Роман Костенко: Залужный провел наступление блестяще. Должен был ехать с Зеленским в Изюм

"У конгрессменов на столе лежат газеты, где на первых страницах – наш президент и описана харьковская операция. Они восхищаются: "Украина! Под Харьковом! Молодцы!" И многие называют это переломным моментом", – рассказывает LIGA.net Роман Костенко, нардеп от Голоса, киборг и полковник СБУ в отставке (позывной "Гром").

Он часто меняет костюм на пиксель и наоборот. Это интервью мы записываем в 07:00 по восточному американскому времени, впереди у нардепа – день встреч с американскими политиками в Вашингтоне. Костенко уехал в США после освобождения Изюма как секретарь парламентского комитета по нацбезопасности и обороне.

Что говорят в США о поставках самолетов, танков и ATACMS, кто сыграл решающую роль в наступлении под Харьковом, где ударят ВСУ снова и как реформировать СБУ во время войны – Костенко в интервью LIGA.net.

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"МЫ УЗНАЕМ ОБ ATACMS, КОГДА ОНИ УЖЕ БУДУТ В УКРАИНЕ"

– Вы с коллегами по парламенту находитесь в США. С какой целью?

– Мы встречаемся с сенаторами в Капитолии, с конгрессменами.

США являются флагманом: если они нам дают что-то из вооружения, другие страны смотрят на это – и тоже дают. Например, нам нужны танки для прорыва обороны. Некоторые страны, в которых есть танки, говорят: смотрите, так ведь Штаты вам их не присылают.

Поэтому приходится говорить о каждом виде вооружения отдельно. Все это согласовано с нашими дипломатами и военными.

– Что говорят на встречах сенаторы?

– Конечно, есть разница между демократами и республиканцами. Но, к кому бы ты ни вошел, первое, что слышишь: "О, Украина, война, контрнаступление!"

Мы приехали через несколько дней после возвращения украинского флага в Изюм. Это весь мир облетело. Многие из конгрессменов тоже называют это (контрнаступление ВСУ на востоке Украины. – Ред.) переломным моментом в войне.

Некоторые республиканцы осторожнее. Это такая, знаете, не 100% поддержка. Они очень зависимы от своих избирателей. Некоторые из них избираются уже десятки раз. Даже если у них есть свое мнение, найдутся избиратели в его округе, которые будут спрашивать: а для чего США помогать Украине? Для них это вызов.

– Конгресс США вроде готов серьезно помогать. Недавно было заявление лидера республиканцев МакКоннелла, чтобы Украине дали танки, ракеты ATACMS, тяжелые беспилотники. Но действуют ли на американцев угрозы россиян, что передача Украине ракет с дальностью 300 км будет "пересечением красных линий" и будет означать втягивание США в войну?

– Американцы сейчас увидели, как мы воюем. Да, они действительно осторожны. Нельзя сказать, что они готовы передавать нам все, что у них есть. Вспомните, как мы начинали. Сначала они давали нам только одноразовые гранатометы. Затем последовали "джавелины". Далее по нарастающей: 777, гаубицы.

Мы начали говорить о HIMARS. Нам их дали на одну дальность (до 80 км. – Ред.). Теперь мы говорим уже о 300-километровых ракетах. Они отвечают: "Мы знаем, что они вам нужны, и будем помогать". Но нет такого, чтобы они обещали, что уже завтра эти ракеты в Украину приедут.

– То есть прямых ответов об ATACMS они не дают?

"Никто никогда не даст прямого ответа об ATACMS. Я думаю, когда будет принято окончательное решение, то сначала эти ракеты поступят в Украину, возможно, поразят несколько целей – и только тогда президент Байден выйдет с заявлением. Но пока они не приедут в Украину – никто об этом не скажет".

Вся российская разведка сейчас нацелена по Европе и США, чтобы обнаружить и разведывать пути логистики: куда входит вооружение, по каким коридорам и портам переправляется. Так что заявления о поставках оружия делаются только тогда, когда техника уже даже отстреляла на поле боя.

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– Украинские пилоты уже проходят обучение в США. Вопрос поставок самолетов – якобы на столе. Но никакой конкретики нет. Что говорят о самолетах сенаторы? Или это не такой быстрый вопрос?

– Этот вопрос понимают. Мы встречались с конгрессменом Адамом Кинзингером, бывшим пилотом, обменялись контактами. Он говорит, что будет делать все, чтобы необходимая техника (самолеты. – Ред.) попала к нам.

Сейчас у нас почти идентичная с Россией техника – самолеты четвертого поколения. Украина достигла паритета в воздухе. Они даже количеством своих самолетов не смогли захватить небо. Мы держим друг друга в напряжении.

Но в целом эффективность самолетов в этой войне, с моей точки зрения, не больше 15-20%. То есть, авиация не стала эффективной ни у одной из сторон.

"Что может изменить ситуацию? Американские самолеты поколения 4+. И самое главное – это оружие, новые ракеты для таких самолетов. С такой помощью, я думаю, мы могли бы получить определенное преимущество в воздухе. Для нас важно это оружие получить. Я думаю, мы его получим".

