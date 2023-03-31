Страх и ненависть в Москве. Как на фоне поражений в Украине элиты начали войну между собой

"Почти все элиты в России разделяют мнение Пригожина-Ахмедова", – рассказывает LIGA.net бывший представитель российской элиты, а сейчас – оппозиционер-ястреб Илья Пономарев.

Политическая катастрофа, возможный распад России, упадок экономики и деградация всех сфер жизни – это главные темы российской элиты на фоне поражений в войне с Украиной. Самые скромные эпитеты в адрес власти в России – "закомплексованный лилипут", "сатана", "пустышка".

В частности, такими словами о российском диктаторе Владимире Путине якобы говорили продюсер Иосиф Пригожин и олигарх Фархад Ахмедов.

Наполненный отчаянием диалог стал вирусным: его уже больше недели цитируют в медиа, соцсетях и обсуждают в эфирах. Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев говорит: "По меньшей мере 90% российских элит настроены так же. Именно поэтому запись так распространилась: все получили доказательство, что все так думают".

Он уверен: в публичном распространении таких мнений есть опасность для режима, но российские элиты не способны на действия: "Они не понимают, как могут изменить ситуацию".

СТРАХИ ЭЛИТ

Уровень недовольства в российских элитах и правительственных кругах очень высок, убеждает Пономарев. Начало полномасштабной войны они восприняли как личную катастрофу: из-за санкций, обесценивания рубля, падения экономики, проблем с бизнесом, невозможности путешествовать. Жизнь российских элит сильно изменилась по сравнению с тем, к чему они привыкли.

Разговор Ахмедова-Пригожина подтвердил, что это популярное мнение, говорит экс-депутат. И теперь в российской верхушке конкурируют две идеи о том, как реагировать на публичные оскорбления Путина. Силовики, говорит Пономарев, хотят наказать собеседников, доказать полезность Путину. В то же время политическое крыло Кремля – замолчать инцидент – "не пиарить тему".

Пока, по мнению Пономарева, побеждает второй вариант. И сам Иосиф Пригожин уже начал придумывать, что запись была создана нейросетью, способной воссоздать стиль общения и 157 раз сказать "блядь" для связки слов.

Элитами управляет страх, объясняет Пономарев. И первоисточник страха – деньги. Представители элиты привыкли зарабатывать на лояльности режиму и не могут отказаться от этого, ведь не способны создать бизнес вне РФ.

"Они могут стонать, бояться, быть недовольными, но они зарабатывают, – объясняет Пономарев. – Пригожин зарабатывает, Ахмедов зарабатывает, и все остальные зарабатывают".

Еще один фактор страха – физическая опасность. За прошлый год в России загадочно умерли более десяти топ-менеджеров нефтегазовой сферы: они вешались, стреляли в себя, выходили из окна или падали с катера, или просто умирали посреди дома на Рублевке – как погибший в феврале 2023-го Вячеслав Ровнейко, Urals Energy NV.

Это может говорить, что в Кремле услышали: не все согласны идти ко дну вместе с Путиным. А значит многие попытаются сбежать и стать полезным западным спецслужбам.

Попытки элит покинуть Россию учащаются. Наивысшим чиновником, покинувшим РФ, стал спецпредставитель Путина Анатолий Чубайс. Он подал в отставку после начала полномасштабной войны и, по данным российских медиа, вылетел в Турцию. Кроме него бегут и другие представители элит – например, банкир Олег Тиньков, деятели культуры, молодые "лидеры мнений".

Пономарев обращает внимание: больше не существует "близкого окружения Путина". Диктатор не прислушивается к советам. Почти все решения принимает самостоятельно. Старый КГБшник, говорит Пономарев, продолжает делить элиты на конкурирующие кланы, чтобы они доносили друг на друга, а он сам играл роль арбитра.

