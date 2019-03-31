"У нас нет конкурентов". Интервью с главой штаба Зеленского

Глава избирательного штаба Владимира Зеленского, один из основателей студии Квартал 95 Иван Баканов дал интервью нашему спецкору Валерии Кондратовой. Сколько Зеленский потратил на президентскую гонку, в чем проблема внутренней социологии штабов и готова ли Зе-команда продолжить борьбу в суде, если потребуется - в интервью для LIGA.net. А вот десь - все новости о выборах детально.



- Как для штаба Зеленского прошел день голосования? Что стало сюрпризом?

Реклама

- Все идет по плану. Особых сюрпризов нет. Единственное, что тревожит - не довезли положенное количество бюллетеней на участки. Обычно дают с запасом, а тут не довезли. Причем говорили, что напечатали их наоборот слишком много, а по факту вот так.

- О чем это говорит? Вы считаете, что это может быть элементом фальсификаций?

- Если верить интернету, то весь день разные лагеря давали совершенно разную социологию, условно - внутренние экзитполы. Это тревожит: между вторым и третьим местом озвучивались абсолютно противоположные данные. Понятно, что когда возникнет какой-то конфликт социологий, любые недочеты в работе будут использоваться для того, чтобы этот конфликт вынести в судебную плоскость и блокировать результаты выборов.

- Мы видели социологию из штабов ваших конкурентов. А что говорит ваш экзитпол? Насколько результаты Зеленского приближены к тому, что обещали ему опросы?

- Мы ждем. Но предварительно - да, результаты пока приближены к опросам.

- Кого вы считаете наиболее вероятным конкурентом Зеленского во втором туре? А с кем Зеленскому было бы проще конкурировать? Тимошенко или Порошенко?

- У нас ведь не классическая кампания. Конкурентов нет. Потому что Владимир - не выходец из этой политической системы. И нам неважно, любой кандидат подойдет.

- Чьи голоса взял Зеленский, когда вошел в избирательную кампанию? Отобрал часть у Тимошенко или это в основном были не определившиеся избиратели?

Реклама

- Все избиратели - это граждане Украины. Голосовать так или иначе - их право. Я не считаю, что мы забрали чьи-то голоса. Это избиратели отдали свой голос.

- Результат Зеленского во многом кореллируется с явкой избирателей. Какой прогноз?

- Чем больше людей возьмет страну в свои руки путем волеизъявления, тем лучше. Мы расчитываем, что с явкой все будет хорошо, как минимум на уровне 2014 года.

- Нарушения, о которых весь день говорят в вашем штабе, отберут много голосов?

- К сожалению, нарушения есть. Сколько их будет в финале, покажет время. Понятно, мы будем реагировать на серьезные нарушения, если они могут повлиять на результат. И мы на них уже влияем, непрерывно ведем работу.

- А суды возможны?

- Суды всегда возможны, на то они и суды.

- Переформулирую: насколько далеко готов штаб идти в борьбе за голоса?

- Конечно же, мы готовы. Для этого в штабе работает прекрасная большая команда юристов, которая, в том числе, может обратиться в суд при необходимости.

- Как устроен ваш штаб? Команда Зеленского - кто эти люди?

- Если вы имеете в виду центральный штаб, то это порядка 70 человек. По всей стране почти 600 тысяч наших сторонников и симпатиков. Это и есть команда Зеленского.

- Знаете, лайк в соцсетях поставить - это еще не команда.

- Всякое может быть. Каждый свой выбор делает сам.

- Если Зеленский выиграет выборы, кого он приведет за собой во власть?

- Над этим вопросом Владимир не переставал и не перестает работать. Такая команда есть. Но Владимир неоднократно объяснял, почему не публикует эту информацию.

- Кампания Зеленского была очень активной. Во сколько она ему обошлась?

- В 86 млн грн.

- Это его личные деньги, или привлеченные средства спонсоров? Давал ли деньги на избирательную кампанию Игорь Коломойский? И сколько?

- Это были собственные деньги, это были деньги партнеров, это были деньги друзей, знакомых. Реквизиты лежали в открытом доступе, люди перечисляли деньги, в этом нет ничего зазорного. Каких-то специальных денег у специальных спонсоров мы не брали.

- То есть поддержка Коломойского заключалась только в медийном сопровождении на телеканале 1+1?

- Видите, вы так задаете этот вопрос каверзно. На него есть простой ответ. Я горжусь тем, что знаю сотрудников 1+1, продюсеров и режиссеров. Это большие профессионалы, мега-люди. Но вся агитация оплачивается только из избирательного фонда. Мы размещали агитацию не только на 1+1, а и на других каналах. По большому счету, достаточно пропорционально.

- Но только 1+1 вчерашний день тишины до отказа заполнил программой Зеленского.

- 1+1 является основным потребителем контента студии Квартал 95. Его крутят на канале практически весь день, каждую субботу. Никакого исключения в эту субботу тоже не было.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE