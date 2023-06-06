На рассвете 6 июня стало известно о частичном разрушении дамбы Каховской ГЭС. Разрушение станции подвергает риску тысячи гражданских украинцев, может уничтожить природное разнообразие Днепра и создает угрозу для системы охлаждения реакторов Запорожской АЭС.

На 16:20 из мест подтоплений уже эвакуировано более 1300 человек. По предварительной информации, в настоящее время подтоплено 13 населенных пунктов на правом берегу Днепра и около 300 домов.

"Украинский Генштаб учитывал и такое развитие событий, так что этот теракт не дает россиянам никаких преимуществ на поле боя", – объясняет LIGA.net военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Самое важное о теракте россиян на Каховской ГЭС и последствиях ее уничтожения – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Утром 6 июня жители Херсона начали сообщать о предполагаемом подрыве оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Информацию о теракте подтвердили в ОК "Юг".

Плотину взорвали около 03:00, сообщили в Офисе генпрокурора.

По информации херсонского журналиста Константина Рыженко и связанного с ВСУ и местной администрацией анонимного Telegram-канала "Николаевский Ванёк", россияне планировали взорвать "небольшую часть" Каховской ГЭС, чтобы подтопить украинских военных на островах Днепра, но не смогли рассчитать мощность взрыва.

Сначала оккупанты заявляли, что устроили небольшой подрыв. А когда увидели последствия – начали говорить, что были обстрелы со стороны ВСУ.

Подрыв произошел изнутри машинного зала Каховской гидроэлектростанции. После этого станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению, заявили в Укргидроэнерго.

Станцию взорвали военнослужащие 205 мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ, контролировавшие этот объект, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Именно они, по его словам, находились и контролировали ситуацию до 2:50 сегодняшнего дня, в то время, когда они совершили этот подрыв.

"Поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются. Потому что прежде всего пострадает левый берег, поскольку он географически ниже", – сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Основное затопление произойдет именно на временно оккупированном левом берегу Днепра, а оккупанты вчера "отжимали" у людей плавсредства – готовились к бегству, добавила Гуменюк.

Еще несколько фактов позволяют предположить, что подрыв станции планировался заранее. Еще 20 октября 2022 года президент Владимир Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.

В преддверии теракта в России перед подрывом Каховской ГЭС приняли новое решение о работе на гидротехнических сооружениях на оккупированных территориях и квазиреспубликах на Востоке – до 2024 года на этих объектах теперь не применяется законодательство оккупантов о безопасности, сообщает издание The Insider. Расследование аварий там было прекращено вплоть до 2028 года.

Оккупанты искусственно увеличивают уровень воды в водохранилище перед терактом, чтобы углубить его разрушительные последствия, объясняет LIGA.net гидрогеолог, председатель совета Национального экологического центра Руслан Гаврилюк.

По последнему отчету Министерства окружающей среды, который был опубликовано 29 мая, уровень воды в водохранилище составлял 17 метров – на метр выше нормального подпорного уровня.

"Водохранилище станции само по себе имеет огромный объем воды – 18 кубокилометров, – напоминает он. – Поднятие уровня на один метр – это, потенциально, два дополнительных кубокилометра воды. Даже больше".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Подрыв Каховской ГЭС – самая большая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба .

Это акт экоцида и военным преступлением, которое затрагивает экосистему всего Черноморского региона, говорят в ГУР. Там этот террористический акт называют "признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил Безопасности и Обороны".

По меньшей мере, 100 тысяч человек жили в этих районах до российского вторжения, по крайней мере десятки тысяч – до сих пор там, до 80 городов и сел под водой, сообщил Зеленский во время онлайн-выступления на саммите "Бухарестской девятки".

Эвакуация населения продолжается. Россияне старались ей помешать.

С начала подтопления оккупанты

не прекращали обстрелы Херсона, рассказывает LIGA.net редактор херсонского издания "Кавун.Сity" Евгения Вирлич. Местные даже удивились, что, несмотря на подтопление, минометные обстрелы в городе утром не прекращались.

"Сейчас (по состоянию на 15:00 – ред.) есть информация, что обстрелы продолжаются из оружия разного калибра, по разным районам, – говорит она. – Такое впечатление, что у них просто агония и они откуда могут, куда могут, туда бы ют".

Паники в самом Херсоне нет, говорит Вирлыч. После оккупации и жизни под постоянными обстрелами там научились сохранять покой. Кроме того, к потенциальным терактам на Каховской ГЭС горожан готовили еще с советских времен.

"В Херсоне есть местная особенность. У нас в вузах, особенно в технических, много лет была классическая задача: что будет и насколько поднимется вода, если взорвать ГЭС в Каховке? Все с детства знают, какие улицы будут после этого затоплены, как будет двигаться вода , где будет безопасно", – рассказывает она.

В городе относительно спокойно готовятся справляться с последствиями катастрофы. Днем на эвакуацию выезжали преимущественно жители общин, которые первыми встретили воду из Каховской ГЭС. В самом Херсоне сильного спроса на выезд не наблюдалось, говорит Вирлыч.

Людей из пострадавших районов забирали разными плавсредствами и машинами и спасатели, и правоохранители и волонтеры. Их доставляли в Херсон, а оттуда автобусами или железной дорогой – в Николаев, Одессу или Хмельниччину, говорит редактор.

