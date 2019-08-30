"Теперь здесь можно жить". Интервью с главой самой эффективной громады Украины

Петр Кияшко руководит пгт Веселое в Запорожской области 28 лет: сначала как председатель поселкового совета, потом как глава объединенной громады. Признается, что был критический момент, когда был готов бросить работу. Однако поверил в реформу децентрализации. И она помогла реализовать идеи по улучшению жизни веселовцев. В интервью LIGA.net Кияшко рассказал, как реформа улучшила финансовое состояние громады и как эффективно использовать ее возможности.

- Какие финансовые возможности дала вашей громаде реформа децентрализации?

- У нас бюджет на сегодняшний день - более 100 миллионов гривень. В нем 47 миллионов - это собственные поступления. А начинались они с 20 миллионов. Добавились и расходы. Хочу сказать, нам очень повезло, что мы попали в число первых 159-ти громад Украины. Мы действительно почувствовали финансовую поддержку.

К реформе мы готовились. У нас было 5 млн грн зарезервировано. Я знал на что иду, знал, какие трудности есть у громад. В первые же два года мы провели свет по нашим населенным пунктам, провели в один населенный пункт газ, отремонтировали школы, садики. Если сейчас пройти по поселку и спросить, стало в громаде хуже или лучше, - 80% скажут: "Лучше".

- За счет чего обеспечиваете собственные поступления?

- Основные поступления - конечно, подоходный налог. Где-то 95% работающих оформлены официально. Влияем, чтобы увеличивать заработную плату. Кто может поверить, что продавец стоит 12 часов и получает минималку? Сейчас средняя зарплата - около 7 тысяч гривень. Это тоже далеко от правды. Но радует, что и фермеры начали нормально платить заработную плату, выходят из тени.

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Задействовали резервы. Очень серьезно работаем с акцизом. Потому что где-то полтора - два года назад у нас не пили, не курили. И когда мы сделали анализ, увидели, что у нас в два раза собирается акциза меньше, чем в соседних районах. Теперь же с акциза у нас в этом году будет где-то больше миллиона. Причем для меня важно, чтобы все-таки акцизом занимались силовики.

Председатель должен быть красивый и пушистый, со всеми здороваться за руку. А тут приходиться работать и говорить не то, что хотят услышать. Я думаю, если бы у нас все правильно работало, то у нас было бы где-то около 2 млн грн акциза.

- Удается ли громаде зарабатывать на земле?

- Наводим порядок по земле. Я очень рад, что нам передали полномочия по ее использованию. Мы на аукционах уже продаем участки и под 14%. А один участок продали под 26,9%. Чтобы вы поняли, сейчас нам платят за арендованную землю 3-5%. А дальше люди, которые сдают паи под 3% или 5%, скажут: "Подожди, а почему я не могу получать 10% или 15%, земля же, в принципе, одна и та же?".

Видео - Александр Гетман

- У вас работают ряд коммунальных предприятий, в том числе по производству плитки и асфальта. Как они помогают зарабатывать?

- Мы стараемся большую часть работ выполнять силами наших предприятий. Вот, тротуарные дорожки - мы сами выпускаем плитку и сами ее укладываем. У нас получается дешевле: в Мелитополе на сегодняшний день 550-600 гривень стоит квадратный метр, у нас 350-380 гривень.

Ямочный ремонт - 550 гривень за квадратный метр, у нас - в два раза дешевле.

Кстати, дорога от Мелитополя к Веселому в плачевном состоянии, в самом поселке - в хорошем… По поселку мы взяли дороги под контроль. Что касается дорог между населенными пунктами, то государству следует четко определиться, кто за что отвечает. Я говорил: отдайте нам дороги. Вот сколько вы ремонтировали - и дайте нам 50% от этого финансирования, увидите, что будет с дорогами. Мы их отремонтируем и будем прекрасно содержать. Но нам не отдают.

- На что хватало денег в бюджете до объединения громады, и на что хватает сейчас?

- До объединения ни на что не хватало. Раньше где-то что-то выдумывали, у кого-то просили. А теперь смотрите: по воде вопрос полностью закрываем, на всех улицах свет, дороги взяли под контроль. Это три вопроса основные, за которые отвечает власть. Если эти вопросы капитально решены, значит, все будет нормально. Такая громада будет развиваться. И жители будут возвращаться назад, которые выехали. Потому что здесь можно жить.

Видео - Александр Гетман

- Что уже удалось сделать в сфере медицины и образования?

