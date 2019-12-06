"Я не еду продавать Украину". Зеленский в гостях у Шустера – за минуту

В пятницу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский стал гостем программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале Украина. С чем президент едет в Париж на нормандский саммит, какие у него красные линии и когда будут выборы на Донбассе - LIGA.net выбрала десять самых интересных и важных тезисов с выступления Зеленского.

Не хочет, чтобы Украины была блюдом. "Я очень не хочу, чтобы Украина была между. Потому что у "между" есть продолжение – "между прочем". Я не хочу, чтобы мы были блюдом, которое подают на стол большим боссам. Я хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной независимой страной".

Зачем едет в Париж. "Обмен. Я хочу понимать сколько людей, что такое "всех на всех". Потому что там есть списки согласованных, а есть списки несогласованных. Сколько людей мы можем вернуть и когда. Второе – прекращение огня и кто за это несет ответственность. Не только ОБСЕ. Мы будем говорить об этом не в минском формате, а будем смотреть глаза в глаза президенту РФ".

Считает, что встреча с Путиным - уже победа. "Я хочу вернуться с конкретными вещами и конкретным результатом. Но мы понимаем, что все не удастся. Встреча – это уже победа. С 2016 года не было диалога. Я хочу найти возможность говорить о мире".

Что заставит его нервничать. "Единственное, из-за чего я могу нервничать, это если встретились, увиделись и сказали: "Да, мы планируем". Я очень не люблю безрезультатность любых переговоров. Это единственное, чего я боюсь".

Уверяет, что продавать страну не будет. "А чего мне боятся? Я президент свободной страны. Я порядочный человек. Я не продаю нашу страну никому, никогда и ни за что".

И с боевиками разговаривать тоже. "Украина не разговаривает с боевиками. Но мы должны понимать, что в трехсторонней контактной группе боевики есть. Напрямую президент с ними не разговаривает и не будет разговаривать".

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Хочет выборы на всем Донбассе в 2020 году. "Это правда. Само ощущение, что мы – одна страна и там наши люди должно начинаться с этого момента. По законам Украины местные выборы проводятся одновременно на всей территории Украины".

И для этого будет говорить о границе с Путиным. "Я точно буду говорить о границе. У нас другой план касательно границы: каким образом и когда это передается. Хотим ли в этой связи изменить минские соглашения? Не готов отвечать, потому что кто-то может сорвать встречу в нормандском формате. Я не готов рисковать этой возможностью".

Амнистия будет, но не для всех. "Закон об амнистии проголосован в Верховной Раде несколько лет назад. Он просто не подписан. Если мы увидим после нормандии, что выводятся вооруженные незаконные войска, если у нас будет безопасность на той территории и появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии. Амнистии людей, у которых нет рук в крови".

Рада примет формулу Штайнмайера. Но есть условие. "Мы согласовали текст формулы Штайнмайера. Она будет имплементирована в закон об особом статусе только после того, как будут выведены все войска, будет разоружение всех незаконных вооруженных формирования".

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