Просто, вы правы, – не так быстро. Если пушку можно изучить за две недели, а танковый экипаж из трактористов или водителей подготовить за месяц, то современный самолет – это гораздо сложнее. Нужны уже обученные пилоты. Эта программа (подготовки пилотов. – Ред.) может длиться полгода и больше. И это еще нужна инфраструктура, которая строится вокруг этих самолетов.

– Конгрессмены требуют признать Россию государством-спонсором терроризма. Госдеп – не спешит. Что мешает?

– Мы встречались со штабом сенатора Блюменталя, автором законопроекта о признании РФ спонсором терроризма. Важно, чтобы мир признал.

О Госдепе мы тоже говорили. Им нужно вести дипломатические отношения. Если страна признается спонсором терроризма, то эти отношения разрываются. Госдеп понимает, что нужно разговаривать со всеми.

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Мы практически на каждой встрече приводили свои аргументы: рассказывали и о Буче, и об Ирпене, и о том, что они делают с нашими пленными. И об ударах перед зимой по тепловым и электростанциям. Здесь вопрос в том, что мы должны называть красное – красным, а белое – белым.

"ЗАЛУЖНЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ ПОЕХАТЬ В ИЗЮМ С ЗЕЛЕНСКИМ"

– За счет чего удался столь стремительный прорыв украинской армии в Харьковской области? Как ВСУ достигли такой стремительности?

– Там много факторов. Первое – это профессионализм наших военных. Второе – очень грамотная планировка: не одно направление для контрнаступления, а два – Херсонское и Харьковское. Больше говорили о Херсоне, и россияне перебросили туда технику, в том числе из-под Харькова. Наша разведка видела это и поняла, что Харьковское направление может стать более успешным.

Думаю, то, что мы прорвались так далеко, – это уже пошло развертывание операции. Когда ВСУ увидели, что фронт сыпется, начали развивать успех. У противника была слабая оборона. Он ее плохо организовал в надежде, что Украина не сможет проводить контрнаступательные операции.

– Почему на юге нет столь быстрого продвижения ВСУ?

– На юг стянуто много российских войск. Этот плацдарм для россиян очень важен. Даже не с военной точки зрения – они несут там огромные потери, он полностью под нашим огневым контролем.

Но несмотря на потери противник продолжает держать плацдарм. С моей точки зрения, это исключительно политическое решение Путина. У него нет никаких побед. Херсон – единственный захваченный областной город.

Уже сейчас многие в РФ задают вопросы по Изюму. Если Россия сдаст Херсон, думаю, вопросов внутри России будет еще больше. Это имеет политическое значение для Путина. Исключительно поэтому он кладет десятками и сотнями своих солдат, чтобы удержать воображаемый авторитет.

– Какую роль в наступлении сыграли генералы Залужный и Сырский?

– Залужный сыграл ключевую роль. По военной логике Залужный должен был определять направления, а затем отдавать приказ на генерала Сырского. А Сырский должен планировать и докладывать главкому. Эта операция должна проходить как минимум под кураторством Залужного. Я надеюсь, что так и было. Если было как-то иначе – это неправильно.

Сырский сыграл роль исполнителя операции. Он – хороший генерал, с подготовкой и опытом на Востоке Украины. Это была первая наступательная операция Украины, наверное, после 2014 года. Если говорить именно об операции. И Сырский задал темп. Он провел ее блестяще.

"Но как Сырский провел ее блестяще, так и Залужный провел ее блестяще. Здесь нет одного без другого. Работали вместе. И Резников тоже провел ее блестяще, потому что было обеспечение этого наступления. И Зеленский ".

– Российские медиа разгоняют месседж о том, что Офис президента информационно продвигает Сырского, а не Залужного. И в Изюм Зеленский приехал тоже с Сырским, но без Залужного. Известно ли вам о каких-либо конфликтах между Офисом и Генштабом?

– Об этом и Бутусов писал. С моей точки зрения, в Изюме должен был быть главком. У Залужного была ключевая роль в наступлении в Харьковской области, он должен был стоять рядом с президентом. Ибо додумать можно все что угодно. И вы правильно говорите, что российские помойки тоже используют это в свою пользу.

Месяца два назад я сказал, что слышал о проблемах в Офисе с Залужным. Тогда поднялся шквал, хайп. Все говорят, что все нормально. Я говорю – тогда ок, это только плюс, что у вас все хорошо, а остальное говорят только злые языки.

Надеюсь, есть веская причина, почему Залужного не было в Изюме. К примеру, чтобы не собираться всем руководителям в одном месте. Или он планировал в этот момент наступление на Херсон – и его скоро освободят. Это нормально – объяснить, это не будет каким-то раздором. Рабочие моменты.

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– Как может продолжиться контрнаступление? Возможно ли открытие новых направлений?

– Одной из основных задач должно быть обеспечение безопасности юга. Именно выбить их для начала хотя бы с правого берега. Потому что у нас под угрозой и Николаев, и Одесса, пока этот плацдарм существует. Мы будем за него сражаться, потому что это еще угроза всему миру. Мы видели, когда РФ блокировала Черное море, были на грани, что в мире мог начаться голод.

