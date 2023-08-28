Зеленский в интервью Мосейчук – о выборах во время войны, коррупции, проверках бизнеса и нападении на Россию

Президент Владимир Зеленский дал первое интервью украинским СМИ с начала войны. Повезло ведущей Наталье Мосейчук. В часовом разговоре президент рассказал о борьбе с коррупцией во время войны, необходимости проверок бизнеса и "Facebook-пытках".

Что Зеленский думает о призывах американских политиков к выборам, своем ближайшем окружении и войне на территории РФ: LIGA.net отобрала 14 самых интересных цитат из интервью президента.

Хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны. "Законодателю будут предложены мои предложения по приравниванию коррупции к государственной измене на военное время. Понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет... Мы развиваем демократическое общество. И очень важно не перекручивать гайки".

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Но без сталинизма. "Это будет очень серьезный инструмент для того, чтобы даже не думали. Вот и все. Но это – не расстрел, это – не сталинизм. Это – если есть доказательства, человек должен быть за решеткой... Я думаю, что парламент это получит в ближайшую неделю".

Говорит, в окружении нет своих. Нечестных готов уволить. "У меня нет своих или не своих. Есть честный человек или нечестный. Если есть доказательства, что человек нечестный, я увольняю такого человека. У меня таких внутренних вопросов нет".

Хочет "антибрусчаточный" закон. "Справедливо ли, чтобы эти средства направлялись на стратегическое развитие нашего ОПК? Считаю, что в военное время это справедливо... Я только за, когда речь идет о защите своего города. Но если люди перекладывают брусчатку — извините, вы не заработали эти деньги. Военные вам их принесли".

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Говорит, что Украина разделена в Facebook. "Есть Facebook-пытки. Украина разделена в Facebook... Надо быть осторожными с риторикой. Нельзя поднимать человека, а потом бросить. Вчера – талант, сегодня – никто. Это пытка... Разделение онлайн приведет к разделению офлайн. Именно этого хочет Россия".

Хочет национализировать стратегические энергетические объекты. "Если люди в окопах, а их дети, женщины, они не знают, что делать, когда света нет, воды нет, жизни нет, по сути... Он должен думать и не делить свой мозг на все... И этот расфокус, если он есть благодаря тем или иным бизнесменам, я должен его уничтожить. Не бизнесмена, а возможность этого расфокуса и раскола государства. Поэтому некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков. При всем уважении к частной собственности. Это требование военного времени".

Проверки бизнеса называет "поиском баланса". "Стали приходить к ним (бизнесменам. – Ред.), потому что государство вернулось к проверкам. Но это баланс для меня как президента. Очень сложно держать баланс во время войны. МВФ и Еврокомиссия говорят, что если мы не возвращаем налоговую систему, которая была до начала войны, если мы не возвращаем проверки – у нас осенью будут вопросы по будущему членству в ЕС".

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Предлагает определить один орган для проверок. "Я встретился с бизнесом и говорю: "Давайте мы вернем минимум. Давайте внесем изменения в законодательство, что только один орган имеет право проверять. Я найду баланс между европейским законодательством и вами".

Призывает бизнес платить налоги и не прикрываться армией. "Мы должны быть честными и платить налоги... Если даже в уплате налогов я нахожу баланс, что-то плачу, что-то не плачу, говорю, что я помогал Вооруженным силам, поэтому не уплатил налоги. Это нечестно – прикрывать любые шаги помощью ВСУ".

Выборы могут расколоть поддержку США. "Расколоть поддержку США могут несколько элементов. Один из них – выборы... Логика такова, что США даже во время войны проводили выборы".

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Но проводить их власть не собирается. Разве что США дадут $5 млрд. "Я ответил [сенатору-республиканцу] Линдси Грэму очень просто: если вы готовы дать мне пять миллиардов, потому что я... не смогу просто забрать из бюджета пять миллиардов. Мне кажется, именно такая сумма нужна на проведение выборов в обычное время, а в военное [время] я не знаю, что это за сумма, поэтому я ему сказал – если США вместе с Европой дадут нам финансовую поддержку. Извините, я ничего не прошу. Проводить выборы в кредит не буду. Забирать деньги от оружия и давать их на выборы – тоже не буду".

И предлагает партнерам разделить риски. "И самое главное: давайте тогда рисковать вместе. Наблюдатели должны быть тогда в окопах, их нужно будет отправить на передовую".

За власть не держится, потому готов к выборам. "Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что они держатся [за должности]. Я ни за что не держусь. Я хотел бы провести выборы. Мне нравится это, когда это там нужно, сделать в течение года".

Не считает целесообразным воевать на территории РФ. "Это большой риск, что мы точно останемся сами... Есть очень большие государства, у которых есть только один пункт, из-за чего они не на стороне России. Это – территориальная целостность государства. Если я намеренно направляю войска на территорию РФ, то я должен понимать, что со мной этого государства точно не будет".

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