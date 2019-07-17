ВластьЭтоМы. "Не смотрите ток-шоу. Выбирайте с умом" - интервью

"Не смотрите ток-шоу. Интересуйтесь политикой. И будьте активными". Политический аналитик фонда Демократические инициативы Андрей Сухарина в интервью LIGA.net рассказал, почему молодежь не очень любит ходить на выборы, хотя голосовать - важно, как выбирать осознанно и как это все работает в Европе. В конце текста - три совета молодым избирателям.



КТО ВЫИГРЫВАЕТ ОТ ТОГО, ЧТО ВЫ НЕ ХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ:

семь важных вопросов



Почему ходить на выборы – это важно? "Отсутствие действия - тоже действие. Например, чем меньше молодежи ходят на выборы, тем больше поддержки получают пророссийские партии. Молодые респонденты, наоборот, чаще поддерживают ЕС и НАТО".



Поход Зеленского в политику расшевелил молодежь? "Нет, это миф. Данные экзитполов на президентских выборах говорят, что на них пришло такое же количество молодежи, как и в 2014 году. Зеленский выиграл в категории молодых избирателей, но не привлек их на участки. Явка молодежи в категории 18-24 лет составила примерно 43-44%. Точных данных у ЦИК нет".

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Так может, стоит сделать голосование обязательным? "Лучше направить усилия на то, чтобы учить украинцев выбирать с умом. Чтобы каждый, делая выбор, задумывался: какие идеи партий отвечают его интересам. Обязательное голосование не способствует вдумчивому выбору. Если мы это сделаем, то увеличим уровень популизма. Люди, не интересующиеся политикой, просто проголосуют за самых шумных кандидатов".

А украинская молодежь клюет на популизм? "Однозначно. Мы все клюем на популизм, но каждый - на разные его аспекты. Если старшее поколение - на социальный популизм, то молодежь готова воспринимать (принимать за чистую монету) обещания о быстрых и радикальных изменениях без негативных последствий".

И что с этим делать? Как выбирать осознанно? "В Украине есть много проектов для проверки политиков: Серпом по рейтингу, Честно, VoxCheck. Они помогают отсеять реальные и нереальные обещания. Но здесь важно, готовы ли мы брать ответственность за свой выбор? Не страшно проголосовать за тех, кто предлагает популистские идеи. Важнее быть готовым контролировать выполнение обещаний, которые партии нам дают. А иногда - признать, что ошиблись с выбором".

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Чем молодежь отличается от избирателей других возрастов? "В обществе - огромный запрос на перемены. Это проявляется в двух аспектах. Первый - ожидание справедливости. Второй - требование улучшить качество жизни. Запрос на справедливость у молодежи сильнее, чем на социалку. А это дает больше шансов на реализацию реформ и очищения власти от "плохих элементов".



С Украиной понятно. А как молодые люди выбирают в Европе? "Европа неоднородна. Если в Бельгии голосование обязательно для граждан, то у наших соседей - в Польше и Словакии – явка бывает и ниже. Любопытный парадокс: большая часть европейской молодежи считает себя еврооптимистами. Но они ходят на выборы меньше, чем другие возрастные группы. Таким образом, их еврооптимизм не влияет на политическую повестку, которую определяют люди старшего возраста. Результат на референдуме по Brexit - лучший пример. Низкая явка молодежи существенно повлияла на конечный результат (52% - за выход из ЕС, против - 48%)".

"НЕ ЧИТАЙТЕ СОВЕТСКИХ ГАЗЕТ":

три совета молодым избирателям



Первый совет. Не смотрите политические ток-шоу. "Они не просвещают. Это скорее развлекательная программа, в которой политики выбрасывают агрессию и злость друг на друга".



Второй совет. Интересуйтесь политикой. "Выборы - намного шире, чем просто голосование за конкретного человека или партию. Это голосование за идеи, платформы и стратегии. Быть вовлеченным в это очень интересно. Можно попробовать себя как волонтер, активист общественной организации. Политика в широком смысле – это, на самом деле, интересное занятие".

Третий совет. Делайте это с друзьями. "Мы сможем привлечь к голосованию больше сознательных молодых людей только в том случае, если привлечем их к другой активности. Поставить галочку в бюллетене - этого мало. Это может быть полезно, если избиратели дальше готовы требовать действий от своей политической силы. Сейчас партии получают деньги из госбюджета. Не только те, которые прошли в парламент, но и те, кто набрал более 2% голосов. У вас есть право и обязанность требовать, чтобы партия выполняла то, за что вы проголосовали".

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#ВластьЭтоМы - это серия материалов, рассказывающая о том, как молодежь меняет облик Украины, почему важно брать страну в собственные руки и почему не стоит бояться сделать ошибку. Проект релизуется при поддержке USAID - Internews