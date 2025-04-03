Справа із витоком секретної інформації, коли топпосадовці США випадково додали журналіста The Atlantic до чату з планування воєнної операції у Ємені, офіційно закрита. Хоча американські аналітики та спеціалісти у галузі державного управління запевняють: цей скандал – прояв системної проблеми.

Щоби зрозуміти, наскільки багатовимірною є ця проблема, редакція LIGA.net звернулась до колишніх директорів ЦРУ з проханням пояснити, що не так у цій історії.

Закриття справи – помилка, наголошує у бліцінтерв'ю LIGA.net Леон Панетта, який очолював ЦРУ (2009–2011) і був міністром оборони США (2011-2013). Пояснюємо, чому він так вважає, а також, які наслідки це може мати для світу та України.