"В моем кабинете очень много разных кнопок". Интервью Данилюка – за минуту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк дал интервью ВВС-Украина. В беседе с журналистами член команды Владимира Зеленского рассказал о достигнутом перемирии в Донбассе, угрозе в парламенте и важности транзита российского газа. Все самое интересное из интервью Данилюка – в 11 коротких тезисах пересказывает LIGA.net.

Нужно отходить от тактики Турчинова. "Разница в том, что я подхожу к вопросам системно. Хочу отойти от практики реагирования на проблемы. Мы должны просчитывать все на будущее, со всеми вызовами, которые стоят перед страной, и находить комплексный ответ. Мы должны меньше отвечать на вопрос о том, что произошло, а действовать на базе системного анализа. Надо отходить от тактики к какому-то стратегическому мышлению".

Когда будет СНБО по Донбассу. "СНБО по Донбассу готовится. Первое заседание СНБО у нас было по энергетике, решение получилось. Относительно Донбасса - как вы понимаете, самое простое - это сделать еще одно заявление. Но не для этого собирается СНБО, чтобы делать заявления. Надо очень тщательно работать для того, чтобы выйти на какое-то комплексное решение. Также нам надо продумывать, кто будет выполнять это решение, как это будет реализовано…Я не хочу ставить какие временные рамки.

Снятие блокады само по себе ничего не даст. "Этот вопрос о блокаде мне и раньше ставили. Я считаю, что такой шаг сам по себе ничего не принесет. Это не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории… И спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе – нет".

Перемирие на Донбассе достигнуто. "Вы видите, что происходит? Перемирие достигнуто? Достигнуто…Это правда (что четырех украинских военных убили гранатометом – ред.). Конечно, это большая потеря. Но также надо понимать, что, когда договаривались о перемирии, мы понимали, что будут попытки его сорвать… Если вы сравните статистику (хотя, это нельзя называть таким словом), как минимум, обстрелов, и к сожалению, количество раненых и погибших, то вы поймете, что ситуация очень сильно отличается".

Читайте также: Советник из Офиса Зеленского: Войска РФ готовятся к войне - видео

В сентябре в Мариуполе будет экономический форум. "Сейчас готовится этот форум, прежде всего, Офисом президента. Там планируется привлечь внимание к развитию Донбасса, привлечь инвесторов… В регион нужно привлекать инвестиции - в дороги, в порты, в развитие другой инфраструктуры, в школы, для этого нужны деньги… Например, я общался с президентом Всемирного банка, и мы обсудили логику, почему ВБ мог бы участвовать в проектах на Донбассе. И привязали это к ключевым реформ, которые они поддерживают в Украине".

Медведчук в Раде – это угроза. "Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза. Но в конце концов был избран депутатом, Украина - демократическое государство, поэтому надо уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте".

Выживем без транзита российского газа. Но лучше с ним. "Нужен ли транзит газа - конечно, нужен. Ведь мы получаем от этого у 3 млрд доходов. Даже с этой позиции это важно…Выживем ли мы без транзита российского газа? Конечно, мы выживем. Но это ж не только вопрос выживания, это вопрос развития страны. Поэтому, когда мы говорим о транзите - это и средства, которые мы получаем, и развитие ГТС, и возможность привлечения инвестиций, это и развитие страны".

О реформе СБУ. "Ключевая цель этой реформы - не ослабить СБУ, а сделать ее сильнее в ключевых функциях - контрразведывательная деятельность и борьба с терроризмом… Сейчас мы финализируем закон о Службе финансовых расследований… Реформа СБУ должна означать и определенное изменение модели финансирования, возможно, больше надо направлять на контрразведку".

Решение о национализации Приватбанка было правильным. "Учитывая ту информацию от Нацбанка, с которой я работал, решение было правильным… Мы посмотрели на банк, в котором 22 миллиона клиентов, в котором работает почти весь малый и средний бизнес. Мы понимали системность этого решения и тогда приняли решение национализировать его".

С Коломойским после этого не общался. "Мы с ним не общались после национализации…Поймите, я являюсь частью команды президента, я работаю с ним с момента предвыборной кампании… Я тогда принял решение присоединиться, а президент принял решение взять меня в команду. Он человек, который сам принимает решение".

Заявление об отставке не писал, как Богдан. "У меня нет необходимости писать заявление. В любое время, если есть решение президента, я готов уйти…Я точно не держусь за кресло".

Читайте также: Кирилл Тимошенко: Заявление Богдана из интернета скачал. Отправлял в ответ на вопросы