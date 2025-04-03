"Украине придется проверять разведданные США", – экс-глава ЦРУ о скандале с Signal
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Дело с утечкой секретной информации, когда топ-чиновники США случайно добавили журналиста The Atlantic к чату по планированию военной операции в Йемене, официально закрыто. Хотя американские аналитики и специалисты в области государственного управления уверяют: этот скандал – проявление системной проблемы.
Чтобы понять, насколько многомерна эта проблема, редакция LIGA.net обратилась к бывшим директорам ЦРУ с просьбой объяснить, что не так в этой истории.
Закрытие дела – ошибка, отмечает в блиц-интервью LIGA.net Леон Панетта, который возглавлял ЦРУ (2009–2011) и был министром обороны США (2011–2013). Объясняем, почему он так считает, а также какие последствия это может иметь для мира и Украины.
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