Первым эвакуационным поездом из Херсона в Николаев выехали около 500 человек, сообщил LIGA.net руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления УЗ Александр Шевченко. Укрзализныця готова совершить столько эвакуационных рейсов, сколько потребуется, чтобы спасти людей, говорит он. Для этого хватает и ресурсов, и возможностей – железнодорожные пути находятся выше уровня потенциального подтопления. Изменений в графиках и марштрутах поездов пока нет. О назначении дополнительных эвакуационных поездов сообщат отдельно.

В настоящее время нет информации о жертвах среди населения, говорит премьер-министр Денис Шмигаль .

Это еще может измениться. Уже начала появляться информация о пропавших без вести, говорит Вирлич. О каком именно количестве людей идет сейчас точно неизвестно.

Из-за подтопления возникла повышенная опасность взрывоопасных предметов. Минные заграждения россиян оказались под водой, их разносит потоками воды. Соответствующие кадры уже публикуются в местных пабликах.

Мины выносило в населенных пунктах в районе от Берислава до Херсона или в районе Олешек предполагает она.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал подрыв Каховской ГЭС "примером жестокости войны России в Украине", а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это "новое измерение" войны. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что "разрушение дамбы – отвратительный акт". Его чешский коллега Ян Липовский сравнил подрыв ГЭС с применением оружия массового поражения.

В Организации Объединенных Наций на теракт в Новой Каховке отреагировали девять часов спустя после подрыва. О России ООН решила не упоминать: "Гражданское население и гражданская инфраструктура не должны быть целями. Их нужно защищать. В любое время. Везде", – говорится в сообщении организации.

Утром ООН вместо реакции на подрыв Каховской ГЭС поздравила с Днем русского языка и призвала подписаться на русскоязычный аккаунт ООН. МИД Украины такая реакция возмутило.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Задача в ближайшее время – спасти людей и минимизировать риски для их здоровья, говорит Гаврилюк. Дальше – будет тяжело.

"Даже когда большая вода спадет, люди, которые жили у реки, даже если их дома не смыло, не смогут вернуться домой, – объясняет гидролог – . Эти территории фактически будут непригодны для проживания. Теракт будет иметь отдаленные последствия для региона на много-много лет вперед, которые сейчас даже оценить точно невозможно.

Сейчас экосистема потерпела мощный удар. И физический – многое буквально смыло, – и химический. и бактериологический. Уже известно об утечке нескольких сот тонн машинного масла в Днепр. "Вода может испытать дополнительное загрязнение из-за мусора, скотомогильника, кладбища, выгребные ямы, которые может смыть. Это приведет к загрязнению и воды, и донных отложений, и прибрежных территорий", – объясняет Гаврилюк.

Оценить точно можно будет после того, как вода сойдет и станет понятно, какую площадь заняло подтопление. И после того, как Украина освободит временно оккупированные районы и получит доступ к ним.

Подтопления могут иметь удалённые эффекты и с геологической точки зрения. Из-за чрезмерного увлажнения почвы могут терять свои свойства. Это означает, что в будущем там могут проседать дороги или разрушаться дома или инфраструктурные сооружения, говорит гидролог.

Уникальные ландшафтные парки в районе Кинбурнской косы также могут пострадать из-за загрязнения воды и подъема ее уровня.

"Северно-Крымский канал точно останется без воды, – добавляет Гаврилюк. – Больше прямого влияния на Крым, я не вижу".

Кроме Херсонщины пострадает также Запорожская область. Некоторые оросительные каналы, питающиеся из Каховского водохранилища, доходят до Мелитополя и дальше до Бердянска. В Днепропетровской области орошение также завязано на Каховском водохранилище, говорит эксперт.

Наконец, теракт на Каховской ГЭС может негативно повлиять на работу Запорожской АЭС. Но не катастрофически. Потому что в классическом понимании ЗАЭС сейчас не работает, объясняет LIGA.net эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная.

"ЗАЭС не производит электроэнергии уже 7 месяцев, энергоблоки остыли, и только энергоблок №5 нужно переводить в холодное состояние, – объясняет она. – Сейчас станции для охлаждения нужно меньше воды. Имеющихся запасов хватит. Там еще есть мобильные насосные установки с рукавами 2 километра, есть еще скважины для питьевой воды, потому все под контролем".

Она также подчеркнула, что на энергосистему Украины этот теракт также никак не влияет. "У нас все без изменений по работе энергосистемы и наличию электричества для потребителей", – говорит Кошарна.

Наибольшую угрозу безопасности ЗАЭС сейчас представляет не подрыв Каховской ГЭС, а неуправляемые российские военные, контролирующие станцию, добавляет она. Но эту угрозу может решить только деоккупация региона силами обороны Украины.

На украинских защитников теракт в Каховке вообще не влияет. Военные преимущества россияне благодаря ему не получили.

Оккупанты разрушили ГЭС из-за своего страха перед украинской армией, говорят в Минобороны. Это должно было помешать нашему контрнаступлению.

Но план провалился, говорит Игаль Левин: "На этом участке теперь сложнее форсировать реку, но это только если вы планировала ее форсировать именно там. Если не планировали, это все никак не влияет на фронт".

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