Руководитель СБУ Малюк – о Крымском мосте, допросах олигархов, предателях и будущем спецслужбы

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк дал интервью телеведущей Наталье Мосейчук: рассказал о "кротоферме" Клюева, допросах олигархов и подготовке покушения на начальника военной разведки Кирилла Буданова. LIGA.net пересказывает 15 самых интересных эпизодов.

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В СБУ четыре Героя Украины – посмертно. "Двое из них (погибли. – Прим. ред.) на Макаровском направлении, где мы отрезали логистику врага на подступах к Киеву... Двое парней отошли в один из домов отдохнуть немного, но враг попал туда из танка, а в доме находился БК (боекомплект. – Прим. ред.). Двое других – это остров Змеиный. Наши лучшие боевые пловцы".

Дело Чонгара – на завершающем этапе. "Уголовное производство находится в Государственном бюро расследований. Проводится много экспертиз. Я не имею никакого права раскрывать карты, это их производство... Вместе с тем, насколько мне известно, следствие уже на завершающем этапе".

К этому может быть причастен экс-глава Крымского главка СБУ Кулинич. "На одном из этапов своей оперативно-служебной деятельности Кулинич проводил в тех локациях антитеррористические учения, не согласовав это с руководством Антитеррористического центра при СБУ".

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Кулиничу помогала "кротоферма Сивковича-Клюева". "В Москве есть офис Сивковича-Клюева (Владимир Сивкович – экс-замсекретаря СНБО, Андрей Клюев – экс-секретарь СНБО. – Прим. ред.). Это своего рода "кротоферма". Основная задача – сбор информации по Украине. В том числе в офисе есть кадровые сотрудники пятой службы ФСБ РФ. И непосредственно они сотрудничали с Кулиничем".

Кулинича "разрабатывали" больше года. "Это было очень непросто. Я занимался этим вопросом только с одним сотрудником. Я это называю интеллектуальной контрразведкой... На это иногда уходят годы. В ситуации с Кулиничем это было больше года".

Намекнул, что украинские спецслужбы имели право на диверсию на Крымском мосту. "В соответствии с нормами международного права, нормами действующего законодательства, обычаями ведения войны и исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать там логистику врагу. Вместе с тем сегодня я не могу каким-то образом вам это прокомментировать и рассказать некоторые детали. Со временем все станет известно".

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В 2014 году большое вторжение для РФ могло пройти успешно. "Если бы враг зашел вот так в 2014 году, то, вероятно, у них все получилось. А с 2014-го мы успели подготовиться, и у нас закалился дух украинца как военного".

Путин будет или в Гааге, или умрет в бункере. "Заигрался, закрался, зазнался – это бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире... Два варианта. Либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то там в бункере на Алтае".

Прогнозирует обмен Богуслаева. "Ему 84 года. Даже заключение под стражей в виде меры пресечения – это уже риск пожизненного заключения... Пожалуй, он даст все показания и станет качественным обменным фондом. И мы сможем забрать за него большое количество наших настоящих героев".

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Священник из лавры, который пел про "матушку Русь", спал в гробу. "Кстати, он настолько интересный персонаж. Он даже спал в гробу и т.д. Довольно колоритный".

СБУ помогает олигархам любить Украину. "Олигархи начинают любить Украину. И СБУ им в этом помогает... Мы отчуждали ряд объектов. Мы помогаем любить Украину... Некоторые из них сейчас ходят на допросы к нам. Они понимают, что оборона Украины – это выход для них".

Рассказал о крымской яичнице Медведчука. "Заказал яичницу в одном небольшом кафе – вот и все обстоятельства. Сначала, извините, тюрьма и вши, потом – обмен, а затем – яичница в Крыму".

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Готовил себя к СБУ с детства. "Еще с детства я мечтал стать спецслужбистом. Где-то с девятого класса я себя готовил физически и умственно. В академии СБУ учился достаточно успешно".

Курсанты академии СБУ продолжают обучение, вопреки войне. "Боевой опыт, который мы сегодня получаем, очень важно передать молодым поколениям... По понятным причинам, мы вынуждены часто менять место нахождения нашего молодого курсантского поколения, но учебный процесс не остановился. Молодежь очень мотивирована. Особенно поколение, которое начало обучение с сентября [2022 года]. Там настоящий огонь в глазах".

Россия готовила покушение на Буданова и Резникова. "Относительно недавно было покушение (подготовка. – Прим. ред.) на моего побратима Кирилла Буданова и министра обороны господина Резникова. Сюда переправили исполнителя. До этого они ставили проверочную задачу агентуре по ликвидации одного военного, был сделан контроль. Они платили $100 000, и мы его задержали, когда он уезжал из третьей страны".

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