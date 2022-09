"Мы наваливаем России". Наступление ВСУ – глазами "Альфы" СБУ, командира Гонора и военных

"Тот день был насыщен полетами, я был на смене и обслуживал вооружение. Я ощущал гордость, что впервые с 2014 года мы начали наваливать, а не просто сидеть в обороне", – вспоминает в разговоре с LIGA.net авиатехник с позывным "Шеф". Он участвовал в наступлении Вооруженных Сил Украины на Южном направлении.

Всего через несколько дней в контратаку пошли подразделения ВСУ и на востоке Украины — преимущественно в Харьковской области.

Как это было, что делали и чувствовали защитники в освобожденных городах: LIGA.net записала истории главы ЦСО СБУ "Альфа" Сергея Дусика и украинского спецназовца, командира роты "Гонор" Сергея Филимонова, авиатехника "Шефа" и связиста "Энея".

АМБИЦИОЗНЫЙ ПЛАН: РОТА "ГОНОР" ЗАХОДИТ В БАЛАКЛЕЮ

"Я знал, что у нас есть амбициозный план и должен быть хороший результат. С первого дня было ясно, что у нас все получается. Как видите, результат очень-очень хороший", – говорит LIGA.net Сергей Филимонов, командир роты спецназначения "Гонор" в батальоне "Волки да Винчи".

В первый день контрнаступления его переполняли эмоции: был доволен, что ВСУ начали наступать не только на юге, но и на востоке.

В его подразделении есть и артиллерия, и разведка, и очень сильная медицинская группа, рассказывает Филимонов. Поэтому при контрнаступлении действовали очень масштабно.

"Мы уничтожали врага и артиллерией, и разведкой заходили, занимали позиции. Забирали трофейную технику и гнали россиян, брали пленных. Стреляли из гранатометов по танку. То есть было все, что можно только вообразить", – говорит боец.

В освобожденной Балаклее многие плакали, встречая ВСУ, – даже мужчины, вспоминает он. Видео Филимонова из Балаклеи, на котором бабушка обнимает бойцов и предлагает оладьи, стало вирусным в соцсетях.

"Люди просят, чтобы мы их больше никогда не покидали, – добавляет Филимонов. – Очень приятно видеть поддержку. Сейчас мы тоже в Харьковской области, на первой линии, в маленьком селе. У нас просто не хватает сил съесть всю еду, которую приносят местные жители".

Балаклея более-менее сохранилась, осталось довольно много целых домов, если сравнивать ее с другими городами – особенно Мариуполем, Лисичанском, Северодонецком, отмечает командир роты "Гонор".

"Когда наступает русня – все вокруг уничтожено, очень много погибших среди мирного населения, – говорит он. – ВСУ работают максимально осторожно, берегут каждый камешек нашей страны".

Он и его подразделение уверены, что будет освобожден каждый сантиметр украинской земли: "Держитесь. Я надеюсь, совсем немного – и мы придем, и все будет хорошо. Мы наладим нормальную жизнь".

ВРАГ ПОЛУЧИТ ПО ЗАСЛУГАМ. НАСТУПЛЕНИЕ СПЕЦНАЗА СБУ "АЛЬФА"

Спецподразделение СБУ "Альфа" действует малыми группами, перед ним – особые задачи в контрнаступлении. Бойцы проводят штурмовые действия в населенных пунктах, ведут разведку, наводят артиллерию по целям, уничтожают оккупантов из минометов, ударных беспилотников, противотанкового и снайперского оружия, рассказывает LIGA.net генерал-майор Сергей Дусик, руководитель ЦСО "А".

LIGA.net эмоции в первый день наступления другой военнослужащий "Альфы". – У нас есть знания, умения и навыки, чтобы освободить нашу землю. Было очень радостно от того, что враг получит по заслугам. Думали, что это наша земля, и нам все удастся". "Наконец-то! – вспоминает дляэмоции в первый день наступления другой военнослужащий "Альфы". – У нас есть знания, умения и навыки, чтобы освободить нашу землю. Было очень радостно от того, что враг получит по заслугам. Думали, что это наша земля, и нам все удастся".

Генерал-майор Сергей Дусик признается, что переживал за результат контрнаступления: надо было достичь поставленных задач и хотелось, чтобы все его подопечные вернулись живыми и здоровыми.

При отработке городов были двоякие эмоции, говорит боец "Альфы". С одной стороны – невероятная радость и гордость, что украинские военные освобождают страну. "А вторая эмоция – большая грусть и скорбь: из-за погибших собратьев, из-за зверств, которые российские оккупанты делали с нашими людьми, из-за того, что они сделали с нашими городами… Многие улицы просто выжжены огнем", – рассказывает военный, который просит не называть его имени.

На некоторые села больно смотреть, очень много разрушений, подтверждает Дусик. Россияне выжигали все вокруг, они делали это сознательно, их настоящей целью было уничтожение украинцев.

