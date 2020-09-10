Протестов нет - но за ними стоят США и Украина. Пора уходить - но "спасает страну". Лукашенко дал развернутое интервью кремлевским СМИ: за минуту

В Беларуси все чистенько, массовых протестов в городах нет, но они есть - их организовали США (из космоса), Чехия и немножко Украина. В президентах, может, пересидел и вещает уже из каждого утюга - но просто так с поста не уйдет: спасает страну. Россия очень страдает в развязанных ею же войнах - но с Владимиром Путиным готов отстреливаться плечом к плечу. Виновник миллионных акций протеста в Беларуси Александр Лукашенко дал интервью нескольким пропагандистским российским ресурсам: весь абсурд ситуации - в 10 цитатах.

Сволочи, следят из космоса. "И мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет: американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы... Когда они (протестующие) двинулись сюда, - рядом, в Дроздах, буквально километра два отсюда, через озеро у меня вертолет президентский. Я думаю: я должен посмотреть, что там творится. По-моему, это так было, да? Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, - американцы же ведут, они же из космоса видят все,- и они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся".

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Вещает из каждого утюга. Но не уйдет. "Наверное, я все-таки пересидел... Утюг включил — Лукашенко, чайник электрический включил — Лукашенко, телевизор включил — Лукашенко. И какой-то части людей чуть-чуть надоело... Но только я могу защитить Беларусь... Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать". "Чё ты так прицепился за "пересидели"?... Им (людям) в голову кинули: "А-а-а, сколько можно, Саша-три-процента…"

ОМОН не виноват. Айтишники зажрались. "Вот эти ребята - омоновцы и прочие-прочие, те, кто со мной рядом... Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать". "Это похоже на элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами, им предоставив лучшие условия... И что им захотелось? А им захотелось власти".

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А девочкам краской попы красили. "Омоновцев на Окрестина не было... И что синяки показывали. А сейчас же мы видим, что там некоторым девчонкам попы красили синей краской. Что, вы этого не видели? Мы вам можем эти кадры показать. Чтобы вот это "ах, ох" показали. Спину замазали и прочее... А 39-40 ребят, которые переломанные и с позвоночниками переломанными, омоновцы, до сих пор лежат в госпитале".

Оппозиция – дряхлая лошадь. "О чем я с ними буду говорить? Они просто уши свои спрятали. Эти протестные настроения едут на старой больной, дохлой вшивой лошади — на этой старой оппозиции. Но поскольку она маргинальна, они не высовываются. Это была их тактика".

Шушкевич - старый чемодан. "У него вот возможность появилась — он вылез, квакнул там что-то, извините меня, а так — ну кто его замечает?.. Это даже не маргинал, это давно-давно забытый старый чемодан, который абсолютно никому не нужен, и вы знаете его позицию".

С автоматом ходил, потому что не трус. "Я показал, что я на месте. И я не трус. И я не боюсь… За мной увязались антитеррористическая группа — тоже, наверное, три-четыре человека, ну и мой сын.... То есть я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь, и я эту страну буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Хотя меня там за руки, за ноги, и вот пресс-секретарь там бежала сзади, держали, чтобы я не выходил, потому что а вдруг там снайпер... То есть никуда я не бежал и бежать не собираюсь. И дети мои тоже никуда не поедут".

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С Путиным готов отстреливаться. "Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад... мы пришли к мнению, что мы можем, ну по-мужски, скажем, мы можем собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность — святое. И вот эти события показали, что это святое... Помните, я говорил, а вы посмеивались, что, возможно, наступят такие времена, что нам с тобой (Путину) придется стоять спиной к спине и отстреливаться. А вы тогда это в шутку приняли! А вот видите, жизнь как повернулась".

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Россия ужасно страдает. "Россия страдает. Ну да, видим в Украине, еще где-то. Но это кажется далеко, не у нас. А это у нас. Я иногда так думаю, что, не дай Бог, эта беда и нам придется испить то, что все постсоветские республики это испили. А ведь все прошли. Вы прошли через Чечню, на Кавказе, война страшная, была втянута вся Россия... Северная Осетия с Ингушетией. Да, и Абхазии хватило. Ну, хватило России. Любой конфликт… Донбасс этот, там Крым. Молдова даже эта. Везде, вот, Россия страдает. Даже Сирия и Ливия сегодня".

Только я могу защитить Беларусь... Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать

И будет следующей. "Путин - я его предупредил. Этому противостоять нельзя… Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть и на ровном месте... Если сегодня Беларусь рухнет, то следующей будет Россия… Люди очумели".

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