Самым влиятельным кланом Пономарев называет группу олигарха Юрия Ковальчука, одного из немногих, кто сохранил доступ к Путину. В этот клан также входят секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и Сергей Кириенко, который является заместителем главы администрации Путина и курирует оккупационный режим на захваченных украинских территориях.

По данным Times, Ковальчук, старый друг диктатора, сблизился с Путиным еще больше во время изоляции на Валдае в период пандемии COVID-19. Wall Street Journal отмечало, что адепт российского империализма и сторонник теорий заговора Ковальчук был одним из тех, кто убедил Путина начать большую войну против Украины. Чтобы показать якобы слабому Западу "кузькину мать".

Этот клан конкурирует с еще одним силовым блоком, убеждает Пономарев. Группой, в которую входят владелец террористической организации ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, путинский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Наибольшую медийность после 24 февраля 2022-го из этого крыла набрал Пригожин. Его террористы из ЧВК Вагнера не стеснялись публично называть "пидором" главу Генштаба РФ Валерия Герасимова, ругать и высмеивать руководство Минобороны РФ. Кадыров время от времени заступается за Пригожина и называет "братом".

"Они конкурируют с Шойгу – и Путин в этом заинтересован", – отмечает Пономарев.

Еще одним влиятельным кланом он называет "системных либералов" – членов российского правительства. Среди представителей – премьер Михаил Мишустин, его заместитель Сергей Чернышенко, глава Нацбанка РФ Эльвира Набиуллина. Пока этот клан выглядит наиболее немедийным.

"Все стараются не отсвечивать, не отвлекать внимание Кремля от военных событий, – объясняет экс-депутат. – Это самая универсальная стратегия. Даже работники правительства сосредоточены на ежедневных обязанностях, ничего не предлагают".

Но именно этот клан, по мнению Пономарева, может предложить преемника Путина, который устроит Запад. Если условный Мишустин станет преемником, завершит войну, деоккупирует часть территорий и согласится на репарации, на Западе это могут назвать победой – чтобы не допустить изменения системы и рисков от потенциального распада РФ.

"Но это не победа – империя восстановится, начнет снова, как в Чечне" , – говорит Пономарев.

ПРИБЛИЗИТЬ "ЭТАП ТАБАКЕРКИ"

Настроение разговора Пригожина-Ахмедова – это о российских элитах в целом, считает Пономарев. Однако, по его словам, этап "убийства царя табакеркой" пока не наступил.

"Нужно чувство окончательного краха на фронте. Тогда появятся люди, которых будет волновать, как убрать Путина и договориться с Западом, – уверен экс-депутат. – Сейчас опасность от Путина для этих элит больше опасности их бездействия".

Санкционное давление, по его мнению, приближает "этап табакерки", но слишком медленно. Санкции создают неудобства, но не опасность.

"Ордеры на арест от Международного уголовного суда нужно распространять на элиты, тогда это будет опасностью, – добавляет он. – А санкции – это когда ты просто не можешь ездить в определенные страны, не можешь бизнес делать. Большинство людей уже вывели деньги и сидят тихо. Поэтому ситуация на фронте – это главный фактор возможных изменений".

Пономарев говорит: нужны санкции для всего российского списка Forbes-500, в том числе для Альфа-Групп. Ранее российское оппозиционное издание СОТА утверждало, что якобы Пономарев защищал совладельца группы Михаила Фридмана, но экс-депутат это отрицает.

Единственный путь для олигархов, по его мнению, платить Украине. Рецепт Пономарева для них: прекращение любого сотрудничества с властями России, финансирование украинской армии и восстановления Украины. Только после этого можно говорить о снятии санкций.

"Фридман имеет огромные средства – по оценкам, $25 млрд за рубежом… Я считаю, что $10 млрд, суммы такого порядка должны стать взносом. Если они это сделают – я за снятие санкций. Я распространяю эту позицию среди российских олигархов", – говорит он.

Впрочем, по словам Пономарева, российскую элиту в целом устраивает диктатура, как в свое время немецкую элиту устраивал Гитлер. Но так же они боятся оказаться в новом Нюрнберге. Самый умный сценарий для России, говорит Пономарев, это сценарий Германии после 1945 года.

