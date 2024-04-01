Щоб відбудувати все те, що зруйнувала Росія у Харкові, потрібно вже більше ніж 10 мільярдів доларів. І кожного дня ця сума збільшується, говорить LIGA.net міський голова Харкова Ігор Терехов.

Росія почала бити по місту новими боєприпасами – вони проходять відстань до 90 км. За останній тиждень таких ударів було вже два. Б'ють росіяни і з С-300. Найчастіше "летить" з Бєлгородської області.

"Сьогодні у Харкові зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, приватна теж розтрощена, – констатує мер. – Понад 150 000 харків'ян залишаються без житла".

Як міська влада планує відновлювати енергетичну систему під постійними обстрілами ворога і до якого найгіршого розвитку подій готуються – Ігор Терехов розповів в інтерв'ю LIGA.net.

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"РФ використовує нові снаряди. Було вже два влучання"

– 27 березня Росія вперше завдала по Харкову удару керованим боєприпасом великого калібру. Чи значить це, що Росія змогла знайти шляхи, як підібратися ближче до міста?

– Ні, це не так. Росія використовує нову зброю. Таким же снарядом 28 березня також ударили по передмістю Харкова. Зруйнували будівлі у приватному секторі. Росіяни не підійшли ближче до міста. Але використовують новий снаряд більшого радіусу дії.

- З яких територій Росії переважно обстрілюють Харків?

– Бєлгород та область. Найчастіше б'ють С-300 саме з Бєлгородської області. Ці снаряди за 40 секунд долітають до Харкова.

Зараз росіяни почали частіше застосовувати "шахеди". Раніше такого не було. Є влучання у житлові будинки, нафтобазу. Щось наше ППО може збити. Але, на жаль, безпілотники ще долітають.

- Чи вдалося покращити протиповітряну оборону міста?

– Щодо ППО – це питання військових і керівництва держави. Закрити небо над містом – дуже важливо. Найперше завдання, щоб місто могло жити. Це і про боротьбу з БПЛА, і про протиракетну оборону.

- Чому росіяни посилили обстріли? Останніми тижнями, відчувається, Харків опинився під шаленим вогнем Росії.

– Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, приватна теж розтрощена. Росія хоче нас залякати, але це неможливо. За два роки ми бачили різні рівні загроз, починаючи з ДРГ у самому Харкові. Були часи, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000.

Ситуація для енергетичної галузі дуже важка.

"Однак ніхто не опускає руки. У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 000 харків'ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 мільйонів порцій їжі. Ми переживали й складніші часи – переживемо і ці".

- Західні ЗМІ попереджають про загрозу нового наступу на місто. Так звані "ліберальні" російські медіа теж пишуть, що керівництво РФ розмірковує над планами його захопити. Можливо, Росія докладає більше зусиль, саме щоби виснажити Харків?

– Неважливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий.

Щодо виснаження Харкова – росіянам це не вдасться. Паніки у місті немає. Залякування Росії не працюють – люди згуртовані.

Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо.

- У певних районах Харківської області, в яких ведуться активні бойові дії, триває евакуація місцевого населення. Ви говорили, що "Харкова це не стосується". Але чи маєте бачення і плани, як це можна швидко зробити у разі потреби?

– Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті - 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян.

"Будуємо підземну школу. Такі будуть у дев'яти районах"

- Скільки об’єктів зруйнувала Росія зa двa роки після великого вторгнення? І скільки коштів необхідно для їх відновлення?

– Росія руйнує все. Житлові будинки, офіси, критичну інфраструктуру, ТЕЦ. Кожного дня з'являються нові руйнації.

Щоб відбудувати все, що накоїв агресор, потрібно вже понад 10 млрд доларів. Кожен приліт – це вибиті вікна, розтрощені дахи, побиті квартири. Але найголовніше – загиблі і поранені. Росія бреше, коли каже, що б'є тільки по військових об'єктах. З кожним прильотом у нас дедалі більше доказів, що це справжній геноцид.

Північна Салтівка – це біль всієї країни. Там практично немає жодного багатоповерхового будинку, який би не постраждав.

- Як плануєте залучати гроші на відбудову?

– У нас є кілька пріоритетів у бюджеті. Перший – підтримка військових. Більше пів мільярда гривень перерахували на рахунки військових частин. Цього року – вже понад 100 млн грн. Другий пріоритет – підтримка дітей, батьки яких загинули на полі бою.

Третій пріоритет – це власне відбудова. 10 млрд доларів – жоден бюджет міста у світі не може витримати такого навантаження. Тому залучаємо міжнародних партнерів.