Конечно, будут еще контрнаступления. Но нужно правильно приоритизировать и освобождать те территории, которые можно освободить быстрее. Правобережье Днепра – это обширная территория, где есть около 30 000 российских войск, логистика которых держится на парочке паромов. Они уже реально страдают от нехватки топлива и боеприпасов. Надо дожимать.

Выбив противника за Днепр, мы сможем построить за счет реки оборону меньшими силами. А оставшиеся силы перебросить на другие направления для освобождения Левобережной Украины. Это моя точка зрения. Но, конечно, есть главком, есть верховный главнокомандующий – у них больше информации, они сами принимают решения.

"СБУ ДОЛЖЕН ВОЗГЛАВЛЯТЬ ПОЛИТИК, А НЕ СОЛДАТ"

– Какую роль в этом наступлении играет СБУ?

– Основная задача СБУ – контрразведывательное обеспечение. Это очень важно, когда готовится контрнаступление, особенно с обманными маневрами. Если противник не узнал, где будет основной удар, это и есть заслуга СБУ. Они отработали так, что шпионы противника не узнали.

Боевые подразделения СБУ принимали непосредственное участие в боевых действиях, "Альфа" помогала освобождать населенные пункты. Я считаю, что операция удалась, – это большая заслуга и СБУ, в том числе.

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– В то же время мы слышим много критики в адрес СБУ. Власти говорят, что в Херсонской области в СБУ было много предателей. Reuters писал, что экс-генерал СБУ Наумов помог россиянам пройти быстро на севере. Сейчас объявили подозрение Роману Дудину, бывшему главе СБУ в Харьковской области. Насколько критична эта ситуация, как она возникла в главном органе, который должен противодействовать шпионам?

– Каждый этот кейс нужно рассматривать отдельно. Конкретно смотреть, за что там были возбуждены уголовные дела. Я могу сказать, что господин Наумов, когда был начальником департамента внутренней безопасности СБУ, по факту был серым кардиналом и отвечал за все назначения. В том числе – плохие.

По Дудину есть вопросы: за что он был задержан, за какие конкретные действия. То, что ему инкриминируется, моментами смешно смотрится. Я никого не называю виновным или невиновным, но вернусь и буду на комитете это поднимать.

Надеюсь, мои коллеги не пойдут на поводу у ОП, а мы вызовем ГБР, СБУ и разберемся. Часто бывает, что СБУ открывает дело, а когда начинаешь слушать их аргументы, они, мягко говоря, неправдоподобны. Если есть преступление, каждый должен отвечать. Если же кто-то хочет угодить президенту или еще кому-то за счет офицера – этого не должно быть.

Еще раз говорю, здесь к каждому нужно подходить индивидуально. О том, почему сомнительные люди попали в Службу безопасности Украины, нужно задавать вопрос тому, кто руководил СБУ. А руководил Иван Баканов.

– Вам что-то известно о Баканове после отставки?

– Вообще не знаю. Это очень плохо, что человека сняли за невыполнение служебных обязанностей, приведшее к тяжелым последствиям, а мы ничего об этом не слышим. Как минимум, я надеюсь, идет какое-то расследование.

– И комитету ничего об этом не говорят?

– Нет, роль комитета... Офис президента построил вертикаль, депутаты от монобольшинства не имеют никакого веса, просто выполняют волю Банковой.

Мы много раз вызывали Баканова до отставки, но пришел он на комитет только один раз – уже перед войной. Вот – лишь один пример отношения к комитету. Я думаю, в этом виновато монобольшинство, просто выполняющее роль "кнопок", сидит и не может противопоставить себя ОП.

Парламент должен балансировать Офис. А когда вся власть в ОП – сюда просто сбрасывают, как голосовать решение. И это очень досадно.

Возможно, так же мы пригласим на комитет нового главу СБУ. И спросим, какие у нас есть системные продвижения по СБУ. Не количество задержанных корректировщиков или взяточников – а именно системные.

– Малюк уже более двух месяцев исполняет обязанности главы СБУ. Видите ли вы какие-то результаты? Чего ожидаете от СБУ?

– Моя точка зрения: главой СБУ должен быть исключительно политик. Который будет нести как минимум политическую ответственность за действия на должности. Который, условно говоря, будет рисковать своей карьерой. Это не должен быть просто солдат, козыряющий Зеленскому или Ермаку, чтобы остаться на должности.

А профессионалы, которые служили в СБУ, должны заниматься именно исполнительной функцией, потому что они разбираются в этом. Малюк является профессионалом, он работал в СБУ. Но ведь он там не один, это система. Посмотрим, что они сейчас наработают. Позовем на комитет и спросим конкретно.

– Можно ли делать реформы в СБУ во время войны?

– Можно перефокусировать СБУ на контрразведывательную деятельность. Мы на комитете проголосовали за законопроект по увеличению контрразведывательных возможностей службы. Некоторые из них в мирное время были бы преувеличением – сейчас мы предоставляем эти возможности.

Также нужно расширять парламентский контроль. Ибо полномочия можно использовать как для защиты страны, так и для злоупотреблений.

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