"Может быть оккупация военная, а может быть прокси-оккупация, если Запад создает новое правительство, наблюдательную систему внутри России. В этом есть определенный интерес Украины", – уверен экс-депутат госдумы.

Сам Пономарев время от времени пытается поднимать градус напряжения внутри России. Он или его единомышленники, по словам экс-депутата, причастны ко многим диверсиям на территории РФ. На фоне расколотых правящих элит это имеет смысл.

Одна из самых громких диверсий – подрыв в августе 2022 года автомобиля идеолога "русского мира" Александра Дугина. Впрочем, в машине была только его дочь Дарья.

Пономарев убеждает: за этим стоит Национальная республиканская армия (НРА), подпольно действующая на территории РФ. В августе 2022 года экс-депутат подписал Ирпенскую декларацию о создании центра вооруженного сопротивления режиму Путина.

Место подписания было воспринято неоднозначно, но Пономарев уверяет, что это не был пиар на костях: "Мы сознательно выбрали это место, чтобы показать: будет не только раскаяние после войны, будут действия прямо сейчас".

О НРА с лета почти ничего не было слышно, в ее существовании могут возникать сомнения, однако Пономарев убеждает: партизанское движение в РФ растет, НРА совершила еще несколько громких акций, но не берет за них ответственность "из-за угрозы личной безопасности".

"Нам нужен результат – чтобы российские элиты ощущали опасность… НРА специализируется на нападениях на представителей российской элиты – на серьезных акциях со взрывчаткой… Когда война закончится, мы расскажем, что делало это подразделение", – говорит Пономарев.

Еще одним громким кейсом стал взрыв здания ФСБ в Ростове-на-Дону в марте 2023 года. Российские медиа сообщали, что в этом виноваты якобы сами российские военные, притащившие в ФСБ посаженный с помощью РЭБ дрон-камикадзе. Пономарев утверждает, что на самом деле это результат работы партизан из организации "Черный мост": "Они с самого начала нам об этом говорили и также представили доказательства, что это были они".

Самым громким инцидентом стала вылазка десятков бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК) в Брянскую область 2 марта. Они сфотографировались у местных государственных учреждений и скрылись. Как считается, вернулись в Украину. Сейчас РДК, по их собственным словам, состоит из россиян "преимущественно правых взглядов" и подчинен ВСУ.

Центр Пономарева к РДК непричастен, говорит экс-депутат: "Я слишком левый для них".

Но уверяет, что о подготовке атаки знал заранее: "Когда РДК планировал присоединиться к Ирпенской декларации, мы говорили об этом плане. Это должно было стать одной из первых операций на территории России, разведка боем".

Отдельное место занимает легион "Свобода России", созданный в рядах Сил обороны еще в начале большой войны из российских пленных. По словам Пономарева, сейчас легион имеет четыре батальона, пополняется живущими в Украине россиянами, пленными, перебежчиками и российскими активистами, которые связываются через Telegram-бот.

"Есть около 10 000 человек, которые хотят присоединиться к легиону. Но есть ограничения с украинской стороны: очень тщательные проверки, полиграф, психолог, военный отбор", – рассказывает он.

"Военная победа будет вскоре. И изменения в России начнутся – надо руководить ими в нужном Украине направлении", – добавляет Пономарев.

Однако большинство украинцев хотят не просто перемен, а распада России. С этим тезисом согласен даже сам Пономарев.

Перераспределение власти внутри России может в итоге поднять на трон как откровенных врагов Украины, так и более нейтральных персон. Но все преемники Путина будут восприниматься в Украине как враги еще много лет. Впрочем, прямо сейчас раздор внутри России ослабляет режим, добавляет стресса российскому обществу, раскалывает элиты, ведет к сценарию распада РФ на отдельные страны. И это, так или иначе, в интересах Украины.

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