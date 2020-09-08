Интервью с Михаилом Минаковым - политическим философом, старшим научным сотрудником Института Кеннана (Kennan Institute)

Почему на президентских выборах украинцы делают ставку на "новое лицо", а на местных выборах зачастую - снова и снова голосуют "за порядок и стабильность" в лице полукриминальных политиков старого типа? Такой вопрос возник у нас во время работы над спецпроектом Одесса, которую построил Труханов: есть ли шанс на перезагрузку. На эту тему LIGA.net поговорила с философом, руководителем украинской исследовательской программы Kennan Institute — Михаилом Минаковым.

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- Последние опросы социологов говорят о том, что мэр Одессы Труханов и мэр Харькова Кернес с высокой долей вероятности опять могут выиграть местные выборы. И это после всех журналистских расследований, в которых всплывают их состояние, сомнительные связи, скандалы - вплоть до офшоров и зарубежных паспортов. Почему?



- Я впервые с этим столкнулся достаточно давно, когда пытался разобраться, почему, скажем, харьковчане голосуют за Кернеса. Известны все связи, криминальный хвост. И тем не менее, интеллигентные люди, научные сотрудники, с которыми мне доводилось говорить, голосовали именно за него. Когда я задал вопрос прямо, ответ был таким: мы и не ожидаем от мэра добропорядочности, мы ждем услуг.

СПРАВКА. Рейтинг Геннадия Труханова в Одессе - 48,7% (согласно опросу группы Рейтинг в конце мая - начале июня). Среди местных политиков в Харькове лучшее отношение избирателей - к Кернесу - 60% позитивное, 26% - нейтральное (опрос Рейтинга в июле)

Людям кажется, что кандидат, который прошел другой путь - не бизнесовый, не полукриминальный, - не сможет дать им эти услуги.

Вероятно, это какой-то постсоветский опыт у украинцев. Есть верование, что если человек не "крепкий хозяйственник", то будет еще хуже.

Но что меня всегда удивляло последние 15 лет, когда я интересовался этим вопросом: если говорить о мотивации голосовать - очень редко кто хвалит своего кандидата. То есть украинские избиратели скорее голосуют по принципу "за меньшее зло".

- Порошенко в 2014 году пришел на волне запроса избирателей на обновление политики. Но его "жити по-новому" так и не заработало всерьез, и Зеленский предсказуемо выиграл выборы. Почему на уровне борьбы за кресло президента, в Верховную Раду - есть запрос на новые лица, а на региональном все так же правят "хозяйственники" и ОПГ?

- Вы правильно подметили: выбирают "меньшее зло" и хозяйственника. Это началось со времен Салия, был в начале 90-х такой администратор в Киеве (глава КГГА). Начиная с него, киевляне, наверное, были первыми, кто начал четко различать национальные и местные выборы.

Людям кажется, что кандидат, который прошел другой путь - не бизнесовый, не полукриминальный, - не сможет обеспечить им качество жизни

На национальных выборах тогда киевляне голосовали за национал-демократов, за либералов, в меньшей степени - за старых коммунистов-социалистов. А на местных - за людей, которых считали связанными с криминалом, нечистоплотностью и коррупцией. Как вы можете голосовать за таких людей? Ответ был уже тогда, в 90-е: пусть воруют, но они - хозяйственники, а значит, как минимум способны нам обеспечить фонарь на улице и работу метро. А если мы выберем, пусть и хорошего, национал-демократа - он не сможет обеспечить.

Потом этот паттерн заработал и в Харькове, который намного дольше оставался интеллигентным городом - под конец 90-х, и в Одессе.

Вообще украинцы четко различают местную и национальную политику. И требования, которые выдвигают своим избранникам, там очень разные. На уровне страны работает странная политическая вера: новые политики станут лучше предшественников. Каждый раз граждане убеждаются, что они ничем не лучше, но тем не менее повторяют это от выборов к выборам.

Вы можете увидеть, что все меньше партий проходят выборы больше одного раза. Вот сейчас мы дошли уже до ситуации, когда только Батькивщину можно назвать старой партией. Другие - нет. Эти кратковременные политические проекты никакой ответственности не несут, но имеют вот эту ауру новизны. Кто лучше продаст себя как нового, тот и побеждает. А на местных выборах и дальше будут консервативно голосовать за "нашего сукиного сына", лишь бы он был меньшим злом и давал лучшее качество услуг.

На местных выборах и дальше будут консервативно голосовать за "нашего сукиного сына", лишь бы он был меньшим злом и давал лучшее качество услуг

- Нет ли в этом еще и вины демократических сил? Потому что ни в Одессе, ни в Харькове политики демократического лагеря так и не смогли (как минимум пока) выставить единых кандидатов, которые объединили бы вокруг себя противников действующих мэров. На этом фоне кандидатуры и Кернеса, и Труханова выглядят понятными и стабильными.

- Да. Но я бы сказал, что это проблема не только местных выборов. Политические партии, которые должны были продвигать демократические ценности, существуют в каком-то очень странном институционном порядке. Они не готовят кадры.

