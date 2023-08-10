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Коротко | "У оппозиции есть телеканал Рада. Пусть идут туда". Интервью Данилова – за минуту

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 12:20
Алексей Данилов (фото – скриншот видео)

Секретарь СНБО Данилов о телемарафоне, Портнове, олигархах, Конституции и выборах во время войны

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов дал интервью Украинской правде. Считает, что реестр олигархов пока не актуален, не верит в выборы во время войны и выступает за пересмотр Конституции после победы.

Для чего существует телемарафон, кем в историю войдет Владимир Зеленский и почему Андрей Портнов до сих пор не под санкциями СНБО: 12 самых интересных цитат от LIGA.net.

Отрицает, что СНБО – пиар-инструмент Зеленского. "Это совершенно ошибочное представление... После первой и последней встречи Владимира Александровича с Путиным для нас стало вполне понятно, что война с РФ – вопрос времени. И чтобы готовиться к войне, мы должны были провести очень большую домашнюю работу... Вопросы информационной безопасности, контрабанды, кланово-олигархической системы – это все вызовы для государства. И здесь нужно было наводить порядок".

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И вообще Зеленский войдет в историю как разрушитель. "Пройдет время, и в учебниках истории о Владимире Александровиче будут писать как о человеке, начавшем разрушение советской системы государственного управления".

Президент должен возглавлять исполнительную власть, но авторитаризма не будет. "С нашим народом построить авторитаризм невозможно, мы – не россияне. Если мы выбираем всем народом президента, то он должен нести определенную ответственность, и я бы думал, что он тогда должен возглавлять исполнительную власть для того, чтобы быть ответственным за процессы... Если бы мы президента избирали в Верховной Раде, это уже другой вопрос".

Автономный статус Крыма в Конституции следует изменить. "Мы унитарная страна, а у нас автономная республика Крым записана в Конституции. С этим надо что-то делать. Сейчас это не ко времени, но рано или поздно этот вопрос будет поднят".

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Количество потенциальных олигархов уменьшилось. "Но мы находимся в состоянии войны, и сегодня очень сложно понимать, что произошло с теми или иными активами, которые находятся на оккупированных территориях".

Имена пророссийских олигархов называть не хочет. "После войны мы увидим много разных фамилий и историй. Но сейчас не время об этом говорить".

Но считает их заложниками. "В свое время, когда они начинали контактировать с теми или иными лицами со стороны РФ, – имейте в виду, что там у каждого второго под одеждой уже красные звезды и погоны. Затем – шантаж. Затем – другие процессы (или введение в бизнес, или общие какие-либо проекты)".

Объяснил, почему Портнов не под санкциями: нет документов. "Если ни один орган не подал документы (не имеет значения здесь, это Портнов или какая-нибудь другая фамилия), мы не можем сами себе придумывать и пользоваться эмоциями. Нам нужны документы".

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Не представляет себе выборы во время войны. "Мне сложно представить, как будут голосовать ребята, которые сегодня находятся под Бахмутом и на других участках фронта. Как это физически сделать? А если они не будут голосовать, тогда это несправедливо… А граждане, которые находятся сейчас за пределами нашей страны, временно выехали? Здесь много вопросов... Никто не позволит никому проводить выборы несправедливым способом".

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Уверяет, что свобода слова будет. "Поверьте, в нашей стране она обязательно будет. Просто сейчас война. Но она (свобода слова. – Ред.) есть и сейчас: вы сегодня любое мнение можете прочитать, потому что информационные инструменты, которые есть в современном мире, закрыть невозможно".

Объяснил, для чего существует телемарафон. "С учетом того, что часть каналов есть у олигархов в руках, будут преобладать их собственные внутренние амбиции над государственными интересами. А это очень опасно во время войны".

"Как только закончится война – все вернется на круги своя и каждый будет делать все что угодно. Нам очень опасно сейчас заниматься политическими процессами на телеканалах".

Уверяет, что марафоном никто не руководит. "Человека, который управляет телемарафоном, в этой стране не существует. Журналисты приглашают себе тех гостей, кого считают необходимым".

Оппозиции рекомендует идти на телеканал Рада. "У депутатов оппозиционных сил есть телеканал "Рада". Это – телеканал того института, в котором они работают. Пусть идут и отстаивают там свое желание присутствовать".

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снбоАндрей ПортновтелемарафонАлексей Даниловреестр олигархов
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