто паутиной. Дроны на оптоволокне

– Дроны на оптоволокне. От производителей я слышала, с одной стороны, что это очень эффективное решение, которое уже сейчас закрывает определенный спектр потребностей на поле боя. С другой – что масштабировать его сложно, потому что оптоволокно чувствительно и не везде может применяться. Где правда?

– Где-то посередине. Правда заключается в том, что в ближайшем будущем основным массовым ударным средством на поле боя останутся дроны, которые построены на радиоканалах управления и передаче видео. Они дешевле и с ними проще работать.

Дроны на оптоволокне дороже. Их цена увеличивается непосредственно на стоимость катушки (на 5 или 10 км) – это порядка $500. Но для нашего противника цена – не проблема. Они это показали, когда начали применять FPV с ночными тепловизорами, увеличив стоимость дрона на $300-400. Сейчас они это показывают, масштабируя случаи применения дронов на оптике.

"Сначала дроны на оптоволокне фиксировали на Курском направлении в малых количествах. Сейчас к нему уже добавились Покровское и Кураховское направление, Купянск. Мы их фиксируем везде и количество растет".

Мы нашли в Китае несколько фабрик, которые для россиян перематывают оптоволокно с больших заводских бобин на малые катушки. Одна из фабрик подтвердила, что в прошлом месяце отправила в Россию – производителю дронов – 1200 катушек. Они показали, что в этом месяце их количество будет увеличено минимум в несколько раз. И это только одно производство.

– То есть дроны на оптоволокне – это то, с чем мы массово столкнемся в 2025-ом?

– Оптоволокно – идеальный способ противодействия любым средствам РЭБ. Их применяют, когда нужно любой ценой уничтожить объект, который закрыт РЭБ – например, танк уровня Abrams или Leopard.

Если россияне верят, что цель того стоит – они обрывают оптику по три-четыре раза, но продолжают отправлять новые дроны. Поэтому дроны на оптоволокне однозначно будут использоваться как точечное применение для важных объектов.

Одна из первых оптоволокнных катушек, обнаруженная среди обломков сбитого российского БпЛА (Фото: Сергей Флэш)

Мы на днях провели испытания оптики на полигонах, и она показала себя очень хорошо. Дрон летает над деревьями. Поднимается до 50 метров, разгоняется до 50 км в час. Не обрывает катушку, может делать фигуры пилотажа, умеет поворачивать.

Если в будущем наступит момент, когда средства РЭБ максимально закроют диапазоны – а уже сейчас летать все сложнее, – применение оптики будет возрастать.

– Как эти дроны россияне используют сейчас?

– У них есть две тактики применения таких дронов. Первая – когда дрон используется, как аналог ПТУР, который управляется по проводам. Пилот получает целеуказание, и дрон напрямую летит уничтожать нашу технику или позицию.

Вторая тактика – когда дроны на оптоволокне летят вдоль асфальтовых или проселочных дорог до перекрестка. Там они опускаются, занимают позицию. Дрон остается в дежурном режиме, не потребляет много энергии и может выжидать на месте какое-то время, пока либо вспомогательный Mavic, либо он сам напрямую визуально не зафиксирует приближение техники. Тогда он поднимается и атакует.

Страшный сон россиян. Бомберы

– Но в любом случае, пока речь идет о том, что это – дроны-камикадзе?

– На данный момент – да. Мы экспериментируем с возможностью применять оптоволоконную катушку на многоразовых дронах, например, на наших бомберах.

Бомберы типа "Бабы-Яги" – кошмарный сон нашего противника.

На автономном управлении они могут залететь дальше вглубь российской территории, и доходит до того, что в пределах 10 км от фронта они атакуют абсолютно все, что можно, – дорогую технику, склады. Поэтому критические военные цели россияне в такой зоне стараются не держать.

"Противники их боятся, как огня. Сейчас все их усилия направлены на то, чтобы минимизировать потери от наших "бабок-ежек". Они их выслеживают "мавиками" с тепловизорами и пытаются атаковать или стрелять сетками. Если по FPV мы от россиян отстаем (хотя это уже не такой катастрофический разрыв, как год назад, уже не в пять-семь раз), то в сегменте бомберов мы лидируем".

