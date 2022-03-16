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Интервью | Сергей Гайдай: РФ заваливает линию фронта "пушечным мясом". Их цель – Северодонецк

Цей матеріал також доступний українською
Сергей Гайдай: РФ заваливает линию фронта
Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба ЛОГА)
16.03.2022, 18:30

Глава Луганской областной военной госадминистрации дал интервью LIGA.net: как Россия хаотично убивает мирных граждан и где проходит линия обороны

Луганская область: в Северодонецке, Рубежном, Попасной, Лисичанске весь день идут бои. Российские оккупанты провалили попытку штурма Северодонецка и вернулись к тактике выжженной земли: уничтожают целые жилые кварталы, горят дома. РФ заваливает линию фронта "пушечным мясом", говорит глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Вся территория Луганской области – под обстрелами, некоторые населенные пункты разрушены на 80%.

Как Россия убивает мирных граждан и где сейчас проходит линия обороны: об этом Сергей Гайдай рассказал в интервью LIGA.net.

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– Луганская область – одна из самых горячих точек Украины. Что происходит сейчас? Насколько масштабны обстрелы?

– Опасно, по большому счету, везде. Идут непрерывные обстрелы территории, подконтрольной Украине. Гатят из всего. Минометы, стрелковое оружие, артиллерия, танки, "грады", "смерчи", авиация. Обстрелы хаотичны. В 95% случаев страдают жилые кварталы, больницы, школы, садики и объекты критической инфраструктуры. Огромная проблема с поставкой воды, газа и электричества. Мастера выезжают – но иногда уже нечего ремонтировать, настолько разрушены сети.

Сергей Гайдай: РФ заваливает линию фронта "пушечным мясом". Их цель – Северодонецк

Сергей Гайдай: РФ заваливает линию фронта "пушечным мясом". Их цель – Северодонецк

– Что с гуманитарной ситуацией в области?

– Мы начали получать помощь вагонами. Лекарства, средства гигиены, еда, карематы, спальные мешки. Единственная проблема – именно доставка. Куда-то добраться под постоянными обстрелами очень сложно.

А второе: мало доставить, надо еще на месте раздать людям. Вот у меня есть Горная громада, несколько населенных пунктов. Обстрелы настолько плотные, что руководитель громады еще может короткими рывками доехать до одного населенного пункта или другого. А привезти фуру и раздать людям – нет возможности. Она просто будет разбита.

Два дня подряд нам удавалось договориться о режиме тишины. На второй день в режим наконец попала и Горная громада.

"Руководитель громады приехал в село Светличное, забрал там 17 человек на эвакуацию. Но увидел 11 трупов. Просто люди лежали на улице, от осколков погибли. И ничего даже с ними поделать нельзя. Потому что приедет машина забирать – и уже другие люди погибнут под обстрелами. Настолько тяжелая ситуация".

– Где сейчас проходит линия обороны? По каким крупным городам?

– Это не секрет. Кременная – Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Золотое – Попасная. Линия обороны держится. Как ее построили наши защитники, так она и стоит. Ситуативно есть какие-то попытки ее прорвать. Но оккупанты получают по зубам, откатываются.

Нам здесь воевать труднее, чем в других городах. Против нас воюют, в том числе боевики, хорошо знающие местность. У них за восемь лет руки в крови не то что по локти, а по уши. Им уже терять нечего. Они в плен сдаваться не планируют. И отличаются особой жестокостью.

Но очень много и недавно мобилизованных людей. Какие-то учителя, сантехники, водители – их в основном бросают как пушечное мясо. Они не умеют воевать и гибнут сотнями, просто сотнями.

Сергей Гайдай: РФ заваливает линию фронта "пушечным мясом". Их цель – Северодонецк

Сергей Гайдай: РФ заваливает линию фронта "пушечным мясом". Их цель – Северодонецк

– Что известно о силах противника, которыми они атакуют область?

– Я точнее сейчас не скажу. Наши укрепления достаточно надежны. Может, где-нибудь немного подвинут, будут ситуативные прорывы. Но ненадолго. Через день-два все выравнивается назад.

"Я надеюсь, что сейчас под Киевом наконец разобьют армию РФ и к нам на помощь придут. Одной бригады будет достаточно, чтобы мы их до Луганска гнали".

– Вы недавно сказали, что оккупировано уже 70% Луганской области.

– Так и есть.

– А до 24 февраля? Сколько территорий мы потеряли?

– Было 30% оккупированных на 70% подконтрольных. Теперь наоборот.

