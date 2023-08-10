Секретар РНБО Данілов про телемарафон, Портнова, олігархів, Конституцію та вибори під час війни

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов дав інтерв'ю Українській правді. Вважає, що реєстр олігархів наразі не актуальний, не вірить у вибори під час війни та виступає за перегляд Конституції після перемоги.

Для чого існує телемарафон, ким в історію увійде Володимир Зеленський та чому Андрій Портнов досі не під санкціями РНБО: 12 найцікавіших цитат від LIGA.net.

Заперечує, що РНБО – піар-інструмент Зеленського. "Це абсолютно хибне уявлення... Після першої й останньої зустрічі Володимира Олександровича з Путіним для нас стало цілком зрозуміло, що війна з РФ – питання часу. І щоб готуватися до війни, ми мали провести дуже велику домашню роботу… Питання інформаційної безпеки, контрабанди, кланово-олігархічної системи – це все виклики для держави. І тут треба було наводити лад".

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І взагалі Зеленський увійде в історію як руйнатор. "Пройде час, і в підручниках історії про Володимира Олександровича будуть писати як про людину, яка почала руйнацію радянської системи державного управління".

Президент має очолювати виконавчу владу, але авторитаризму не буде. "З нашим народом побудувати авторитаризм неможливо, ми – не росіяни. Якщо ми обираємо всім народом президента, то він має нести певну відповідальність, і я б думав, що він тоді мав би очолювати виконавчу владу для того, щоб бути відповідальним за процеси... Якби ми президента обирали у Верховній Раді, це вже інше питання".

Автономний статус Криму в Конституції треба змінити. "Ми унітарна країна, а в нас автономна республіка Крим записана в Конституції. З цим треба щось робити. Зараз це не на часі, але рано чи пізно це питання буде піднято".

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Кількість потенційних олігархів зменшилась. "Але ми знаходимося в стані війни, і сьогодні дуже складно розуміти, що сталося з тими чи іншими активами, які знаходяться на окупованих територіях".

Імена проросійських олігархів називати не хоче. "Після війни ми побачимо багато різних прізвищ та історій. Але зараз не на часі про це говорити".

Але вважає їх заручниками. "Свого часу, коли вони починали контактувати з тими чи іншими особами з боку РФ, – майте на увазі, що там у кожного другого під одежею вже червоні зірки і погони. Потім – шантаж. Потім – інші процеси (або заведення в бізнес, або спільні якісь проєкти)".

Пояснив, чому Портнов не під санкціями: немає документів. "Якщо жоден орган не подав документи (немає значення тут, чи то Портнов, чи то якесь інше прізвище), ми не можемо самі собі вигадувати і користуватися емоціями. Нам потрібні документи".

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Не уявляє собі вибори під час війни. "Мені складно уявити, як будуть голосувати хлопці і дівчата, які сьогодні знаходяться під Бахмутом та на інших ділянках фронту. Як це фізично зробити? А якщо вони не будуть голосувати, тоді це несправедливо… А ті громадяни, які знаходяться зараз за межами нашої країни, які тимчасово виїхали? Тут багато питань... Ніхто не дозволить нікому проводити вибори в несправедливий спосіб".

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Запевняє, що свобода слова буде. "Повірте, у нашій країні вона обов'язково буде. Просто зараз війна. Але вона (свобода слова. – Ред.) є і зараз: ви сьогодні будь-яку думку можете прочитати, тому що інформаційні інструменти, які є в сучасному світі, закрити неможливо".

Пояснив, навіщо існує телемарафон. "З урахуванням того, що частина каналів є в олігархів у руках, будуть переважати їхні власні внутрішні амбіції над державними інтересами. А це – дуже небезпечно під час війни".

"Щойно закінчиться війна – все повернеться на круги своя і кожен буде робити все, що завгодно. Нам дуже небезпечно зараз займатися політичними процесами на телеканалах".

Запевняє, що марафоном ніхто не керує. "Людини, яка керує телемарафоном, в цій країні не існує. Журналісти запрошують собі тих гостей, яких вважають за необхідне".

Опозиції радить йти на телеканал Рада. "У депутатів опозиційних сил є телеканал "Рада". Це – телеканал тієї інституції, в якій вони працюють. Нехай ідуть і відстоюють там своє бажання бути присутніми".

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