"Баба-яга" не может атаковать, если цель прикрыта РЭБ. Поэтому оптоволокно для них было бы хорошим решением. Технически это возможно. В Китае существует серийные катушки на 10 км, под заказ китайцы могут делать катушки на 20 км. Они весят три килограмма, но для большого бомбера это – не проблема.

Тут нужно понимать, что россияне также экспериментируют с возможностью применения оптоволокна для многоразовых дронов.

– Есть ограничения по местам применения?

– Зависит от оптоволокна и скорости. Если скорость небольшая, оптоволокно спокойно разматывается над деревьями. Не будет сильного рывка – оно не оборвется.

Оптоволокно может повредить взрыв, удар или наезд. Поэтому не на всех фронтах такие дроны можно применять, не во всех фазах и участках боевых действий. Там, где ведется сильный артиллерийский огонь, волокно будет перебито.

Поэтому россияне активно его используют против нас, например, на Курском направлении, где периодами наступает более или менее спокойная ситуация с точки зрения использования артиллерии и РСЗО, и нет сплошного огня.

Еще никто не проверил, как оптоволокно будет себя вести в морозы. Мы пробовали помещать его холодильник, оно прогнозируемо становится более хрупким. Но мы говорим о морозе минус 7-10 градусов. Будут ли такие – еще непонятно.

Испытания украинских БпЛА на оптоволокне (Фото: из архива Сергея Флэша)

– Других средств противодействия, кроме как физически воздействовать на сам дрон, оптоволокно или оператора, нет?

– Можно еще пробовать воздействовать на камеру, которую несет дрон. Других вариантов действительно нет. Это для нас технологический вызов. Все военные структуры сейчас вовлечены в то, чтобы придумать контрмеры. С этим решением нужно что-то делать, иначе у нас будут большие проблемы. Мы объявили хакатон Министерства обороны, одной из тем которого станут именно контрмеры против дронов на оптоволокне. Мы будем всей страной их искать.

"Россияне очень быстро масштабируют их, как и все свои эффективные решения. С разных направлений уже слышал от ребят, что пехоте невозможно пройти по полю, не запутавшись ногами в оптоволокне. Я жду, что количество применений оптики будет возрастать. Чем больше будет активность РЭБ с двух сторон, тем сильнее масштабируются два решения: оптоволокно и машинное зрение".

– Вернемся к кошмару для противника – бомберам. Россияне не придумали, как это решение скопировать, масштабировать и использовать?

– Пока нет. Но они, тем не менее, учатся. Перенимают у нас технику удаленного минирования, когда разбрасывают мины и боеприпасы в тылу противника. Это очень эффективная техника, которую используют обе стороны. У нас это получается очень хорошо – там, где противник прошел только вчера и ничего нового не ожидает, завтра может появиться много мин, которые атакуют и технику, и людей.

Они пытаются с этим бороться, выставляют ночные дозоры, которые на слух определяют, когда и куда летит бомбер для сбросов. На точках отмечают, где слышали звук, чтобы утром проверить и убедиться, нет ли там мин. Мы, соответственно, фиксируем эти наблюдательные посты и сбросами их минусуем.

"Это – почти невидимая беспилотная война. В ней задействованы целые эшелоны: FPV, бомберы, которые сбрасывают боеприпасы, бомберы, которые проводят удаленное минирование, разведкрылья, которые за всем этим следят, "мавики", которые это все контролируют. Вся эта беспилотная махина работает постоянно".

В этом нам очень помогает грамотное управление, взаимодействие и, конечно, "старлинки". У россиян нет возможности оперативно передавать видеопотоки отовсюду и в таких количествах. Их "старлинки" – это пока единичные случаи.

Робот с пулеметом. Наземные роботизированные системы

– Если говорить о трендах наземных роботизированных платформ – чего ждать там?

– В этой гонке мы задаем тон. На данный момент через Brave1 прошло более 70 производителей, которые заявили себя разработчиками наземных роботизированных систем. Около 20 изделий уже сертифицированы по стандартам НАТО.