Это огромные территории, но не в людях. Потому что за нами остались города – Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, а в этих городах как раз и проживает самое большое количество людей.

Остальные территории – это больше сельская местность.

– Как бы вы оценили масштабы разрушений? Есть у областных властей статистика – сколько жилых домов уничтожено?

– Это даже невозможно сейчас сосчитать. Сотни – только в Северодонецке. А вообще – тысячи частных домов, квартир, многоэтажек. Я же говорю, они бьют наугад. Им нет разницы: пятиэтажные дома, девятиэтажные или частный сектор. Просто – в направлении города. Для них чем больше людей пострадают, тем лучше.

Сергей Гайдай: РФ заваливает линию фронта "пушечным мясом". Их цель – Северодонецк

– Что происходит в Северодонецке?

– Сложно. Люди даже выйти спокойно не могут. Неизвестно, куда прилетит. Если бы было четко понятно, что бьют по военным объектам – это одна история. А когда прямо в центр города – в садик, школу, центр туризма, бассейн… Их задача – все сравнять с землей. И чтобы меньше осталось проукраински настроенного населения.

– Какие сейчас настроения у жителей области?

– Есть небольшое количество людей, которое было пророссийски настроено и до сих пор топит за Россию. И огромное количество людей, даже на новых временно оккупированных территориях – за Украину. Они увидели через 2,5 года, насколько Луганская область изменилась, сколько отстроили. Вся область была большой строительной площадкой.

Поскольку даже на оккупированных территориях россияне не находят людей для съемки в пропагандистских роликах, то вынуждены завозить "своих". Не знаю, откуда они, но точно не местные. В селе все знают, кто местный, а кто нет, на 100%. Привозят людей, дают им трехцветные тряпки, чтобы приветствовали "русский мир".

– Проукраинские протесты проходят? Или слишком опасно?

– В начале проходили, и многочисленные. Сватово, Старобельск, Белокуракино, Новопсков. Но "русский мир" начал стрелять по гражданским людям. Нескольких ранили. Затем начали ночью приезжать, забирать и вывозить людей в неизвестном направлении.

У нас несколько дней назад просто зашли в дом проукраински настроенного волонтера Александра Кононенко, а он еще и имел инвалидность, и убили прямо в коляске.

"В Кременной выехал танк и прямой наводкой расстрелял дом для пожилых людей. Мы до сих пор не имеем туда доступа. По информации оставшихся в живых работников, выехать из этого дома удалось где-то 18-19 людям. Для понимания, в общей сложности там находились 84 человека. Скорее всего, остальные погибли".

– Проблема, которая проявилась в некоторых городках юго-восточных областей – предатели во власти. Например, в Мелитополе похитили законного мэра Ивана Федорова, а и.о. на стороне оккупантов сразу провозгласила себя депутат от ОПЗЖ. В Луганской области тоже много мэров и депутатов от ОПЗЖ. Видите ли вы в этом угрозу?

– У нас тоже есть несколько изменников. Они сразу перешли на сторону оккупантов, подняли триколоры. Но если взять в процентах, то это немного. Буквально три человека. Даже депутаты от ОПЗЖ четко сказали, что не будут сотрудничать... И когда пришли кафиры, они четко высказали свою позицию и сказали: нет, мы не перейдем в вашу власть.

– Многие мэры писали, что к ним напрямую обращались оккупанты с угрозами. На днях соответствующее sms с предложением сдать город показал глава Николаева. Вам угрожали?

– Всем была одинаковая рассылка. Только фамилию меняли, кому она адресована. Мне тоже. В начале мне еще и звонили по телефону, предлагали перейти на сторону оккупантов, сдаться.

– То есть кто-то сдал базу руководства по регионам?

– Да. Я думаю да. Не исключаю такого факта.

– По вашему мнению, какая программа-минимум у Путина по Донбассу?

– Луганская, Донецкая области полностью и коридор в Крым. Это такая задача-минимум. Крым – чтобы была вода, Луганская и Донецкая области – чтобы как-то обелить фантастический провал своей "операции". Чтобы они могли сказать: вот мы своего достигли.

Но, слушайте, они и лгать могут, все равно россиян практически отключили от интернета. Будут как в Корее. Те уже выиграли чемпионат мира по футболу и первого космонавта высадили на солнце.

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Сергей Гайдай: РФ заваливает линию фронта "пушечным мясом". Их цель – Северодонецк

специальный корреспондент Liga.net
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луганская область война с россией Сергей Гайдай
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