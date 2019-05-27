Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.05.2019, 19:54

"Трамп передал месседж Зеленскому". Интервью Джулиани - за минуту

Рудольф Джулиани и Дональд Трамп (фото - EPA)

Что не так с окружением Владимира Зеленского и почему олигархи типа Игоря Коломойского - это плохо: коротко

Личный юрист президента США Дональда Трампа - Рудольф Джулиани дал интервью Цензор.нет. Что не так с окружением нового президента Владимира Зеленского и почему олигархи типа Игоря Коломойского - это плохо. LIGA.net пересказывает все интервью за минуту.

Очень хотел встретиться с Зеленским. "Но вместо этого последовала утечка в прессу о том, что Лещенко и кто-то еще советовали ему прекратить расследование и не встречаться со мной... Люди в США сказали мне, что не стоит ехать, поскольку это ловушка, подстроенная демократами и людьми, лояльными к Соросу. А сейчас я вижу, что президент ими окружен".

Читайте также: Враждебный круг. Почему адвокат Трампа не едет к Зеленскому

Чтобы передать месседж от Трампа. "Звучит так: окружать себя врагами президента Трампа - не лучшая идея. Одно дело окружать себя приличными людьми с разными взглядами, и совсем другое - поставить рядом парня, работавшего адвокатом топ-олигарха (намек на нового главу АП Андрея Богдана, который был юристом Коломойского), о котором говорят, что он вывел миллиарды из вашего банка".

На Зеленского внимательно смотрят. "Мой совет такой: посмотрим, что он сделает. Не мною сказано, что слова малого стоят. И хотя я считаю, что озвученные Зеленским намерения очень хороши, я их разделяю – при этом я нахожу некоторые поступки весьма противоречивыми. А это важно, чтобы вы и говорили верные вещи, и делали их. Так что посмотрим".

Назначение Богдана - это уже ошибка. "Юрист Коломойского и несколько парней, работающих с Соросом (в команде Зеленского)... Вы не можете назначать человека, который ассциируется с одним из тех людей, которых обвиняют чаще всего... Это выглядит ужасно".

Читайте также
Юрій Луценко: Без свідків пити каву з Коломойським не буду 24.05.2019Референдум в обмен на бабло 22.05.2019Голос Вакарчука, скандал в КСУ и Евровидение: новости недели 19.05.2019

Читайте также: В США о назначении Богдана главой АП Зеленского: Возникли вопросы

Украине нужно честное правительство. "Чтобы вы были уверены в том, что люди в правительстве не подстраивает под себя контракты и не выводит деньги из страны, не отмывает их... У вас не должно быть группы людей, разлагающих правительство. Это нужно искоренять, причем жестко... К коррупции должна быть нулевая терпимость. Еще вы должны быть уверены, что президент вашей страны – на вашей стороне".

Избавиться от топ-олигархов? Легко. "Я бы это сделал за день! Я делал это в Нью-Йорке. Я изменил правила, по которым мы выдавали очень прибыльные контракты по вложению денег Нью-Йорка... Получавшие эти контракты были, как правило, близки к мэру. Я учредил комитет, мы проводили ротацию, так что все получили долю по справедливости. А если кого-нибудь ловили на взятке - судили и сажали в тюрьму".

Пусть олигархи зарабатывают честно. "Нет никаких причин, по которым олигархи не могут заниматься бизнесом. Ничего не имею против очень богатых людей. Они, как правило, трудоголики, и это они создают рабочие места для людей. Но они могли бы зарабатывать много денег и честным путем!.. Зачем им коррупция? Это становится стилем жизни".

А Зеленский пусть держит свое слово. "Я знаю, что президент это сказал; теперь он должен следовать своим словам... С этого момента идти вперед со словами: "Давайте делать бизнес честно, без взяток, без спрятанных денег, без отмываемых денег". Честно заработанных денег хватит. Давайте изменим суть этой страны. Другим странам это удалось".

Читайте также: Клиенты Джулиани заявили на Коломойского о подготовке им убийства

Потребуется решимость. И отвага. "А потом все станет на свои места, поскольку эти люди не хотят сесть в тюрьму и быть разоблаченными. Они не хотят, чтобы у них забрали их бизнес. И вдруг до них доходит: ок, может быть, мы и будем зарабатывать чуть меньше денег, но мы и по-честному заработаем немало. Вот как надо. Это не квантовая механика; здесь нужна решимость, много отваги и сплоченности".

Посольство США играло против Трампа. "Замешано в розыске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в кампании Трампа. Еще они были плотно вовлечены в помощь Соросу, и в этом деле представителем были она (Йованович) и Джордж Кент. Они и подготовили всю эту историю со специальным прокурором. Это было до того, как она получила вознаграждение в виде должности посла".

Пожалуйста, проведите расследование. "Я хотел встретиться (с Зеленским), чтобы сказать: пожалуйста, не дайте им уговорить вас забросить эти расследования... Именно это станет важнейшим фрагментом в картине того, как они разработали эти ложные обвинения против Трампа... Я все еще жду, что он подтвердит, что расследование продолжается. И что это расследование будет полностью завершено, и они не побоятся этого сделать. Вот чего я хочу. Остальное – дело президента и госсекретаря: им решать".

Ремарка от LIGA.net. Судя по всему, речь идет о двух моментах: 1) расследовании "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой упоминалось имя главы предвыборного шаба Трампа Пола Манафорта и 2) о работе сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в украинской компании Burisma. Байден, вероятно, будет конкурентом Трампа на выборах — и вот как он реагирует на всю эту историю

Америка поддержит Украину. "Я люблю вашу страну... Америка будет поддерживать Украину, это наш курс... Поэтому я обязательно приеду в Украину – здесь у меня есть друзья, есть контакты, каждый день я общаюсь, и мы укрепляем эти контакты".

Но хочет знать правду. "Америка должна знать правду о ситуации в Украине. И мы должны построить реалистичную политику настоящих быстрых изменений. Я вижу, как много друзей Америки есть в Украине. Желаю успехов украинским политикам и новому президенту Владимиру Зеленскому... Мы должны помочь Украине защитить себя от агрессии".

Читайте также Лещенко о скандале с Джулиани: Луценко сдал Украину как стеклотару

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Рудольф Джулиани, дональд трамп, игорь коломойский, черная бухгалтерия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
IT-прокачка. Как защитить агробизнес от рейдеров и воров
Технологии IT-прокачка. Как защитить агробизнес от рейдеров и воров
Технологии
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 