"Но мы обязательно все восстановим! У людей в глазах – радость. Они ждали и верили, что украинские войска их освободят. И призывают гнать оккупантов как можно дальше", – рассказывает глава ЦСО "А".

Боец "Альфы" говорит, что на минутку почувствовал себя мальчиком в гостях у бабушки, когда общался с жителями на освобожденных территориях. Люди постоянно пытались накормить военных.

Украинские защитники обязательно придут и в другие временно оккупированные города и села, никто не бросил местных жителей на произвол судьбы, заверяет генерал-майор Дусик.

"Верьте в нас! Мы готовы отдать жизни за нашу землю и наших людей! Единство – наше оружие" – добавляет боец ЦСО "А".

Генерал-майор мечтает, чтобы сотрудники СБУ и бойцы "Альфы" вернулись домой живыми и невредимыми, а украинские дети больше никогда не слышали сирен тревоги. Для себя Дусик послевоенную мечту видит так: обнять семью и наконец-то выспаться.

"Мечтаю, чтобы победа была окончательной и безапелляционной. Чтобы мы навсегда победили врага и наши дети жили в мире и согласии", – практически повторяет слова генерал-майора боец "Альфы".

ЗА ХАРЬКОВ, ЗА СВАТОВО, ЗА САШУ. МЕСТЬ АВИАЦИИ

За неделю до наступления на Харьковском направлении украинские военные начали идти вперед на юге. Первый день этого наступления выдался насыщенным для "Шефа", старшего техника обслуживания авиационного вооружения 229 бригады тактической авиации.

"Тот день был насыщен полетами, я был на смене и обслуживал вооружение. Я ощущал гордость, что впервые с 2014 года мы начали давать пи***ей, а не просто сидеть в обороне", – вспоминает боец с позывным "Шеф".

Авиация при наступлении подавляет большие скопления техники и разбивает опорные командные пункты, рассказывает боец. Это дает преимущество: враг не может вовремя принять правильное решение.

Чаще применять авиацию Украине позволяет использование ракет HARM: они выводят из строя российские радиолокаторы и создают проблемы командованию РФ, отмечали в британской разведке.

Украинские бойцы расписывают штурмовики военными фразами и оставляют послания на боеприпасах. Часто это – послания мести. За обстрелы родных районов, за оккупированные города и погибших друзей.

Сам "Шеф" отправляет оккупантам послания в "кулинарном" стиле.

В новых освобожденных населенных пунктах "Шеф" еще не побывал, но вспоминает визит в Вознесенск Николаевской области. Атаку на этот город ВСУ отбили еще весной, но до сих пор по нему бывают прилеты.

"Картина так себе. Побитый город, взорванные мосты, одним словом, (оккупанты. – Прим. ред.) – конченые свиньи", – не сдерживает он эмоций.

"Шеф" продолжает нести службу, а после войны мечтает поехать на отдых с женой. В украинский Крым. Для гражданских у "Шефа" есть послание: keep calm and believe in AFU – сохраняйте спокойствие и верьте в ВСУ.

"ЭНЕЙ" НА СВЯЗИ: ТЯЖЕЛАЯ ДОРОГА НА ИЗЮМ

Боец с позывным "Эней" учился на военной кафедре, с начала полномасштабной войны служит связистом в территориальной обороне. Его подразделение на одном из направлений в Харьковской области развернуло сеть связи между подразделениями ВСУ и Нацгвардии. И он этим гордится.

"Раньше я даже не представлял, насколько это важно, потому что связь – это как кровь в артериях и венах… Связь играет важную роль в наступательных действиях. Во-первых, это координация действий. Самое страшное, что может быть, – это огонь по своим. Во-вторых, именно от согласования и координации зависит качество наступления и скорость продвижения вперед", – рассказывает боец.

В первый день контрнаступления "Эней" с сослуживцами чувствовал гордость за побратимов, которые получили приказ на выдвижение вперед и зачистку. Его подразделение – оставили ждать.

"Эмоции счастья немного перекрывались тоской, поскольку мое подразделение в тот момент не участвовало в освобождении городов", – рассказывает связист.

Вскоре после освобождения подразделение "Энея" зашло в Изюм. Дорога до города тяжелая: ряды разбитой техники, разрушенные дома, воронки от снарядов и остатки оккупантов. В самом Изюме – стаи бездомных животных и редкие люди, которые устали от боевых действий.

"Они смотрят на нас с надеждой на лучшее завтра. Хотя эмоций почти и не осталось, но все же эти уставшие взгляды и желто-синие флаги дают такую необходимую жажду к скорейшей победе", – рассказывает боец.

"Эней", уроженец временно захваченного Рубежного, говорит тем, кто остался в оккупации: "Мы обязательно придем, так же – с контрнаступлением на других направлениях, верьте в ВСУ. Тем, кто не дождался дома своих… Мы обязательно отомстим за каждого".

