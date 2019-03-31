"У нас нет конкурентов". Интервью с главой штаба Зеленского

Глава избирательного штаба Владимира Зеленского, один из основателей студии Квартал 95 Иван Баканов дал интервью нашему спецкору Валерии Кондратовой. Сколько Зеленский потратил на президентскую гонку, в чем проблема внутренней социологии штабов и готова ли Зе-команда продолжить борьбу в суде, если потребуется - в интервью для LIGA.net. А вот десь - все новости о выборах детально.
- Как для штаба Зеленского прошел день голосования? Что стало сюрпризом?
- Все идет по плану. Особых сюрпризов нет. Единственное, что тревожит - не довезли положенное количество бюллетеней на участки. Обычно дают с запасом, а тут не довезли. Причем говорили, что напечатали их наоборот слишком много, а по факту вот так.
- О чем это говорит? Вы считаете, что это может быть элементом фальсификаций?
- Если верить интернету, то весь день разные лагеря давали совершенно разную социологию, условно - внутренние экзитполы. Это тревожит: между вторым и третьим местом озвучивались абсолютно противоположные данные. Понятно, что когда возникнет какой-то конфликт социологий, любые недочеты в работе будут использоваться для того, чтобы этот конфликт вынести в судебную плоскость и блокировать результаты выборов.
- Мы видели социологию из штабов ваших конкурентов. А что говорит ваш экзитпол? Насколько результаты Зеленского приближены к тому, что обещали ему опросы?
- Мы ждем. Но предварительно - да, результаты пока приближены к опросам.
- Кого вы считаете наиболее вероятным конкурентом Зеленского во втором туре? А с кем Зеленскому было бы проще конкурировать? Тимошенко или Порошенко?
- У нас ведь не классическая кампания. Конкурентов нет. Потому что Владимир - не выходец из этой политической системы. И нам неважно, любой кандидат подойдет.
- Чьи голоса взял Зеленский, когда вошел в избирательную кампанию? Отобрал часть у Тимошенко или это в основном были не определившиеся избиратели?
- Все избиратели - это граждане Украины. Голосовать так или иначе - их право. Я не считаю, что мы забрали чьи-то голоса. Это избиратели отдали свой голос.
- Результат Зеленского во многом кореллируется с явкой избирателей. Какой прогноз?
- Чем больше людей возьмет страну в свои руки путем волеизъявления, тем лучше. Мы расчитываем, что с явкой все будет хорошо, как минимум на уровне 2014 года.
- Нарушения, о которых весь день говорят в вашем штабе, отберут много голосов?
- К сожалению, нарушения есть. Сколько их будет в финале, покажет время. Понятно, мы будем реагировать на серьезные нарушения, если они могут повлиять на результат. И мы на них уже влияем, непрерывно ведем работу.
- А суды возможны?
- Суды всегда возможны, на то они и суды.
- Переформулирую: насколько далеко готов штаб идти в борьбе за голоса?
- Конечно же, мы готовы. Для этого в штабе работает прекрасная большая команда юристов, которая, в том числе, может обратиться в суд при необходимости.
- Как устроен ваш штаб? Команда Зеленского - кто эти люди?
- Если вы имеете в виду центральный штаб, то это порядка 70 человек. По всей стране почти 600 тысяч наших сторонников и симпатиков. Это и есть команда Зеленского.
- Знаете, лайк в соцсетях поставить - это еще не команда.
- Всякое может быть. Каждый свой выбор делает сам.
- Если Зеленский выиграет выборы, кого он приведет за собой во власть?
- Над этим вопросом Владимир не переставал и не перестает работать. Такая команда есть. Но Владимир неоднократно объяснял, почему не публикует эту информацию.
- Кампания Зеленского была очень активной. Во сколько она ему обошлась?
- В 86 млн грн.
- Это его личные деньги, или привлеченные средства спонсоров? Давал ли деньги на избирательную кампанию Игорь Коломойский? И сколько?
- Это были собственные деньги, это были деньги партнеров, это были деньги друзей, знакомых. Реквизиты лежали в открытом доступе, люди перечисляли деньги, в этом нет ничего зазорного. Каких-то специальных денег у специальных спонсоров мы не брали.
- То есть поддержка Коломойского заключалась только в медийном сопровождении на телеканале 1+1?
- Видите, вы так задаете этот вопрос каверзно. На него есть простой ответ. Я горжусь тем, что знаю сотрудников 1+1, продюсеров и режиссеров. Это большие профессионалы, мега-люди. Но вся агитация оплачивается только из избирательного фонда. Мы размещали агитацию не только на 1+1, а и на других каналах. По большому счету, достаточно пропорционально.
- Но только 1+1 вчерашний день тишины до отказа заполнил программой Зеленского.
- 1+1 является основным потребителем контента студии Квартал 95. Его крутят на канале практически весь день, каждую субботу. Никакого исключения в эту субботу тоже не было.
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