"Трамп передал месседж Зеленскому". Интервью Джулиани - за минуту

Личный юрист президента США Дональда Трампа - Рудольф Джулиани дал интервью Цензор.нет. Что не так с окружением нового президента Владимира Зеленского и почему олигархи типа Игоря Коломойского - это плохо. LIGA.net пересказывает все интервью за минуту.

Очень хотел встретиться с Зеленским. "Но вместо этого последовала утечка в прессу о том, что Лещенко и кто-то еще советовали ему прекратить расследование и не встречаться со мной... Люди в США сказали мне, что не стоит ехать, поскольку это ловушка, подстроенная демократами и людьми, лояльными к Соросу. А сейчас я вижу, что президент ими окружен".

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Чтобы передать месседж от Трампа. "Звучит так: окружать себя врагами президента Трампа - не лучшая идея. Одно дело окружать себя приличными людьми с разными взглядами, и совсем другое - поставить рядом парня, работавшего адвокатом топ-олигарха (намек на нового главу АП Андрея Богдана, который был юристом Коломойского), о котором говорят, что он вывел миллиарды из вашего банка".

На Зеленского внимательно смотрят. "Мой совет такой: посмотрим, что он сделает. Не мною сказано, что слова малого стоят. И хотя я считаю, что озвученные Зеленским намерения очень хороши, я их разделяю – при этом я нахожу некоторые поступки весьма противоречивыми. А это важно, чтобы вы и говорили верные вещи, и делали их. Так что посмотрим".

Назначение Богдана - это уже ошибка. "Юрист Коломойского и несколько парней, работающих с Соросом (в команде Зеленского)... Вы не можете назначать человека, который ассциируется с одним из тех людей, которых обвиняют чаще всего... Это выглядит ужасно".

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Украине нужно честное правительство. "Чтобы вы были уверены в том, что люди в правительстве не подстраивает под себя контракты и не выводит деньги из страны, не отмывает их... У вас не должно быть группы людей, разлагающих правительство. Это нужно искоренять, причем жестко... К коррупции должна быть нулевая терпимость. Еще вы должны быть уверены, что президент вашей страны – на вашей стороне".

Избавиться от топ-олигархов? Легко. "Я бы это сделал за день! Я делал это в Нью-Йорке. Я изменил правила, по которым мы выдавали очень прибыльные контракты по вложению денег Нью-Йорка... Получавшие эти контракты были, как правило, близки к мэру. Я учредил комитет, мы проводили ротацию, так что все получили долю по справедливости. А если кого-нибудь ловили на взятке - судили и сажали в тюрьму".

Пусть олигархи зарабатывают честно. "Нет никаких причин, по которым олигархи не могут заниматься бизнесом. Ничего не имею против очень богатых людей. Они, как правило, трудоголики, и это они создают рабочие места для людей. Но они могли бы зарабатывать много денег и честным путем!.. Зачем им коррупция? Это становится стилем жизни".

А Зеленский пусть держит свое слово. "Я знаю, что президент это сказал; теперь он должен следовать своим словам... С этого момента идти вперед со словами: "Давайте делать бизнес честно, без взяток, без спрятанных денег, без отмываемых денег". Честно заработанных денег хватит. Давайте изменим суть этой страны. Другим странам это удалось".

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Потребуется решимость. И отвага. "А потом все станет на свои места, поскольку эти люди не хотят сесть в тюрьму и быть разоблаченными. Они не хотят, чтобы у них забрали их бизнес. И вдруг до них доходит: ок, может быть, мы и будем зарабатывать чуть меньше денег, но мы и по-честному заработаем немало. Вот как надо. Это не квантовая механика; здесь нужна решимость, много отваги и сплоченности".

Посольство США играло против Трампа. "Замешано в розыске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в кампании Трампа. Еще они были плотно вовлечены в помощь Соросу, и в этом деле представителем были она (Йованович) и Джордж Кент. Они и подготовили всю эту историю со специальным прокурором. Это было до того, как она получила вознаграждение в виде должности посла".

Пожалуйста, проведите расследование. "Я хотел встретиться (с Зеленским), чтобы сказать: пожалуйста, не дайте им уговорить вас забросить эти расследования... Именно это станет важнейшим фрагментом в картине того, как они разработали эти ложные обвинения против Трампа... Я все еще жду, что он подтвердит, что расследование продолжается. И что это расследование будет полностью завершено, и они не побоятся этого сделать. Вот чего я хочу. Остальное – дело президента и госсекретаря: им решать".

Ремарка от LIGA.net. Судя по всему, речь идет о двух моментах: 1) расследовании "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой упоминалось имя главы предвыборного шаба Трампа Пола Манафорта и 2) о работе сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в украинской компании Burisma. Байден, вероятно, будет конкурентом Трампа на выборах — и вот как он реагирует на всю эту историю

Америка поддержит Украину. "Я люблю вашу страну... Америка будет поддерживать Украину, это наш курс... Поэтому я обязательно приеду в Украину – здесь у меня есть друзья, есть контакты, каждый день я общаюсь, и мы укрепляем эти контакты".

Но хочет знать правду. "Америка должна знать правду о ситуации в Украине. И мы должны построить реалистичную политику настоящих быстрых изменений. Я вижу, как много друзей Америки есть в Украине. Желаю успехов украинским политикам и новому президенту Владимиру Зеленскому... Мы должны помочь Украине защитить себя от агрессии".

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