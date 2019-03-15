"Русский людоед обречен". Выступление Горбулина - за минуту

Один из сильнейших аналитиков Украины Владимир Горбулин представил в Киеве свою книгу "Мой путь в зазеркалье" (вот самое интересное из нее). У гостей и журналистов была возможность задать вопросы. LIGA.net собрала все самые интересные ответы о президентских выборах, военной угрозе и борьбе с коррупцией.

Об отношениях с соседями и гибридной войне. "Мы не должны говорить, что нам не повезло с соседями. Соседей не выбирают... Вопрос в другом, как мы должны себя вести... На прошлой неделе, выступая в академии военных наук РФ, начальник Генштаба Герасимов говорил о том, что нужно готовиться к новой мировой войне, что Россия в какой-то степени к этому готова. И это ложиться в основу военной доктрины... Я сразу вспоминаю 2013 год, когда тот же Герасимов, в той же академии наук четко выстроил все поленья гибридной войны... Это было осенью. Не хочу напоминать, что было 30 ноября 2013, 1 декабря, и вплоть до 22 февраля 2014".

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Но третьей мировой не будет - Россия обречена. "Сегодня Россия обречена на Путина и поэтому обречена на Герасимова. Еще путинская Россия обречена на противостояние с Западом. И она это противостояние обязательно проиграет. Технологический разрыв огромный... А ядерный реактор на крылатой ракете - это безумие. Это смерти во время пуска. Это смерти во время полета и смерти где-то еще. Только людоед может такое придумать. Я не представляю сегодняшнюю войну. Я думаю, ее не будет по одной простой причине. Путин очень любит жизнь... Он сибарит. Как же он пойдет на эту новую войну, он же всего лишится".

Мы не должны бояться русских. "Кто создавал их дух? Создавал Пушкин, у Лукоморья кто-то там ходит. Потом Тютчев написал четыре строчки. Потом Достоевский залез в глубину души, все оттуда вытащил. А кто сейчас все это в России делает? Проханов, Дугин. Мы не должны их бояться, мы выше в плане культуры... Исходить надо не из того, когда распадется Россия. Исходить надо из того, как системой социальных решений обеспечить нормальную жизнь в Украине. Привести вооруженные силы к состоянию армии, которая занята единым делом - защитой отечества. И, естественно, поднять экономику. А что у них там будет... Я знаю немного ситуацию в Красноярске, в Новосибирске и даже во Владивостоке. Нам не в радость все, что там происходит. Прийдут еще японцы, китайцы, но нам какое до этого дело".

О тревожных аналогиях перед выборами. "Я не предполагал, что мы так сложно будем выходить на президентские выборы 2019 года. Мне это все напоминает 2004 год. Тогда, как мне кажется, общество Украины впервые ощутило себя свободным. Точно так как, наверное в 2014 году, наше общество начало понимать, что оно получило в руки инструмент, как влиять на власть. Это совсем не к тому, что надо повторять опыт 2004 и 2014 годов. Украина очень трудно рождается. Наверное, так всегда бывает, когда на фоне всеобщего развития и даже кое-где благоденствия появляется страна с удивительным потенциалом и удивительными людьми".

Рецептов не будет. Будут задачи. "Когда я писал первую часть книги, я совершенно не думал о лидерстве как таковом в высших слоях украинской власти. Не думал о том, какие дать рецепты как прийти к власти, а потом еще удерживать ее. Я думал о том, какая задача стоит перед нашим обществом. Сформулировать перед нашей элитой, так называемой, четкие задачи. Приведите все украинское общество к голосованию. Правильному. Мы не можем остаться безоружными. Потому что с такими людьми как Герасимов договариваться в принципе о мире невозможно".

О Зеленском. "Никакого феномена нет, бросьте, абсолютно виртуальная личность. Талантливый шоумен. Но невозможно перескочить с эстрадной сцены в кресло президента. Ни в одной стране мира это не допустимо. Если мы хотим, чтобы все в мире смеялись над Украиной - давайте изберем Зеленского.

О Тимошенко. "Сегодня возвращаться к ситуации подписания Будапештского меморандума, не пойдут на это ни Штаты ни Англия. Мы только потеряем союзников в тех делах, которые нам предстоит решать каждый день... Я отношусь с симпатией к Юлии Владимировне, но не как к будущему президенту Украины".

О борьбе с коррупцией и кадровых проблемах. "Борьба с коррупцией вопрос не ко мне, а к НАБУ, САП. И ко всему обществу. Не нагибайтесь. Не предлагайте взятку. И тогда их будет просто некому брать... Я считаю, что у нас было сделано очень много кадровых ошибок. Я думаю, что закон о люстрации был ошибкой. Назначения по квотам были ошибкой. Мы очень сильно деградировали в профессиональном плане... Я не хочу хвалить Леонида Даниловича (Кучму), у него были другие ошибки. Но никогда он никого из Днепропетровска не вытаскивал в первую свою каденцию и никогда рядом не ставил. Чего я не могу сказать о других президентах. Кравчук просто не успел".

О проблемах демократии. "У нас демократия в стране. Этому нельзя не радоваться. Но она у нас породила еще отсутсвие обязательств и самое главное обязательности. Это проявляется во многом. Мы живем как угодно, делаем как угодно и ни за что еще не отвечаем как угодно. Это приводит к тому, что у нас 44 кандидата в президенты. Куда и как мы будем двигаться? Мы должны все вместе воспитывать свою элиту. Потому что задача элиты чувствовать вызовы времени, ритм, в котором живет весь мир, и находить ответы. И формировать так повестку дня для общества, формировать так кодекс поведения, чтобы у нас не было цирка, который мы иногда наблюдаем на заседаниях парламента. И чтобы этот цирк не привел нас к пагубным последствиям после выборов президента".

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О том как вернуть Донбасс и Крым. "Мы подготовили в институте очень серьезный документ "Донбасс и Крым - цена возвращения". Мы предложили несколько вариантов. К сожалению, единственное, что после этого было сделано, крымские татары взорвали ЛЭП, которые поставляли электроэнергию в Крым. Ни одно другое предложение не было реализовано. Президенту, который придет, нужно строить Украину и вместе с ней думать, как вернуть Донбасс. Это не по силам даже самому умному президенту. Не стоит преувеличивать роль президента. Он определяет внешнюю политику. Но здесь внешней политикой и не пахнет. Тут отношения России и Украины. Пока Путин жив, ничего доброго ожидать от него я бы не смог".

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