"Більше ніж 150 000 харків'ян залишаються без житла. У 2022 році ми змогли відбудувати 200 будинків. Минулого року – 67. Це крапля у морі".

- Бізнес долучається до відбудови пошкоджених об'єктів?

– Бізнесу дуже важко. Ми це розуміємо і вдячні за те, що вони продовжують працювати попри війну та обстріли. Але у нас також є певні домовленості з будівельними компаніями.

Ми, наприклад, практично закінчили будівництво підземної школи. Розрахована на 450 учнів в одну зміну. Все це завдяки співпраці з будівельними компаніями і міжнародними фондами. Будемо будувати такі школи у всіх дев'яти районах міста. Діти мають навчатися у безпечних умовах.

Наслідки російських обстрілів Харкова (Фото: Харківська прокуратура)

Окрім того, ми разом з військовими, ДСНС та IT-фахівцями розробляємо свою, диференційовану систему повітряних тривог. Це буде міське оповіщення, включене у загальну систему.

Часто тривога лунає у Харкові, а ракети і БПЛА летять в область чи взагалі в інші регіони. Люди звикають, починають ігнорувати попередження. А нам важливо, щоб тривоги лунали тоді, коли бачимо, що летить саме у Харків. І щоб люди це розуміли.

"Нам з енергетиками вдалося зробити диво"

- 22 березня Росія здійснила найбільш масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури регіону, випустивши понад 20 ракет. Харків було повністю знеструмлено. Наскільки вдалося відновити електропостачання? Є райони, які досі без світла?

– Росія зруйнувала всі трансформаторні підстанції, пошкодила ТЕЦ. У Харкові був блекаут. Відновити ці потужності швидко неможливо. Вони працюють, але повністю не відновлені.

Нам вдалося разом з енергетиками зробити диво. Вже ввечері наступного дня почало з'являтися світло у житлових будинках. На жаль, не вистачає напруги. Довелось достроково завершити опалювальний сезон, щоб зекономити. Введені графіки відключення світла – погодинні. Ми вирішили не освітлювати вулиці.

Обіцяти, що ми відновимо потужності в конкретний термін, я не можу.

- Чи має Харків плани і варіанти, що робити, якщо Росія і далі битиме по енергетичній інфраструктурі?

– Це державна програма. Насамперед ми потребуємо сучасних систем ППО, щоб унеможливити влучання ракет у зони енергетичних об'єктів. Над цим працюють президент і уряд.

"Наші міжнародні партнери повинні розуміти, нам дійсно вкрай потрібні системи ППО".

- Як будете готуватися до нового опалювального сезону, якщо Харківська ТЕЦ не зможе повноцінно функціонувати?

– Вже цього опалювального сезону ми працювали частково завдяки тому, що збудували модульні котельні в житлових мікрорайонах. Незважаючи на блекаут у місті, 40 000 абонентів його навіть не відчували, бо у підготовці до зими ми зробили альтернативне опалення. Працювали котельні, які перейшли на генератори.

Диференціація теплової мережі буде пріоритетом у підготовці до нового опалювального сезону, щоб менше давати навантаження на стаціонарні великі ТЕЦ.

- Півтора року тому ви особисто пропонували націоналізувати Харківську ТЕЦ. На якому етапі реалізація цієї ідеї зараз?

– Це питання політичне, питання уряду. Там такі руйнації, що вже немає чого націоналізовувати.

Однак хочу сказати, що керівництво цієї ТЕЦ постійно було з нами на зв’язку. Вони підтримували нас, а ми підтримували їх. Було багато чого зроблено, щоб забезпечити містян всім необхідним.

- Що у Харкові з водопостачанням? Як вирішуєте це питання?

– Водопостачання напряму залежить від енергетики. Так, були перебої з водою. Просили харків'ян робити запаси.

Розглядаємо декілька альтернатив. Одна з них - буріння свердловин, наприклад. В умовах війни диференціація потрібна в усіх сферах.

Це хороший рецепт, як вирішити проблеми з водопостачанням, теплопостачанням та електропостачанням. Настав час максимально відходити від великої централізації.

– Який наразі маєте найгірший прогноз розвитку ситуації?

– Найгірший прогноз для мене – це постійні обстріли Харкова. Тому нам і потрібні сучасні системи протиповітряної оборони. Щодо сухопутної операції Росії на Харків – це інформаційна спецоперація ворога. Не варто підтримувати і розповсюджувати їхні меседжі.