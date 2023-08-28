Зеленський в інтерв'ю Мосейчук – про вибори під час війни, корупцію, перевірки бізнесу та напад на Росію

Президент Володимир Зеленський дав перше інтерв'ю українським ЗМІ з початку великої війни. Пощастило ведучій Наталії Мосейчук. В годинній розмові президент розповів про боротьбу з корупцією під час війни, необхідність перевірок бізнесу та "Facebook-катування".

Що Зеленський думає про заклики американських політиків до виборів, своє найближче оточення та війну на території РФ: LIGA.net відібрала 14 найцікавіших цитат з інтерв'ю президента.

Хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни. "Законодавцю будуть запропоновані мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, я думаю, це допоможе... Ми розвиваємо демократичне суспільство. І дуже важливо не перекручувати гайки".

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Але без сталінізму. "Це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб навіть не думали. Ось і все. Але це – не розстріл, це – не сталінізм. Це – якщо є докази, людина має бути за ґратами... Я думаю, що парламент це отримає найближчого тижня".

Каже, в оточенні немає своїх. Нечесних готовий звільнити. "У мене немає своїх чи не своїх. Є чесна людина або нечесна. Якщо є докази, що людина нечесна, я звільняю таку людину. В мене таких внутрішніх питань немає".

Хоче "антибруківний" закон. "Чи справедливо, щоб ці кошти спрямовувались на стратегічний розвиток нашого ОПК? Вважаю, що у воєнний час це справедливо... Я тільки за, коли йдеться про захист свого міста. Але якщо люди перекладають бруківку – вибачте, ви не заробили ці гроші. Військові вам їх принесли".

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Каже, що Україна розділена у Facebook."Є Facebook-катування. Україна розділена у Facebook... Треба бути обережними з риторикою. Не можна підіймати людину, а потім кинути. Вчора – талант, сьогодні – ніхто. Це катування... Розділення онлайн призведе до розділення офлайн. Саме цього хоче Росія".

Хоче націоналізувати стратегічні енергетичні об'єкти. "Якщо люди в окопах, а їхні діти, жінки, вони не знають, що робити, коли світла немає, води немає, життя немає, по суті... Він повинен думати і не ділити свій мозок на все... І цей розфокус, якщо він є завдяки тим чи іншим бізнесменам, я повинен його знищити. Не бізнесмена, а можливість цього розфокусу та розколу держави. Тому деякі енергетичні об'єкти мають повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків. При всій повазі до приватної власності. Це вимога воєнного часу".

Перевірки бізнесу називає "пошуком балансу". "Стали приходити до них (бізнесменів. – Ред.), тому що держава повернулась до перевірок. Але це баланс для мене як президента. Дуже складно тримати баланс під час війни. МВФ та Єврокомісія кажуть, що якщо ми не повертаємо податкову систему, яка була до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірки – в нас восени будуть питання щодо майбутнього членства в ЄС".

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Пропонує визначити один орган для перевірок. "Я зустрівся з бізнесом і кажу: "Давайте ми повернемо мінімум. Давайте зробимо зміни в законодавство, що тільки один орган має право перевіряти. Я знайду баланс між європейським законодавством і вами".

Закликає бізнес сплачувати податки й не прикриватись армією. "Ми повинні бути чесними і сплачувати податки... Якщо навіть в сплачуванні податків я знаходжу баланс, щось плачу, щось не плачу, кажу, що я допомагав Збройним силам, тому не сплатив податки. Це нечесно – прикривати будь-які кроки допомогою ЗСУ".

Вибори можуть розколоти підтримку США. "Розколоти підтримку США можуть кілька елементів. Один з них – вибори... Логіка така, що США навіть під час війни проводили вибори".

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Але проводити їх влада не збирається. Хіба що США дадуть $5 млрд. "Я відповів [сенатору-республіканцю] Ліндсі Грему дуже просто: якщо ви готові дати мені пʼять мільярдів, тому що я... не зможу просто забрати з бюджету пʼять мільярдів. Мені здається саме така сума потрібна на проведення виборів в звичайний час. А у воєнний [час] я не знаю, що це за сума, тому я йому сказав – якщо США разом з Європою дадуть нам фінансову підтримку. Вибачте, я нічого не прошу. Проводити вибори в кредит я не буду. Забирати гроші від зброї й давати їх на вибори – також не буду".

І пропонує партнерам розділити ризики. "І найголовніше: давайте тоді ризикувати разом. Спостерігачі тоді повинні бути в окопах, їх потрібно буде відправити на передову".

За владу не тримається, тому готовий до виборів. "Я не хочу, щоб до влади було ставлення, що вони тримаються [за посади]. Я ні за що не тримаюсь. Я хотів би провести вибори. Мені подобається це, коли це там потрібно, зробити впродовж року".

Не вважає доцільним воювати на території РФ. "Це великий ризик, що ми точно залишимось самі... Є дуже великі держави, у яких є лише один пункт, через що вони не на боці Росії. Це – територіальна цілісність держави. Якщо я умисно направляю війська на територію РФ, то я маю розуміти, що зі мною цієї держави точно не буде".

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