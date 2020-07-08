Следователь ГБР Олег Корецкий о делах Петра Порошенко и давлении со стороны Ирины Венедиктовой

Начальник третьего отдела Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий сегодня закрыл одно из дел против пятого президента Петра Порошенко по Кузне на Рыбальском. Кроме того, руководитель следственной группы по ряду дел Порошенко заявил о давлении со стороны неких "харьковских", намекая на генпрокурора Ирина Венедиктову.

Корецкий дал интервью ряду СМИ и рассказал подробнее о надуманности ряда дел против Порошенко, а также давлении со стороны Венедиктовой и руководства ГБР. LIGA.net собрала семь самых интересных цитат из интервью следователя Главкому.

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Предлагал закрыть дела против Порошенко. В ответ – "Уходи". "Полтора месяца назад Бабиков (первый замдиректора ГБР) и Борчаковский, руководитель главного следственного управления, сказали: "Вызывайте Порошенко по всем уголовным производствам"…Я три месяца назад начал настаивать, что давайте будем принимать решения в отдельных делах, закрывать производства. Потому что какие-либо известные сроки нарушаются. Тогда, я так понимаю, стал им вообще неугоден, и они мне говорят: Мы тебя тут не видим, уходи!". Я сказал, что не буду сам увольняться. В ответ: "Тогда мы тебя сократим".

Поэтому решил сам закрыть ряд дел. "Я поговорил со следователями и говорю: "Слушайте, давайте будем потихоньку принимать решения в отдельных делах о закрытии производств. Поэтому мы и закрыли первые три. Это касалось вроде несвоевременного назначения судей, назначения премьера при отсутствии коалиции…И сегодня утром я принял решение о закрытии еще одного производства – о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже Кузни на Рыбальском в связи с отсутствием событий преступления".

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Бабиков сам говорил, что в деле Семочко нет состава преступления. "На определенном этапе я Бабикову говорил, и он сам высказывал такую точку зрения, что в деле Семочко нет состава преступления. А состава преступления нет, потому что нет существенного вреда. Потому что полученные средства в виде зарплаты не являются ущербом еще с 2000 года…Касательно Семочко Бабиков мне в глаза говорил, что там нет состава преступления".

И Порошенко к закрытию дела не причастен. "С адвокатами и Порошенко мы виделись исключительно в границах правового поля во время следственный действий – допросов… Это моя собственная инициатива (закрыть дело по Кузне на Рыбальском – ред.)".

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Руководство ГБР регулярно дает указания следователям. "Однозначно, что он (Бабиков – ред.), так же как Венедиктова, когда была и.о. директора ГБР, так же как сейчас Соколов, каждй день слушают уголовные дела… Конечно, они дают указания следователям…Что касалось следственных полномочий, где фигурирует Порошенко, то мы четко понимали, что нам нельзя ни влево, ни вправо. Поэтому три месяца назад у нас забрали производства по телеканалу Прямой, забрали в мае дело по Семочко".

И ради подозрения Порошенко поменяли прокурора. "Подозрение по Семочко не просто так появилось. Больше вам скажу: по Семочко прокурор, который сначала вел это уголовное производство, не хотел подписывать подозрение. И его поменяли на человека, который согласился подписать.

И уволили больше 20 следователей. "Считаю, что они просто боятся правды…Они сейчас держат следователей в напряжении, потому что ни для кого не секрет, что в марте вони уволили 20-25 следователей. При этом, по моему мнению, уволили незаконно…Закон всех защищает, они все восстановлятся".

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