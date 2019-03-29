"Социология в стране умерла". Интервью Тимошенко - за минуту

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко дала интервью на ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1. Возможен ли ее союз с Юрием Бойко, о чем мечтает действующий президент Петр Порошенко и какой совет она дает Владимиру Зеленскому - коротко пересказывает LIGA.net.

Союза с Бойко не будет. "Это не я их поддержала, а перед выездом скромно в каком-то контексте Бойко сказал, что может с нами сотрудничать. Я считаю, это была спланированная провокация. Мы не поддерживаем таких союзов. Таких союзов никогда не будет". "Бойко и Медведчук летали в РФ... В закрытом воздушном пространстве нельзя летать самолетами. Только с разрешения президента Украины. Это он позволил Медведчуку и Бойко вылететь в Россию и вернуться из России. Делайте выводы".

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А вот Порошенко для них не чужой. "Петр Алексеевич Порошенко создавал партию Медведчука СДПУ(о), создавал Партию регионов... Мы с Порошенко отличаемся тем, что... в пророссийском правительстве Януковича в то время, когда этот режим меня бросил за решетку, Порошенко занимал позицию министра экономики. А туда чужих людей не назначают".

Посадит трех друзей. Но не своих. "Единственный, кому сегодня даже в страшном сне не привидится президент Тимошенко - это Петр Порошенко... Он боится обосновано. Я точно выполню обязательство, которое он на себя взял - посадить трех своих друзей. Я посажу трех его друзей. И не только трех. Думаю, там будет пара десятков".

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И самого Порошенко - к ответу. "Отдавал свои деньги воюющей Украине под бешенные проценты и не постеснялся показать это в своей декларации. Он за это будет не просто отвечать, а отвечать по законам военного времени. За торговлю на крови... Что когда началась война, он создал минский формат, сел за стол переговоров с двумя террористами ЛНР-ДНР".

У Банковой - странная мечта. "Хочу сказать, о чем мечтает Порошенко и старая прогнившая система. Они мечтают, чтобы на должность президента привели ручную манипулятивную болонку (о ком это - непонятно), которая ничего не понимает в том, что происходит в стране, и которая не понимает, что делать со старой системой. И которую система поглотит за считанные месяцы".

Для Зеленского есть совет. "Немного шоком было то, что Владимир Зеленский заявил о поддержке реформы здравоохранения и госпожи Супрун... Хотела бы просто посоветовать Володе Зеленскому категорически пересмотреть его позиции по поддержке реформы здравоохранения, по сохранению тарифов, как он сказал, и по поддержке финансового и экономического курса, который сейчас ведется".

Коломойский и Ахметов, видимо, не олигархи. На дважды заданный вопрос, олигархи или нет, ответила: "Это очень примитивно так понимать... Эти люди - монополисты. Монополизм должен быть искоренен. Нам нужны не монополии, а конкурентная экономика... Большой бизнес не будет иметь права брать с Украины лишнюю нечестную копейку. Но большой бизнес будет работать в единых правилась с другими".

Социологи врут. "Рейтинги и все эти социологические опросы с момента начала выборов - абсолютно купленные-перекупленные. Это изуродованные политические технологии, на которые я прошу всю страну не обращать внимания... Лучше погадайте на кофейной гуще, или бросьте на картах, потому что это будет точнее. Социология в стране умерла с началом избирательной кампании".

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Но если проиграет - майданов не будет. "Хочу успокоить всех, кто меня слышит. Просто так агрессивно нагнетается ситуация в Украине. Про какие-то майданы, восстания, силовые противостояния. Я могу вам сказать: ничего подобного не будет. Будет абсолютно спокойно".

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