"Была маленькая высота – я катапультировался где-то метров 30-40 от земли. Видел, как улетает пылающий самолет. Видел деревья очень близко. Землю. Успел только подумать: "Откроется или не откроется?". И все, я приземлился", – рассказывает LIGA.net о своем катапультировании из сбитого россиянами Су-24М штурман Сергей Вербицкий.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

С начала полномасштабного вторжения его экипаж успешно поражал вражеские колонны в Киевской, Сумской, Черниговской, Донецкой и Харьковской областях.

Во время 13-го боевого вылета – в марте 2022 года – оккупанты подбили его бомбардировщик, когда он выполнял задачи в Изюме на Харьковщине. Пилот Алексей Коваленко погиб. Он удостоен звания Героя Украины посмертно.

Сергей Вербицкий успел катапультироваться. После падения на вражеской территории несколько часов минными полями он пробирался к позициям украинских защитников.

8 июля 2023 Вербицкому присвоили звание Героя Украины.

О работе украинских бомбардировщиков в режиме нон-стоп, боях за Гостомель, российской ПВО и влиянии F-16 на вражеские бомбардировщики – в интервью LIGA.net рассказал подполковник Сергей Вербицкий. Дальше – прямая речь.

Награждение Сергея Вербицкого (Фото предоставлено пресс-офицерами Воздушных сил)

"В Гостомеле нас не ждали". Первый боевой вылет Великой войны

20 или 21 февраля мы начали заступать на дежурство по выводу самолетов из-под удара. 23-го я заступил. Ночью нас подняли по тревоге – сказали, куда лететь.

После приземления на оперативный аэродром мы узнали, что Украину бомбят, о прилетах ракет по другим аэродромам. Там, где мы приземлились, еще не было ударов.

Дальше начали работать. Нам дали задачу – ударить по аэродрому Гостомель. Там уже высадился русский десант. Подготовились. Заправили самолеты. Полетели выполнять.

В этот первый вылет мне не до конца верилось, что у нас война, что надо бомбить. Окончательное осознание пришло непосредственно перед целью. Мы подлетали к Гостомелю. По нам запустили ракеты из ПЗРК. Там еще работала пара наших МиГ-29. Услышали информацию с земли, что вражеская пара самолетов идет на перехват.

"Подлетели к аэродрому, увидели российский десант. Много военных. Понимали, что если нам дали цель, – там уже точно не наша пехота. Они нас, как я понял, вообще не ожидали увидеть. Начали бегать, пытались спрятаться. Но не успели – мы отработали, пока они еще бегали.

Уже когда отработали, услышали от пилота с той пары МиГ-29, что россияне сбили наш истребитель. И выживший самолет, и мы получили команду на возвращение. Потому что у россиян самолеты поновее, стреляют дальше. Нашим истребителям нужно было время, чтобы немного подстроиться и научиться сбивать их разумом.

Когда [экипажи] этому научились – и появилась легенда о "Призраке Киева", благодаря ребятам из Васильковской бригады. "Призрак Киева" – это они.

Вылеты нон-стоп. Безумный февраль 2022-го

Как только мы вернулись с того вылета, самолет сразу начали снаряжать под другую задачу, ее уже даже поставили. Тогда в начале самолетов не хватало, и как только кто-то прилетал – сразу готовили вылет следующего экипажа. Практически нон-стоп.

Мы летали по всей линии фронта – и в Черниговскую, и в Сумскую, Запорожскую, Донецкую, Харьковскую области… Куда говорили – туда летели. Мне за время полномасштабного вторжения не пришлось выполнять задачи только на Херсонщине.

Бомбардировщик Су-24 (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

В первую неделю россияне настолько не ожидали наших самолетов, что и колоннами ездили, и останавливались, выходили из машин. Их буквально видно было из самолета: вот машины, вот личный состав – просто работай. Мы видим, сбрасываем бомбы – и их больше нет.

Очень помогло, что они не ожидали нашего сопротивления. И то, что им рассказывали, мол, в первый же день удалось уничтожить всю украинскую авиацию. Они даже не предполагали, что самолеты будут прилетать и бросать на них бомбы каждый день.