Я прогнозировал, что их количество будет возрастать и они заполонят фронты. Но этого пока не происходит. Думаю, причина, скорее всего, заключается в ограниченном финансировании: мы не можем сразу охватывать все направления. Сейчас приоритет – это ударные дроны на дальние расстояния, "дипстрайки". Это – контраргумент российским крылатым ракетам и их атакам.

Но уже есть серийные наземные роботы, которые поставляются на линии фронта. Они могут выполнять самые разнообразные задачи, от эвакуации раненых и до подвоза боеприпасов, минирования, разминирования.

"На Курском направлении такие роботы работают из засад и даже с пулеметами ездят атаковать противника. Их также используют, чтобы отправлять вперед на поле боя окопный РЭБ, – он может защитить пехоту от атак FPV-дронов".

Возможно, будем пробовать ставить наземные роботизированные платформы на оптоволокно. Технически это даже проще, чем БпЛА. Единственное, что мы должны понимать, – наземный дрон очень медленный: чем больше оптоволокно будет размотано, тем больше шансов его повредить в бою. Поэтому использовать его можно только на тех направлениях, где нет динамичных боев.

Хотя, в принципе, это интересная идея, потому что это полноценный роботизированный разведчик, который передает картинку хорошего качества, ничего не излучая в эфир. Например, они способны спокойно контролировать ситуацию на границе.

– Это направление также будет развиваться в следующем году?

– Я вообще считаю, что за наземными роботами – будущее. Мы пришли к моменту, когда и у нас, и у противника хватает дронов, чтобы уничтожать не только технику, но и убивать солдат. У пехотинца фактически нет шанса выжить против дрона.

Главная возможность для пехоты уцелеть – максимально перенести всю активность под землю и находиться там как можно дольше. Поэтому таких роботов появится огромное количество – на них будут перекладывать задачи, в которых нецелесообразно жертвовать пехотой. Просто я думал, что это произойдет быстрее.

Удары по тылам. "Дипстрайки" и "шахеды"

– Насколько Украина сможет масштабировать "дипстрайки" по территории России?

– Сейчас Министерство обороны законтрактовало всех производителей "дипстрайков". И если в России такой производитель, по сути, только один, то на нашем рынке – несколько крупных игроков. Это значит, что у нас есть разные эффективные модели. И у нас сложилась очень здоровая атмосфера среди этих производителей – они работают не как конкуренты, а как компаньоны.

"По количеству производимых "дипстрайков" мы не особо уступаем России. Хотя россиянам в поставках комплектующих могут помогать Китай, КНДР и Иран. Мы все вынуждены делать сами. И при этом не отстаем от них".

"Дипстрайки" будут выпускаться. Но и мы, и РФ закрываем свою территорию РЭБ. Поэтому, например, мы все реже и реже летаем в Москву и Подмосковье. Плюс они создают мобильные огневые группы, как у нас. Они будут все это масштабировать.

Так что нам уже сейчас нужно думать над технологиями, которые позволят дронам ориентироваться и находить цели без систем навигации.

Альтернативные решения для навигации есть.

Сергей (Флэш) Бескрестнов (Фото: из личного архива)

– Чего нам ждать дальше от российских "шахедов" и аналогов? Будет ли еще что-то новое, кроме термобарических снарядов?

– Термобарические снаряды они используют достаточно редко и точечно. Если бы он был эффективен во всех случаях, его ставили бы на 100% "шахедов".

Оптимальным для россиян остается фугасно-осколочный заряд, которым можно атаковать и здания, и объекты инфраструктуры.

"Шахеды" будут модернизировать системы навигации. В Алабуге (Татарстан) работает научно-исследовательский центр, в основном из студентов, которые пытаются на них ставить дополнительное оборудование – модемы, видеокамеры, "старлинки". Мы все это находим в обломках. Они пытаются управлять "шахедами" с помощью наших систем мобильной связи. Мы все эти попытки пресекаем.

"Сейчас там ищут дополнительные задачи для "шахедов". Мол, раз он все равно летит в Украину и тут погибнет, почему бы ему по дороге не сделать что-нибудь "полезное"? Были мысли на "шахеды" ставить какие-то маленькие неуправляемые ракеты или заряды, которые будут по дороге сбрасываться. Но глобально пока суть "шахедов" не меняется".

