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29.07.2019, 18:10

"Слуг народа учит топовый менеджмент KSE". Интервью с Тимофеем Миловановым

Тимофей Милованов (фото - kse.ua)

Как из безработных, комиков и свадебных фотографов за семь дней хотят сделать успешных парламентариев. Пытается Киевская школа экономики

Почетный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов рассказал LIGA.net, чему будут учить избранных депутатов Слуги народа ближайшую неделю (тренинг проходит в Трускавце - вот детали) и почему далеко не все из студентов получат сертификат об успешном прохождении курса.

- В чем смысл курса?

- Много измерений, нет одной темы. Курс тщательно разработан под конкретные задачи партии. Каждый из участников должен будет сдать портфельный набор документов. Эти документы включают: личную стратегию, специализацию депутата, предложение публичной политики, законодательные проекты, а также план внедрения этой политики, ведь мы понимаем, что недостаточно принять закон, его необходимо сопровождать и внедрять, иначе на каком-то этапе его могут сбить или саботировать. Прохождение курса даст участникам знания для старта работы депутата.

- Какой план обучения?

- Он состоит из двух уровней: хард и софтскиллы. Софтскиллы идут параллельно, а среди хард скиллов темы постоянно меняются. Первый день - стратегические цели. Второй - публичная политика. Третий - макроэкономика и бюджет. Четвертый - сектора экономики. Пятый - законодательной день. Шестой - проектный день, анализ стейхолдеров, как добиваться результата. Седьмой - защита портфолио.

- Какая система оценивания будет использована и зачем она нужна?

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- Если депутат сдаст портфолио, он получит сертификат КSE.

- А если не сдаст?

- Не получит сертификат. Решать будем мы как школа.

Фото - LIGA.net

- А журналистам сообщат, сколько депутатов не прошли курс?

- Думаю, что нет. Например, в США оценки никогда не являются публичными. Надо, чтобы люди не боялись учиться и не переживали, что могут оказаться в неудобном положении. Нам не шашички, а ехать.

- Сколько времени понадобилось на разработку курса?

- Три недели с использованием половины ресурса школы. Мы сняли топовый менеджмент и преподавателей. Мы единственные в Украине, наверное, и в мире, кто может за такое короткое время поставить такую программу и ее не завалить. Мы одновременно ставим - публичную политику, экономику, менеджмент, хард и софт скиллы. Я знаю, что у партии были другие предложения от университетов с мировым именем, но никто не брался сделать это за короткое время.

- Есть депутаты с разным уровнем образованности. Как это совместить?

- Это определенный вызов в обучении, чтобы этих людей между собой объединить и сделать и одних, и других более эффективными.

- Какая может быть эффективность у семидневного курса на множество тем, сделанного с колес?

- За семь дней вы можете проработать не все, но очень многое, если к этому серьезно отнестись.

- Будут еще интенсивы?

- Партия говорит, что будут. Я надеюсь, что они постоянно будут обучать своих депутатов.

Фото - LIGA.net

- Какой процент депутатов, по вашему мнению, завалит курс и утонет?

- Я думаю, что выплывут все за счет командной игры. Посмотрим, будут ли конфликты внутри команды. Руководство партии хочет создать команду, поэтому здесь много интерактива. Наша задача дать им инструменты для дальнейшего саморазвития. Это сложно.

- Сколько стоит курс из расчета на одного депутата?

- Коммерческая информация.

- Вы со сцены говорили, что хотите, чтобы депутаты искали новые экономические решения для роста экономики в 7%. Что вы имели в виду?

- Это будет одна из задач для брейшторма. Украинской экономике помогут только комплексные решения.

Читайте также: Начался тренинг Слуги народа в Трускавце: будут учить экономике


журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
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Теги: Слуга народа, Тимофей Милованов, KSE
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