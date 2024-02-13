Владимир Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в июле 2023 года. С тех пор у посольства нет руководителя. Несмотря на утечку информации из ОП о том, что послом после отставки с должности министра обороны станет Алексей Резников, это назначение так и не состоялось.

"Иметь в Великобритании вот такую почти годовую паузу, как сейчас — это опасно, потому что мы теряем наших партнеров", – говорит в интервью LIGA.net Пристайко.

Хорошие кандидаты на должность посла были – те люди, которым делалось предложение, "достаточно высокого уровня".



Но успешные украинцы обычно не готовы бросить бизнес, переехать в незнакомую страну и там начинать все сначала: "Кроме того, ну не хотят люди ехать, когда предшественника сняли. Вот сейчас будет проблема у преемника генерала Залужного... Вы должны настолько быть лучше, чтобы все сказали: ну да, теперь понятно, для чего это было".

Возможна ли мобилизация за границей, почему переговоры с диктатором Путиным не имеют смысла и как проводить выборы во время войны – главные тезисы из интервью Пристайко.

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О скандальном назначении послом в Болгарии Олеси Илащук – психолога и сексолога. "Назначение делает один человек – президент. Сейчас его фамилия – Зеленский".



"Иногда эти назначения выглядели неоправданными. Я просто не знаком с госпожой Илащук, несмотря на то, что я всю жизнь работаю в дипломатии и знаю большинство людей персонально. Возможно, в конце концов она станет настолько эффективной в Болгарии, что мы с вами сядем и скажем: рискованный шаг, но как эффективно".

Об увольнении Валерия Залужного. "Для чего это было сделано, можно понять из того, как продвигалось наше контрнаступление. Я думаю, это те аргументы, которые будут воспринимать наши западные коллеги".



"Для них не секрет, что время от времени элиты ротируются. В принципе, они воспринимают законность выбора президента. Но также они понимают: если есть решение, то должен быть какой-то результат. Это не может быть просто эмоциональное решение... Они знают, что президент Зеленский несет за это ответственность".



О политической конкуренции между Залужным и Зеленским. "Залужный никогда об этом не говорил. Он не выступил с заявлением, не стал формировать свою партию... Рейтинг доверия граждан к нему не означает, что завтра он захочет стать конкурентом президенту Зеленскому на следующих выборах... Я до сих пор не видел за генералом Залужным готовности это сделать".

Вадим Пристайко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

О выборах во время войны. "Действительно, партнеры беспокоятся, что у нас заканчивается срок полномочий. По всему миру поедут российские гонцы и Глобальному югу будут объяснять: смотрите, они же тоже... Выборы не проводятся, власть захвачена, все сроки прошли".

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О начале большой войны с Россией. "Когда я ходил к журналистам в Британии, они на меня смотрели как на котенка. Мол, классные пацаны, скоро погибнут, осталось им мало, кто-то успеет добежать до польской границы, большинство – нет. Мы им рассказывали, что украинцы будут бороться до конца. А они: ага-ага, давайте-давайте".

О переговорах с Путиным. "Я вел переговоры как руководитель группы по Минску-2. Ничего приятного в этом нет. Особенно когда тебя начинают обвинять сами украинцы, что это была зрада. Особенно – люди, далекие от реальности, дипломатии и переговоров. И когда ты ведешь переговоры и понимаешь, что враг хочет тебя только съесть".

"Как когда-то хорошо описал [экс-премьер] Борис Джонсон , нет смысла вести переговоры с крокодилом, если твоя голова в его пасти".

Об имперских амбициях российского диктатора Путина. "Я видел Путина так близко, как вас. Есть множество работ, которые разбирали психологический тип Путина, его историю, его рост, родственные, жизненные перипетии. Никакого величия я не увидел. И это еще хуже, потому что это свидетельствует для меня только об одном: то, что мы наблюдаем – это результат выкристаллизованного отношения к нам как к государству".

Вадим Пристайко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

О мобилизации в дипучреждениях. "Дипломатическое учреждение за границей – это последнее место, где мы можем устраивать такие эксперименты. Потому что каждый украинец должен знать: что бы со мной не произошло за границей, любое горе, любое счастье, есть место, где я буду в безопасности. Посольство – это территория Украины. Ты пересек порог – и ты полностью защищен от всего: от произвола государства, где ты находишься, от международного преследования. Ты – дома".

О восстановлении страны после войны. "Как мы будем восстанавливаться, сколько нас останется, и будет ли достаточно рабочих рук, чтобы восстановить эту замечательную страну после войны – это вопросы, которые я не завидую решать нынешнему правительству и тем более преемникам".

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