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"Верю в мир при Путине. Надо прощать". Интервью Богдана Ксении Собчак – за минуту

23.11.2020, 15:32
Андрей Богдан (фото - скриншот видео)

Андрей Богдан о Зеленском, мире на Донбассе при Путине, влиянии Коломойского и Медведчуке

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан дал уже третье интервью после увольнения. На этот раз он встретился с российской телеведущей Ксенией Собчак в Стамбуле. По словам Богдана, вся его PR-команда была против интервью с "представителем страны-агрессора", однако он считает Собчак "одним из немногих российских политиков, с которым мы обязаны разговаривать". Почему Богдан не против поработать на выборах в России, зачем в переговорах по Донбассу нужен Виктор Медведчук и что губит президента Владимира Зеленского: LIGA.net выбрала девять самых интересных цитат из большого интервью Богдана.

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Хотел бы поработать политтехнологом в России и намекнул на Собчак. "Да, очень (хочу поработать политтехнологом на российского политика – ред.)… Ксения Собчак могла бы стать президентом (РФ – ред.). Это было бы классно, если бы в России была женщина-президент. Это такая сладкая конфетка, это можно так классно продать".

Дал интервью Собчак, потому что "нужно общаться для мира". "Несмотря на позицию своих SMM-щиков я сюда приехал, потому что, если мы не будем общаться, то никакого мира никогда и не будет. Если не делать шаг друг другу навстречу, то будет вечная война. У меня там (на оккупированных территориях Донбасса – ред.) много друзей, и им там очень плохо. Они добиты до такой степени, что им уже все равно: Украина, Россия, Казахстан… Просто уберите войну. Дайте нормально жить, чтобы были какие-то цивилизованные правила".

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Считает, что Украина кинула Россию с консультативным советом. "Были переговорные группы, которые подписали какие-то документы, они опубликованы в интернете. И потом эти договоренности не были выполнены… Не выполнили обязательства. Может не надо было их брать на себя?!... Речь о переговорной группе, в которой представители Украины будут вести переговоры с представителями "ЛНР/ДНР".

Просит Путина пересмотреть минские соглашения. "Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад… К передподписанию минских соглашений. Существует алгоритм действий и Путин знает о нем".

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Привлек бы Медведчука к переговорам с Путиным. "Если у Медведчука такие хорошие отношения с Путиным, то он может его убедить сделать этот шаг назад…Я бы постарался это сделать (использовать Медведчука в переговорах – ред.), но в украинском обществе очень одиозное восприятие Медведчук… Но я бы рискнул, если бы на столе был план, в конце которого мир и мы не теряем суверенитет".

Ксения Собчак и Андрей Богдан (фото – скриншот видео)

Хочет, чтобы Украина и Россия договорились и "простили". "Хочу, чтобы Украина и Россия стали мировыми примерами для учебников. Чтобы люди через 200 лет говорили, что можно договориться и уступить… С одной стороны, мы должны помнить людей, которые погибли. С другой, надо прощать…"

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Верит в мир при Путине. "Думаю, что да (при Путине мир возможен – ред.). Он найдет какую-то точку, в которой он скажет: "Окей, ребята, давайте".

Зеленского погубил Facebook и СМИ. "Он привык к громким аплодисментам и народному обожанию…Начались тонны говна в Facebook и для него это было очень некомфортно. И в какой-то момент он остановился. Он решил не создавать конфликтных ситуаций, чтобы не терпеть все, что у него творится под окном…(Его погубила – ред.) чувствительность к СМИ. Не может он спокойно на это реагировать".

Говорит, что Коломойский не управляет головой Зеленского. "Журналисты преувеличивают влияние Коломойского на Зеленского…Не может Коломойский определять геополитический выбор в голове Зеленского".

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