Дальше они уже поумнели, сделали выводы, начали перемещение делать более скрытно, небольшими колоннами. Были готовы, что авиация может в любую минуту нанести удар. У нас увеличились потери по экипажам.

Нельзя сказать, что в какой-то области было сложнее. Равно опасно было везде. Первая потеря у нас была уже 24 февраля. Задания выполняли ночью в Сумской области, когда полетели два экипажа и один не вернулся.

Для меня наиболее волнующий вылет был 27 февраля. Мы парой полетели на задачу, уже отходили от цели. И ведущего сбили. На трассе Киев-Житомир, в районе села Березовка.

"Сложно понимать, что перед нами летел самолет, и он – раз! – просто упал на землю. Мы видели, что экипаж не успел катапультироваться. Понимали, что помочь никак не можем. И что сейчас и по нам могут пустить ракету, потому что уже начали облучать".

В начале войны не было такого, чтобы кто-то подсказывал, что где-то с большого расстояния пустили по нам ракету. Сейчас радиолокационные станции видят эти отделения от самолетов и пуски ракет С-400 или С-300 на большом расстоянии. Мы успеваем дать команду экипажам на уход, чтобы сманеврировать и ракета не попала в наш самолет. И это довольно часто удается.

"Врагов становится меньше". Об особенностях бомбардировщиков Су-24

Мы бомбардировщики. Мы в воздушное сражение не вступаем – работаем по земле. Максимум, что мы могли в тот период войны: перед вылетом посмотреть – нет ли вражеского истребителя в том районе, где у нас цель на момент вылета. Дальше мы уже не знали, появился ли он там или нет. Это уже была лотерея. Все, что мы можем при встрече с вражеским самолетом – как можно быстрее выйти из зоны поражения.

Пункты наведения авиации также предупреждали, что идет пара самолетов на перехват. Значит, задачу нужно выполнить быстрее. И поскорее улететь, пока нас не сбили.

Но когда летишь в небе – все равно видно, что происходит на земле. В Чернигове, когда нам нужно было нанести удар по станции разгрузки техники, очень видно было, какие бои разворачиваются. Если в глубине страны летишь, все спокойно, все хорошо. Подлетаем к месту, где идут боевые действия – там горит, там дымит, там что-то взрывается, там бой идет.

"Не могу сказать, что испытывал какую-то особую злобу на россиян тогда. Скорее, я получал удовольствие от успешного выполнения задач. Когда выполнял задачу, знал, что бомбы попали в цель. И понимал, что врагов уже становится меньше".

"Огонь пошел в кабину. Я дернул ручки". О крайнем боевом вылете

В мой крайний (в авиации избегают слова "последний" – Ред.) боевой вылет мы знали, что летим туда, где есть большое количество вражеского ПВО. И есть большая вероятность, что нас собьют. Летели и думали: "Ну, это ведь не первый раз мы в такой ситуации".

До этого россияне не успевали нас поймать. Включались только после того, как мы отработали и начинали отходить к аэродрому. Видно было, что нас пробуют захватить для пуска ракеты. Но пока мы к цели подлетали – вообще ничего не было.

Тогда тоже была уверенность, что мы выполним и вернемся. Но не вышло.

Мы сбросили авиабомбы и начали отходить на оперативный аэродром, когда почувствовали сильный удар. Самолет взорвался. Огонь пошел в кабину. Я дернул ручки катапультирования.

"Если бы не было огня, я бы их, пожалуй, даже не трогал – он очень простимулировал понимание, что уже все больше ничего не сделаешь, только катапультироваться. Без огня я бы еще продолжал оценивать обстановку дальше. А дальше могло уже быть поздно" .

Успел только подумать, раскроется ли парашют. Потому что высота была очень мала – я катапультировался где-то в 30-40 метрах от земли. Видел, как улетает пылающий самолет. Видел деревья очень близко. Землю. "Откроется или не откроется?" – и все, я приземлился.

