Чтобы отстроить все то, что разрушила Россия в Харькове, нужно уже более 10 миллиардов долларов. И каждый день эта сумма увеличивается, говорит LIGA.net мэр Харькова Игорь Терехов.

Россия начала бить по городу новыми боеприпасами – они проходят расстояние до 90 км. За последнюю неделю таких ударов было уже два. Бьют россияне и из С-300. Чаще всего "прилетает" из Белгородской области.

"Сегодня в Харькове разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита, – констатирует мэр. – Более 150 000 харьковчан остаются без жилья".

Как городские власти планируют восстанавливать энергетическую систему под постоянными обстрелами врага и к какому худшему развитию событий готовятся – Игорь Терехов рассказал в интервью LIGA.net.

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"РФ использует новые снаряды. Было уже два попадания"

– 27 марта Россия впервые нанесла по Харькову удар управляемым боеприпасом большого калибра. Значит ли это, что Россия смогла найти пути, как подобраться поближе к городу?

– Нет, это не так. Россия использует новое оружие. Таким же снарядом 28 марта также ударили по пригороду Харькова. Разрушили дома в частном секторе. Россияне не подошли ближе к городу. Но используют новый снаряд большего радиуса действия.

– С каких территорий России преимущественно обстреливают Харьков?

– Белгород и область. Чаще бьют С-300 именно из Белгородской области. Эти снаряды за 40 секунд долетают до Харькова.

Сейчас россияне стали чаще применять "шахеды". Раньше такого не было. Есть попадания в жилые дома, нефтебазу. Что-то наша ПВО может сбить. Но, к сожалению, беспилотники еще долетают.

- Удалось ли улучшить противовоздушную оборону города?

– Касательно ПВО – это вопросы военных и руководства государства. Закрыть небо над городом – очень важно. Первейшая задача, чтобы город мог жить. Это и о борьбе с БПЛА, и о противоракетной обороне.

– Почему россияне усилили обстрелы? В последние недели, чувствуется, Харьков оказался под бешеным огнем России.

– Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Россия хочет нас запугать, но это невозможно. За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ в самом Харькове. Было время, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 тысяч.

Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая.

"Однако никто не опускает руки. У нас круглосуточно работают пункты несокрушимости. За два дня последнего блекаута после обстрелов туда пришли 28 000 харьковчан. В школах бесплатно кормят людей. За год выдали 10 миллионов порций еды. Мы переживали и более сложные времена – переживем и эти".

- Западные СМИ предупреждают об угрозе нового наступления на город. Так называемые "либеральные" российские медиа тоже пишут, что руководство РФ размышляет над планами его захватить. Возможно, Россия прилагает больше усилий, чтобы истощить Харьков?

– Неважно, что готовит враг. Важно – как мы будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего военный.

Что касается истощения Харькова – россиянам это не удастся. Паники в городе нет. Устрашения России не работают – люди сплочены.

Харьков – это форпост Украины. И мы отлично это понимаем.

– В определенных районах Харьковской области, в которых ведутся активные боевые действия, продолжается эвакуация местного населения. Вы говорили, что "Харькова это не касается". Но есть ли видение и планы, как это можно быстро сделать в случае необходимости?

– Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе – 1,3 млн жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан.

"Строим подземную школу. Такие будут в девяти районах"

- Сколько объектов разрушила Россия через два года после большого вторжения? И сколько средств нужно для их восстановления?

– Россия разрушает все. Жилые дома, офисы, критическую инфраструктуру, ТЭЦ. Каждый день появляются новые разрушения.

Чтобы отстроить все, что натворил агрессор, нужно уже более 10 млрд долларов. Каждый прилет – это выбитые окна, разбитые крыши, разбитые квартиры. Но самое главное – погибшие и раненые. Россия лжет, когда говорит, что бьет только по военным объектам. С каждым прилетом у нас все больше доказательств, что это настоящий геноцид.

Северная Салтовка – это боль всей страны. Там практически нет ни одного многоэтажного дома, который не пострадал бы.

– Как планируете привлекать деньги на восстановление?

– У нас есть несколько приоритетов в бюджете. Первый – поддержка военных. Более полумиллиарда гривен перечислили на счета воинских частей. В этом году – уже более 100 млн грн. Второй приоритет – поддержка детей, родители которых погибли на поле боя.

