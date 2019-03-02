"Я это сказал Путину и Порошенко". Интервью Лукашенко - за минуту

"Москва есть Москва, куда от нее денешься", - вроде пошутил (а скорее нет) президент Беларуси Александр Лукашенко. В течение 7,5 часов в формате "большого разговора" он отвечал на вопросы журналистов и экспертов: о войне в Украине, отношениях с Путиным и предстоящих выборах. 7,5 часов - за минуту:

К союзу с Москвой - всегда готов. "Слава богу, что в России озаботились союзным государством. Но когда я слышу подобные слова от россиян, у меня сразу вопрос - с чего бы это? Слушайте, столько лет прошло. Десятилетия прошли с тех пор, как мы с Борисом Ельциным взяли курс на единение народов. И Украина почти рядом была. И другие республики. Потом много было хитросплетений".

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И к общей валюте - всегда готов. "Сегодня нам предлагает общую валюту. Мы за! Мы с Путиным обсуждали, он говорит: ну конечно же, это будет рубль. Я отвечаю: конечно, зачем нам выдумывать талер? Только не российский и не беларусский рубль, а наш общий - если он будет".

Тонко чувствует Путина. "Никаких замашек на то, что Беларусь надо включить в состав России, я ни разу не слышал. Даже настроения такого не было. Я его знаю уже 20 лет, этого человека, я бы почувствовал. Честно говорю: нет намерения у огромной страны поглотить Беларусь".

Еще бы: вместе катаются в Сочи. "Если кто-то видит, что Лукашенко с Путиным ковзается по горе на лыжах, - это часть современной политики. Тренд, как модно говорить. И ты должен быть в тренде. Неважно, в каком ты возрасте, любишь лыжи или нет".

Такой-сякой, а для Лукашенко - брат. "Ну, обратились снова к вопросу союзного государства. Я это приветствую... Судьба наша такая - жить вместе. Даже несли наш старший брат не очень, такой-сякой, но братьев же не выбирают".

Вот только белорусы в Россию - не хотят. "Если вынести вопрос на референдум - об объединении двух государств и о включении Беларуси в состав России, то 98% проголосуют против... Белорусы хотят быть с Россией, но жить - в своей квартире. Что в этом плохого?"

Их там считают нахлебниками. "Знаете, какая самая большая проблема в наших отношениях? Вы (россияне - ред) не знаете, что происходит у вашего младшего брата. И второе - прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, и особенно я - самолюбивый человек, мне больше не хочется никаких союзов".

Дела хочется иметь с Китаем. "У нас возникли проблемы с поставкой нашей продукции в Россию. Ну, "плохая" она для россиян - и все. После этого Си Цзиньпин был у меня дома. Я угостил его белорусской продукций. И как? - спрашиваю. Он искренне говорит: очень хорошая продукция. Я как истинный белорус говорю: "Си, надо помочь нам с рынком. Ведь Китай закупает огромное количество продуктов питания... Я уже не говорю о нашем ракетном оружии Полонез, которое мы создали не с Россией, а с Китаем благодаря Си Цзиньпину, он выделил нам кредит считайте под 0%... Сейчас наши специалисты работают над ракетой нового поколения на китайской базе".

А жить обречены с Россией. "Прекрасно понимаем, что на Западе нас не ждут, пример того - Украина. Что нас могут использовать. А мы устали от этого. Всю историю нас где-то использовали, и еще плеткой стегали, чтобы мы бежали быстрее туда, куда мы не хотим".

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РФ бьет - но любит. "Я Путину говорил: ну а если бы мы в Беларуси вот так создали такие сайты (Лукашенко даже использовал оборот "информационная война") и начали долбать вас так, как вы это делаете? Он отвечает: я это не читаю и тебе не советую". "Если Россия атакует нас, то только потому, что очень озабочена. Россия не хочет потерять Беларусь. Не хочет устроить здесь какой-то переворот, ухудшить ситуацию... В Беларуси - как в Украине? Невозможно. По крайней мере, при мне этого не будет".

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И как же в Украине? "Вздыбили эту страну. Бедолаги, люди, мучаются. И я белорусам часто говорю: молите бога, чтобы у нас был мир... Это касается и россиян. К чему я это веду: сегодня на территории Беларуси - две российские военные базы".

Для России - бесплатно. "Сколько вы нам за них платите? Ноль... Я вашим начальникам, разозлившись, сказал: не переживайте, мы с вас копейки и впредь не возьмем. Но когда у меня вышли некоторые типы вооружения из строя, вы сразу: оооо, это так дорого, это невозможно, с намеком - что надо купить. Послушайте, это чтобы я купил у вас автомат Калашникова для того, чтобы вас же и защищать?"

Защищать, иначе "Запад нападет". "Россияне не устанавливают ракеты за Москвой на Запад, чтобы их нацелить на Беларусь. А зачем тогда это Польше?.. Зачем Польше усиливать свою армию аж на 50 миллиардов долларов? Я уже тысячу раз заявлял об этом, что с территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов. Прежде всего, в отношении Польши".

А еще Запад разместит ракеты в Украине. "Уже начали сегодня поговаривать о размещении ракет средней и малой дальности в Украине... Это действительно может обернуться катастрофой для государственности Украины. Надо понимать, что россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты там были размещены. Мы с россиянами в этом будем абсолютно солидарны".

Минский процесс - мертв. Виноваты американцы. "Я давно сказал: пока американцы не поддержат и не подключатся к нему (минскому процессу), толку не будет. Так оно и произошло. Какую роль играют там американцы - вам виднее. Боюсь, чтобы это не было агрессивной ролью. А Европа погрязла в своих проблемах и забыла, что существует этот конфликт".

В Донбассе - война. Виноват Порошенко. "Я Петру Алексеевичу сказал: простая вещь, война где идет? - на территории Украины. Кто должен быть больше заинтересован в том, чтобы ее не было? - президент Украины. Путин, я это точно знаю, не хочет эскалации. Ему нужно, чтобы... Из всей ситуации надо выходить красиво для всех сторон. Но первые шаги должен делать президент страны. Это в его доме пожар... Я сказал одному и второму президенту: договоритесь вдвоем, каким путем идти. Это, конечно, будет больше после президентских выборов (всю пресс-конференцию Лукашенко тщательно избегал слова "война" в отношении агрессии России против Украины, - примечание редакции)".

Выборы в Украине его тревожат. "С разными людьми встречаюсь. И Медведчук, и представитель Порошенко, Тимошенко я лично знаю. Зеленского - не знаю". "Президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур, предпочтительно с Зеленским. И те, кто голосовал за других (кандидатов - ред), отдадут голоса Порошенко. Ну и Порошенко ж еще первого слова не сказал, подождите".

А выборы в Беларуси - нет. "Все будет в соответствии с Конституцией. Клянусь, даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением, чтобы пропихнуть себя во власть… Мне это не нужно. Я уже власти наелся".

И вот почему: "Я не могу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента... Обещаю, на тот свет с президентского кресла не понесут".

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