Чего мы точно можем ждать – увеличения ложных целей, которые по нам пускают. Они не несут боевого заряда, не имеют никакой защиты от РЭБ, максимально примитивны. Бюджетное решение, самое дешевое, построенное на одной плате, из фанеры, клея и пенопласта. Вместо бензобака – банальный пакет с топливом.

Они нужны, чтобы отвлекать нас. Наше ППО не может ни по звуку, ни визуально отличить, что именно летит. Даже на свои БпЛА "Пародия" россияне ставят два специальных шара – линзы Люнеберга, – которые для систем ПВО делают объект больше, чем он есть на самом деле. Этот маленький фанерный самолетик с двумя такими линзами мы на радарах видим, как полноценный боевой "шахед".

Сергей Бескрестнов (Фото: из личного архива)

– Получается, что скачок в использовании различных "беспилотников типа шахед" связан с тем, что россияне масштабировали не производство самих "шахедов", а производство таких фальш-целей?

– Да. Масштабировать производство самих "шахедов" сверх планов им удалось на относительно маленький процент. В РФ по-прежнему их выпускают 500-700 штук. Если бы их количество увеличилось в три раза, мы бы всей страной это ощутили.

Бесконечный цикл развития. Системы РЭБ

– Какие тренды развития систем РЭБ ожидают нас в 2025 году?

– Если мы говорим о РЭБ против FPV, тут все очень предсказуемо двигается. Появляется РЭБ на определенные диапазоны, FPV на этих диапазонах перестают летать, пилоты FPV и разработчики ищут новые диапазоны, на них делается новый РЭБ. Этот цикл может продолжаться относительно бесконечно.

Но в какой-то момент гонка РЭБ ограничится банально размерами крыши автомобилей и мощностью бортовой сети. То есть наступает момент, когда физически на машину не получится поставить "40 антенн". Они просто не влезут.

Сейчас у нас, например, нужно иметь минимум четыре модуля РЭБ, а по-хорошему – лучше восемь или девять. Это тупиковая ветка развития.

"Более правильный подход – и многие командиры на участках фронта, где это возможно, им пользуются – делать единую стену РЭБ, чтобы никакие FPV ее не пролетали".

Когда все подразделения на одном участке фронта собирались и выстраивали единую линию защиты. У вас такие-то средства, у нас – такие-то средства, мы объединяем усилия: тут мы детектируем, тут мы фиксируем подлет РЭР, тут мы РЭБ будем включать, тут конкретно так будем взаимодействовать. У подразделений, которые смогли правильно это выстроить, – 60-70% российских FPV не долетают.

Также мы можем ожидать, что в следующем году будет развиваться антинавигационный РЭБ, который работает против российских "шахедов". Сейчас, когда "шахед" попадает в зону действия РЭБ и теряет свои координаты, внутренний компас говорит ему: "Шахед", мы потерялись, поэтому продолжай лететь в том же направлении, на этой же высоте. Просто лети". И он просто летит, пока снова не появятся сигналы спутника и не получится найти цель. Это может произойти через километр, через пять, через 10. Наша задача – создать и максимально расширить над Украиной зону такого РЭБ, чтобы "шахед" залетал и терялся наглухо.

– Ситуации, когда киевляне просыпаются, и телефон им говорит, что они где-то в Белгородской области, будут происходить все чаще?

– Да, конечно.

– А если говорить о КАБах и возможности им противодействовать?

– Проблема в том, что КАБ летит очень быстро, считанные минуты. Нашему РЭБу за 2-4 минуты воздействовать на его навигационную систему очень сложно.

КАБ летит к заранее заложенной цели, управляясь только по сигналам спутниковой навигации. То есть выходит истребитель Су-24 на точку сброса КАБ на 10 км высоты, КАБ сбрасывается и с начальной скоростью 1000 км в час он летит по инерции, падая к цели. Поэтому нам его сбивать нечем, и РЄБ против него тоже проблематичен.

Мы ищем варианты, как подавлять КАБ с точки зрения РЭБ. Но пока самый эффективный вариант против КАБов – уничтожать носители и бить по складам.