После катапультирования позвонил командиру экипажа. Он не был на связи. Позвонил в часть. Сказал, что нас сбили. Мне рассказали, куда выходить, что меня встречают. Направился туда. Пока шел – написал жене, что катапультировался.

Меня встретила группа из 81-й бригады. Провели к себе. Немного мы с ними посидели под обстрелами. Они расспрашивали, как я шел. Рассказал: через лес, через поле. Дорогу перешел. Дальше – снова через поле. Это поле было заминировано. Я не должен был его пройти невредимым. Но там вариантов много не было – либо идти, либо попасть в плен. В плен не хотелось. И как-то так получилось, что обошел все мины.

Дальше – тоже под обстрелами – меня эвакуировали в Днепр. Оттуда я попал в часть.

Уже весной 2024 года со мной связались из фонда "Вернись живым". Сообщили, что нашли наш самолет и хотели бы забрать его в музей. Я им сказал, что это нужно решать через командование. Где-то дня за три они снова позвонили, сказали: "Все, едем забирать. Если вы не против подъехать – тоже хотим с вами пообщаться".

С апреля 2024 года обломки нашего самолета Су-24М можно увидеть в Музее войны.

О российском ПВО и украинских F-16

Сейчас российская ПВО, как мне кажется, тоже не так, чтобы очень успевала за нашими самолетами. Разве если у них есть перехват или информация, что на конкретном направлении будет работать наша авиация – они ставят в зону дежурства свои истребители. Они очень мешают. А отогнать их нам нечем. Пока что.

С появлением современных F-16 должно стать легче. Россияне уже не смогут подойти к нам так близко. Ни их бомбардировщики, ни их истребители.

Думаю, это будет даже чисто психологическое влияние на их пилотов.

Ранее россияне были уверены, что их ничем не получат. Теперь у них будут появляться такие же мысли, как и у нас: "Это меня могут сбить". Я, например, не знаю, что чувствуешь, когда уверен, что тебя не собьют. Я не пробовал.

"Когда идешь на задачу и знаешь, что тебя могут убить – это ощущение мне очень знакомо. Оно неприятно. Как оно, работать в безопасных условиях – я не знаю".

Российские бомбардировщики, к примеру, сейчас вообще ничего не боятся. И скидывают бомбы за пределами действия нашей системы противовоздушной обороны.

В начале вторжения, когда нам еще больше не хватало средств ПВО, они залетали на нашу территорию и скидывали бомбы, как мы – над целью.

"При этом, когда их брали в плен, рассказывали: "Я ведь не знал, что здесь город. Мне просто сказали цель". Это сказки для наивных".

Не может экипаж, летящий выполнять задачу по бомбардировке, не посмотреть, что это за цель и где она: в городе или нет. Экипаж в любом случае это проверяет. Они все знали. Они понимали, что летят бомбить города. Те, кто бомбил Мариупольский драмтеатр, точно знали, куда они бросают бомбы.

О звании Героя Украины

О звании я узнал на службе. Был на дежурстве. Начальник поздравил с тем, что мне дали Героя. Дальше пришла телеграмма, что нужно приехать на церемонию в Киев.

Какими-то особым героем я себя никогда не чувствовал. Я выполнял ту же работу, которую выполняли многие другие люди. Не до конца понимаю, почему мне присвоили это звание, а им – нет. Надеюсь, они все получат награды, которых заслужили.

Сын когда-то давно меня спрашивал, кем ему стать. Когда я предлагал военным лётчиком, как я, ответил: "Нет, это опасно. Не хочу".

После катапультирования, когда я был на лечении дома, он спросил, почему я не на службе, как всегда. Война же, а папа дома. Я ему рассказал, что меня сбили, я катапультировался и теперь лечусь. До этого ему не говорили, чтобы лишний раз не волновался.

Сергей Вербицкий с семьей (Фото предоставлено пресс-офицерами Воздушных сил)

Сын тогда очень удивился. Побежал к старшей сестре, – спрашивать, знает ли она, что самолет отца сбили. Она сказала, что знает. Они поговорили.

А потом сын прибегает ко мне, говорит: "Пап, знаешь, кем я хочу стать? Летчиком!"