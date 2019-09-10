Сенцов и Кольченко в Киеве. Первый большой разговор - за минуту

Почему Россия согласилась на обмен пленными, как Сенцову предлагали "сдать Кличко", чем занимались в российской тюрьме, что думают о возможности Майдана в РФ и возможности вернуть оккупированный Крым - об этом Олег Сенцов и Александр Кольченко рассказали на первой после освобождения пресс-конференции. Главное - кратко пересказывает LIGA.net.



Почему РФ пошла на обмен пленными. "В июне была точка, когда Россия могла выйти из Совета Европы, но Россия хочет остаться в европейском обществе. Плюс смена администрации в Украине дает возможность начать новый диалог. Эти два фактора повлияли на то, что мы здесь. И все. Это не означает, что Россия готова отпустить Украину, отдать Крым и Донбасс, сказать "живите как хотите". Нет, этого не будет, не ждите". (Сенцов)

Что сделали Порошенко и Зеленский. "Вся предыдущая администрация (президента, - ред.) очень много работала над этим. При прошлой администрации освободили других пленных, но там просто диалог зашел в тупик, это все понимали. С приходом в Украине новой власти, у России есть шанс перезагрузить отношения. Сто лет переговоров лучше, чем один день войны". (Сенцов)

В чем проблема России. "Проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его поддерживают. Эта империя строится на лжи, а единственный способ борьбы с ложью - это говорить правду. Я по выходным смотрел Киселева, не пропуская. Потому что развлечений в тюрьме мало, цирка нет, театра нет, тут все показывают, все это очень весело. Понятно, что верить ему невозможно, а смотреть весело. Удовольствие извращенное немножко. Поэтому Кисель - он молодец в этом плане". (Сенцов)

Страх и пропаганда. "Страха поддаться российской пропаганде не было. Когда смотрел телевидение, одновременно было и смешно, и грустно, потому что люди смотрят телевизор с серьезными лицами и принимают это близко к сердцу". (Кольченко)

Российское "болото". "Попав в российскую тюрьму, мне казалось, что люди не захотят так жить, я верил в то, что в России возможны изменения. Я пробыл там пять лет - да, к сожалению, там болото. Кто-то ярко за Путина, таких людей не много, кто-то сильно против, их тоже немного, а большинству просто все равно. В России также есть россияне, которые борются за свободную Россию... наши настоящие братья, это тоже узники Кремля". (Сенцов)

Когда вернется Крым. "Вернуться туда только на танках. Пока не можем. Не нужно воспринимать мои слова буквально. Путин Крым не отдаст - ему проще отдать Кремль, чем отдать Крым. Но смена режима в России неизбежна, драконы тоже умирают. Я надеюсь, что увижу это событие. Варианта революции с кровью я бы не хотел, я не хочу смерти ни одного человека". (Сенцов)

О планах в политике. "Никакие политики со мной напрямую не связывались на протяжении пяти лет, я им очень за это благодарен. Вопрос моей возможной политической жизни для меня самого пока остается открытым. Я человек непубличный, но чувствую ответственность перед своим народом, перед своей страной". (Сенцов)

Пытки и выбитые показания Геннадия Афанасьева. "Коллекционирование обид - это увлечение слабых, и если хочешь быть сильным, нужно уметь прощать. Поэтому у меня нет никаких обид и претензий к Афанасьеву. Но это не означает, что я обязан с ним общаться. Когда Гену пытали, он не выдержал. Выдержать пытки на протяжении длительного времени невозможно. Если бы так получилось, что меня арестовали и вывезли на подвал, вопрос только времени - когда ты сознаешься во всем". (Сенцов)

Арест Кольченко. "На моем месте мог оказаться кто угодно, кто занимался протестной деятельностью. Свое беспечное поведение могу пояснить тем, что я себя оценивал как того самого неуловимого Джо. Я думал, что я не представляю какого-либо серьезного интереса для спецслужб, но оказалось все немного иначе" (Кольченко)

О Кличко и Майдане. "Приходит следователь и говорит: на тебя показания есть, по-любому сядешь, но можешь облегчить свою участь, дать показания на кого-нибудь в Киеве, на Кличко, на любого, кто еще был на Майдане. Все это происходило до выборов президента (в 2014 году, - ред.), поэтому нужен был скандал. Мне сказали: либо даешь показания - семь лет, если нет - пойдешь паровозом, получишь 20. Я сказал нет сразу, не раздумывая, и никогда об этом не жалел". (Сенцов)

Как оно было в тюрьме. "Прочел очень много книг. Переписывался с людьми. Много работал. Я привез две сумки, в одной из них 22 кг макулатуры. Это письма, я ни одно письмо не выбросил, все привез. Они мне дороги. Книги и тетради, 15 штук, все они исписаны - это законченные сценарии, книги, сборники рассказов. На третий день после начала голодовки я начал вести дневник. У меня очень плохой почерк, а я старался еще хуже, еще мельче, чтобы прочесть было невозможно. Меня обыскивали каждый день. За 145 дней написал этот дневник, и я его вывез. Это большой прокол всех оперслужб России. Большой привет, ребята". (Сенцов)

Ближайшие планы. "Главное ощущение было, что это один из тех немногих дней, ради которых стоит жить. Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле - снимать кино и жить". (Сенцов)

Сенцова оккупанты осудили по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет тюрьмы "за подготовку терактов в Крыму".

Тогда же оккупанты приговорили Кольченко к 10 годам: судили по тем же статьям УК РФ, что и Сенцова.

7 сентября текущего года Сенцов и Кольченко были освобождены в рамках обмена и вернулись в Украину вместе с другими политзаключенными и плененными в Керченском проливе моряками.

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