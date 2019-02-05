Тайные армии России. Что надо знать - коротко от главы СБУ

Миллиарды через офшоры, бесплатная техника и оружие, порядка 3000 солдат. Какие задачи ставит Кремль своим солдатам удачи и где применяет - о секретных армиях России рассказывает в блиц-интервью LIGA.net глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в рамках спецпроекта Зверь у ворот.



- Логика функционирования российских негосударственных вооруженных формирований типа ЧВК Вагнера: какова цель их существования?



- Правильнее будет говорить именно о государственных вооруженных формирования типа ЧВК Вагнера, поскольку вагнеровцы являются ничем иным как проектом, созданным Министерство обороны России. Эта так называемая ЧВК является обычным вооруженным подразделением ГУ ГШ ВС РФ, просто по формальным признакам не входит в штат МО РФ. То есть финансируют их не напрямую из госбюджета РФ, а через частные компании-прокладки. Для этой роли был избран доверенный олигарх Евгений Пригожин. Его компании получают очень выгодные заказы от МО РФ, а заработанную сверхприбыль проводят через другие компании, в том числе оффшорные, чтобы скрыть следы, идут на финансирование ЧВК Вагнера.



Принятие всех решений и командование военными или разведывательным операциям подразделений ЧВК Вагнера на территории других стран осуществляется руководством ГУ ГШ ВС РФ. Но, конечно, есть доля влияния и Пригожина, поскольку компании его бизнес империи используются как официальная ширма, скрывающая присутствие в той или иной стране (М-Финанс - в ЦАР, М Инвест - в Судане).



ЧВК Вагнера - это пример сущности гибридных форм ведения войны, применяемых Россией, а именно - военной ее составляющей, когда, по сути, российские войска (подразделения военной разведки) вмешиваются в дела других стран, но официально – "ихтамнет". Такой подход позволяет обманывать мир, совершая военные преступления. Именно такой подход позволил Путину оккупировать АР Крым и часть нашей страны на востоке.



Однако все тайное становится явным. И уже сейчас весь цивилизованный мир понимает эту логику гибридной войны. И понимание гибридных форм и методов позволяет давать российской агрессии адекватный ответ. Важно распространять правду о таких гибридных проектах.

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- Сколько денег использует Россия на финансирование таких армий?



- В среднем только на выплаты заработной платы всем сотрудникам ЧВК Вагнера (2500 - 3000 личного состава) идет около 3 млрд рублей в год (порядка 1,5 млрд грн). Однако не надо забывать о выплатах семьям в случае гибели - 5 млн руб за убитого. Только в 2018 году убиты почти 200 внештатников, большинство - в Сирии, в результате боестолкновения с силами коалиции в районе Дайр-эз-Заур – это дополнительно порядка 1 млрд рублей (около 500 млн грн).



Речь идет о деньгах, перечисляемых с помощью структур Пригожина. Еще есть прямые расходы - оружие, боеприпасы, горючее, бронированная техника (танки, БТР, артиллерия, РСЗО Град и тому подобное). Эти вещи поставляются со складов МО РФ – бесплатно.



- Известно, что такие армии РФ использует во многих странах. Где именно?



- СБУ владеет безоговорочными доказательствами, что подразделения ЧВК Вагнера действовали и действуют на территории Украины, Сирии, ЦАР и Судана. Информацию СМИ об их присутствии в других странах Африки или Венесуэле подтверждать или опровергать Служба пока не будет.

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