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Работа с кадрами вообще осталась в прошлом. Она точно была в Компартии, в Соцпартии. Мороз в свое время, в начале 2000-х, привел к власти целое новое поколение мэров маленьких и средних городов. Но, как и в других аспектах украинской жизни, эта коммуникация между поколениями не происходит. Ни в творчестве, ни в науке, ни в том числе и политическом строительстве.

Традиция подготовки кадров больше не работает. Недолгосрочные политические проекты имеют очень маленький срок планирования и, конечно, такие длинные стратегии их не заботит. Это совсем другая логика работы: найти 20 классных ребят, которые пройдут подготовку в маленьком горсовете, потом на уровне области, научатся и поймут бюджетную политику и будут готовы стать национальными лидерами.

Вот этого трамплина, такого пути смены элит в Украине - нет.

- Предыдущий президент Порошенко в какой-то момент решил, что ему будет проще договориться с Трухановым, чем сместить...

- В 2014 году не только мэры больших городов, но и губернаторы, которые в принципе назначаются президентом и Кабмином, были мало лояльны. Порошенко понадобилось полтора года, чтобы полностью установить контроль над ОГА. Ему пришлось идти на договоренности с местными элитами. И в 2015 году произошло то, что произошло. Он пошел на договоренности с местными элитами, которые предлагают свою лояльность и борьбу с сепаратистами - в обмен на то, чтобы их не преследовали по другим типам правонарушений.

- То есть банальный политический "договорняк"?

- Я считаю, тогда это сохранило единство Украины. Да, за это надо платить, и плата - местные элиты, которые гораздо в большей степени, чем национальные, связаны с криминальным подпольем. Тут ничего не поделаешь.

Но если посмотреть перераспределение средств, то мэры (особенно если они контролируют советы) могут выделить достаточно средств для того, чтобы удовлетворить определенные слои местного населения и создать с ними патронажную связь. Когда мэр выступает патроном, а эти слои - ждут, когда о них будут заботиться. В итоге мэр через бюджетные расходы покупает лояльность избирателей.

Такое же мы можем увидеть и в республиканском Риме, и в Афинах. Это старый изъян демократии.

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- Тем более на местных выборах будет интересно понаблюдать за тем, что будет делать президент Зеленский. В кандидаты от Слуги народа по Одессе пойдет юморист Олег Филимонов. В Харькове от слуг против Кернеса выдвигают главу ОГА Алексея Кучера. Считаете ли вы, что они могут составить конкуренцию? Или Зеленский "сливает" милионники?

- Нигде в городах-миллионниках, и вообще важных городах, партия Слуга народа не предложила конкурентоспособного кандидата. И это сигнал. Это означает, что партийное строительство у Зеленского окончательно забуксовало.

СПРАВКА. По опросу Рейтинга, к Кучеру в Харькове 6% жителей относятся позитивно, 14% - негативно. А 54% - его не знают (июль)

Работа с кадрами всегда была проблемой у Слуги народа. И они не справились с этой проблемой за год. Так что, судя по всему, многие мэры снова будут переизбраны, и с ними правящая партия будет искать сосуществование. Но условия в каждом случае теперь будут очень отличными. Все зависит от того, насколько большую фракцию Слуга народа сможет завести в местные советы. Расчет на это.

- Слуги этого не скрывают. Один из лидеров фракции признался нам, что в таких городах, как Харьков и Одесса, их главная задача – завести как можно больше людей в горсовет, чтобы создать противовес партиям мэров и ОПЗЖ, получить "золотую акцию".

- У слуг народа пока сохраняется достаточно высокая популярность, и есть вероятность, что они заведут большие фракции в городские и областные советы. В этом случае мэры будут вынуждены, с одной стороны, договариваться с горсоветом, а с другой - с центральным правительством. Но в больших городах, вы правы, будут идти на политические договоренности с популярными мэрами.

Большим риском для слуг народа будет управляемость этими фракциями в горсоветах. Ведь и спонсорские средства, и кадры идут от определенных групп влияния в городах. И у этих людей лояльность к местному боссу может быть намного выше, чем к президенту и партии.

Нигде в городах-миллионниках Слуга народа не предложила конкурентоспособного кандидата. И это сигнал. Это означает, что партийное строительство у Зеленского окончательно забуксовало

- Что с этим делать глобально? Что делать с многолетним трендом, когда люди голосуют "за порядок" и "хозяйственность"? Когда Одесса, Харьков - голосуют за откровенную мафию, но местных жителей это не смущает?

- Есть только один рецепт - это гражданское просвещение. Но для этого надо пересматривать сами основы современной политической культуры, возвращать конституционный патриотизм, возвращать вот эту гражданскую идентичность, которая в последние годы очень сильно подорвана, я считаю, этническими, языковыми, религиозными вопросами. И такой фрагментацией на регионы.

То есть гражданский дух, уважение к многокультурности, восстановление национального диалога позволит вытащить людей из этих архаичных схронов. Этот дух делает из населения граждан. Вспомните 2014 год, когда гражданский пафос был на пике, - единая страна, общий диалог ради будущего. Этот опыт показывает, что и в Украине можно преодолеть местечковую фрагментацию и самоизоляцию.

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