- По первичке у нас проблем уже нет. Мы купили им четыре машины, отремонтировали здания, вложили очень много средств. Врачи получают достойную заработную плату. Мне говорят, молодые начали подтягиваться. А на старте у нас из шести врачей было пять пенсионеров. Мы забрали районную больницу к себе. Планировали перейти на госфинансирование: выполнил - получил от государства деньги. Но сказали, что с 1 января. Не думаю, что кто-то может остановить реформу медицины. Не надо, все идет по плану, и идет неплохо. За один день медицину перестроить просто невозможно.

По образованию - мы сделали все условия для нормальной работы педагогов, для детей. Я проехал по всем школам (осмотр готовности к 1 сентября - ред.), получил большое удовольствие от увиденного. Посмотрел, насколько все изменилось.

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- Какие проекты планируете реализовать, которые помогали бы наполнять бюджет громады?

- Моя мечта - построить спортивно-отельный комплекс. После этого из пгт Веселое можно делать город. Там будут шесть дорожек плавательных по 25 метров. Можно будет республиканские, отборочные олимпийские соревнования проводить. Для детей небольшой бассейн будет. Будет современный спортивный комплекс, кафе и отель на 16-13 номеров. Это все в комплексе не может быть убыточным. Тем более, что сверху будут стоять солнечные батареи.

Необходимы деньги на проект - около 1,2 млн. Я хочу как можно быстрее это сделать.

Видео - Александр Гетман

- Как в бюджете учитываются интересы сел, входящих в объединенную территориальную громаду?

- Селам помогаем, хотя пока, возможно, и не в таком объеме, который им необходим. В этом году обязательно задействуем общественный бюджет. Думаю, тысяч 150-200 выделим, чтобы был хотя бы один проект от каждого села. Как показывает практика, это очень организовывает людей. Также уже начинаем готовиться к бюджету 2020-го года. Есть старосты, которые дают свои предложения, мы изучаем. Я тоже встречаюсь с людьми, езжу, стараюсь где-то раз в месяц побывать, пообщаться, и люди доносят свои проблемы. Мы не ждем конца года, стараемся вносить поправки и решать их.

- Как считаете, какие условия необходимы для обеспечения финансовой состоятельности громады?

- Знаете, государство не будет нас долго вести, особенно тех, кто попал в первые 159 громад. Я убежден, что пройдет год, ну два, когда завершится реформа, и просто мы пойдем в свободное плавание. Каждая громада будет решать, как она будет жить, и будет жить на свои деньги. И в этом нет ничего страшного.

Государство не будет нас долго вести, особенно тех, кто попал в первые 159 громад. Я убежден, что пройдет год, ну два, когда завершится реформа, и просто мы пойдем в свободное плавание. Каждая громада будет решать, как она будет жить, и будет жить на свои деньги. И в этом нет ничего страшного

Я был в Германии, город на полторы тысячи человек. У них мэр на добровольных началах, бесплатно, руководит своей территорией. И все вопросы решаются. А у нас есть громады по три тысячи человек, где рассказывают, что перспектив нет.

Я убежден, что перспективы есть. Они заключают с нами договор, мы берем к себе их образование, службу соцзащиты, обслуживаем их. А к медицине власть со временем никакого отношения иметь не будет (перспектива страховой медицины - ред). Люди останутся в своем селе, будут заниматься водой, освещением, дорогами. И главное - будут чувствовать, что они там хозяева.

- Не ухудшит ли такое "свободное плавание" положение громад?

- Думаю, нет. Будут оценивать свои возможности, будут искать резервы. Если денег не хватит, придут к соседней громаде и скажут: пожалуйста, заберите нас к себе. Вот у нас сейчас у соседей в школах I - III ступеней по 60 детей. А они хотят, чтобы Кияшко пришел и закрыл им школы. Не будет Кияшко этого делать. Пусть сами посчитают свои возможности, нужна ли такая школа вообще.

Видео - Александр Гетман

- Как вы считаете, способна ли реформа децентрализации остановить вымирание сел?

- Давайте правду скажем. Столько населения сельского не нужно. Хотим или нет, какие-то села уйдут. Вот, к нам приезжают из других сел, других областей. Почему? Эти люди поверили, что Веселое будет существовать, и неплохо существовать.

Для нашей громады это просто счастье, что прошла децентрализация и мы не растерялись. И главное - у меня очень хорошая команда, в которой каждый работает на своем месте и на результат. Наверное, это основная наша сила.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

Андрей Заболотный

для LIGA.net