Третий приоритет – это собственно восстановление. 10 млрд долларов – ни один бюджет города в мире не может выдержать такой нагрузки. Поэтому привлекаем международных партнеров.

"Более 150 000 харьковчан остаются без жилья. В 2022 году мы смогли отстроить 200 домов. В прошлом году – 67. Это капля в море".

– Бизнес приобщается к восстановлению поврежденных объектов?

– Бизнесу очень тяжело. Мы это понимаем и благодарны за то, что они продолжают работать, несмотря на войну и обстрелы. Но у нас также есть определенные договоренности со строительными компаниями.

Мы, например, практически закончили строительство подземной школы. Рассчитана на 450 учащихся в одну смену. Все это благодаря сотрудничеству со строительными компаниями и международными фондами. Будем строить подобные школы во всех девяти районах города. Дети должны учиться в безопасных условиях.

Последствия российских обстрелов Харькова (Фото: Харьковская прокуратура)

Кроме того, мы вместе с военными, ГСЧС и IT-специалистами разрабатываем свою дифференцированную систему воздушных тревог. Это будет городское оповещение, включенное в общую систему.

Часто тревога звучит в Харькове, а ракеты и БПЛА летят в область или вообще в другие регионы. Люди привыкают, начинают игнорировать предупреждение. А нам важно, чтобы тревоги звучали, когда видим, что летит именно в Харьков. И чтобы люди это понимали.

"Нам с энергетиками удалось совершить чудо"

– 22 марта Россия совершила наиболее массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры региона, выпустив более 20 ракет. Харьков был полностью обесточен. Как удалось восстановить электроснабжение? Есть районы, которые до сих пор без света?

– Россия разрушила все трансформаторные подстанции, повредила ТЭЦ. В Харькове был блекаут. Восстановить эти мощности быстро невозможно. Они работают, но полностью не восстановлены.

Нам удалось вместе с энергетиками совершить чудо. Уже к вечеру следующего дня начал появляться свет в жилых домах. К сожалению, не хватает напряжения. Пришлось досрочно завершить отопительный сезон, чтобы сэкономить. Введенные графики отключения света – почасовые. Мы решили не освещать улицы.

Обещать, что мы восстановим мощности в конкретные сроки, я не могу.

- Есть ли у Харькова планы и варианты, что делать, если Россия и дальше будет бить по энергетической инфраструктуре?

– Это государственная программа. В первую очередь нам нужны современные системы ПВО, чтобы сделать невозможным попадание ракет в зоны энергетических объектов. Над этим работают президент и правительство.

"Наши международные партнеры должны понимать, нам действительно очень нужны системы ПВО".

– Как будете готовиться к новому отопительному сезону, если Харьковская ТЭЦ не сможет полноценно функционировать?

– Уже в этот отопительный сезон мы работали частично благодаря тому, что построили модульные котельные в жилых микрорайонах. Несмотря на блекаут в городе, 40 000 абонентов его даже не чувствовали, потому что во время подготовки к зиме мы сделали альтернативное отопление. Работали котельные, перешедшие на генераторы.

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Дифференциация тепловой сети будет приоритетом в подготовке к новому отопительному сезону, чтобы меньше давать нагрузку на стационарные крупные ТЭЦ.

– Полтора года назад вы лично предлагали национализировать Харьковскую ТЭЦ. На каком этапе реализация этой идеи сейчас?

– Это вопрос политический, вопрос правительства прежде всего. Там такие разрушения, что уже нечего национализировать.

Однако хочу сказать, что руководство этой ТЭЦ постоянно было с нами на связи. Они поддерживали нас, а мы их поддерживали. Было многое сделано, чтобы обеспечить горожан всем необходимым.

– Что в Харькове с водоснабжением? Как решаете этот вопрос?

– Водоснабжение напрямую зависит от энергетики. Да, были перебои с водой. Просили харьковчан делать запасы.

Рассматриваем несколько альтернатив. Одна из них – бурение скважин, например. В условиях войны дифференциация необходима во всех сферах.

Это хороший рецепт, как решить проблемы с водоснабжением, теплоснабжением и электроснабжением. Настало время максимально отходить от большой централизации.

– Какой сейчас у вас самых худший прогноз развития ситуации?

– Самый худший прогноз для меня – это постоянные обстрелы Харькова. Потому нам и нужны современные системы противовоздушной обороны. Что касается сухопутной операции России в Харькове – это информационная спецоперация врага. Не стоит поддерживать и распространять их месседжи.