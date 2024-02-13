Володимир Зеленський звільнив посла України у Великій Британії Вадима Пристайка у липні 2023 року. Відтоді посольство не має очільника: попри витік інформації з ОП про те, що послом після відставки з посади міністра оборони стане Олексій Резніков, це призначення так і не відбулося. Як і будь-яке інше.

"Мати у Великій Британії отаку майже річну паузу, як зараз — це небезпечно, бо ми втрачаємо наших партнерів", – каже в інтерв'ю LIGA.net Пристайко.

Хороші кандидати на посаду посла були, визнає він – ті люди, яким робили пропозицію, "доволі високого рівня".



Але успішні українці зазвичай не готові кинути бізнес, переїхати в незнайому країну і починати все спочатку: "Окрім того, ну не хочуть люди їхати, коли попередника зняли. Оце зараз буде проблема у наступника генерала Залужного... Ви маєте настільки бути кращим, щоб усі сказали: ну, так, тепер зрозуміло, для чого це було".

Чи можлива мобілізація в дипустановах за кордоном, чому переговори з диктатором Путіним не мають сенсу та як проводити вибори під час війни – головні тези з інтерв'ю Пристайка.

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Про скандальне призначення послом у Болгарії Олесі Ілащук, яка є психологом і сексологом. "Призначення робить одна людина — президент. Зараз його прізвище — Зеленський".



"Іноді ці призначення виглядали невиправданими. Я просто незнайомий з пані Ілащук, попри те, що я все життя працюю в дипломатії та знаю більшість людей персонально. Можливо, зрештою вона стане настільки ефективною в Болгарії, що ми з вами сядемо і скажемо: ризикований крок, але наскільки ефективно".

Про звільнення Валерія Залужного. "Для чого це було зроблено, можна зрозуміти з того, як просувався наш контрнаступ. Я думаю, це ті аргументи, які будуть сприймати наші західні колеги".



"Для них не є таємницею, що час від часу еліти ротуються. В принципі, вони сприймають законність вибору президента – поміняти. Але так само вони розуміють: якщо є рішення, то має бути якийсь результат. Це не може бути просто емоціональне рішення... Вони знають, що президент Зеленський несе за це відповідальність".



Про політичну конкуренцію між Залужним і Зеленським. "Залужний ніколи про це не говорив. Він не виступив із заявою, не став формувати свою партію... Рейтинг довіри громадян до нього не означає, що завтра він захоче стати конкурентом президенту Зеленському на наступних виборах... Я до цього часу не бачив за генералом Залужним готовності це зробити".

Вадим Пристайко (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Про вибори під час війни. "Дійсно, партнери турбуються, що у нас закінчується термін повноважень. По всьому світу поїдуть російські гінці й Глобальному півдню будуть пояснювати: дивіться, вони теж... Вибори не проводяться, влада захоплена, всі терміни пройшли".

Про початок великої війни з Росією. "Коли я ходив до журналістів у Британії, вони на мене дивилися як на кошеня. Мовляв, класні пацани, скоро загинуть, залишилося їм мало, хтось устигне добігти до польського кордону, більшість – ні. Ми їм розповідали, що українці будуть боротися до кінця. А вони: ага-ага, давайте-давайте".

Про переговори з Путіним. "Я вів переговори як керівник групи по Мінську-2. Нічого приємного в цьому немає. Особливо коли тебе починають звинувачувати самі українці, що це була зрада. Особливо – люди, далекі від реальності, дипломатії й переговорів. І коли ти ведеш переговори й розумієш, що ворог хоче тебе тільки з'їсти".

"Як колись гарно описав [експрем'єр] Борис Джонсон , немає сенсу вести переговори з крокодилом, якщо твоя голова в його пащі".

Про імперські амбіції російського диктатора Путіна. "Я бачив Путіна так близько, як вас. Є безліч робіт, які розбирали психологічний тип Путіна, його історію, його зростання, родинні, життєві перипетії. Жодної величі я не побачив. І це ще гірше, тому що це свідчить для мене тільки про одне: те, що ми спостерігаємо – це є результатом викристалізуваного ставлення до нас як до держави".

Вадим Пристайко (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Про мобілізацію в дипустановах. "Дипломатична установа за кордоном – це останнє місце, де ми можемо влаштовувати такі експерименти. Тому що кожен українець має знати: що б зі мною не сталося за кордоном, будь-яке горе, будь-яке щастя, є місце, де я буду в безпеці. Посольство – це територія України. Ти перетнув поріг – і ти повністю захищений від усього: від свавілля держави, де ти знаходишся, від міжнародного переслідування. Ти – вдома".

Про відбудову країни після війни. "Як ми будемо відновлюватися, скільки нас залишиться, і чи буде достатньо робочих рук, щоб відновити цю чудову країну після війни – це ті питання, які я не заздрю вирішувати теперішньому уряду і тим більше наступникам".