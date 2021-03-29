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Блиц | "Я не уволен. А Зеленского ввели в заблуждение". Интервью с Александром Тупицким

29.03.2021, 19:02
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Отстраненный глава КСУ Тупицкий впервые комментирует указ Зеленского, проводит параллели с Сытником и отказывается говорить о Портнове

27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ президента-беглеца Виктора Януковича от 2013 года о назначении судьями Конституционного суда действующего главы КСУ Александра Тупицкого и его коллеги Александра Касминина. После этого сайт КСУ "лег", а Тупицкий никак не комментировал решение Зеленского. Спустя два дня LIGA.net удалось пообщаться с Тупицким и выяснить, что он будет делать с указом, кто вводит Зеленского в заблуждение и причем здесь директор НАБУ Артем Сытник.

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- Ваша короткая оценка указа президента и будете ли его обжаловать?

- Я буду его обжаловать в Верховном суде. Я считаю его противоправным и незаконным.

- Почему вы считаете его незаконным?

- Вся аргументация есть в жалобе, которую я направлю в суд в ближайшее время.

- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский сказал, что с вас должны снять госохрану. Уже сняли?

- Сняли охрану как с действующего главы Конституционного суда. Хотя я хочу отметить, что указ президента об отмене моего назначения на должность судьи КС на сегодняшний день не вступил в силу, поскольку в самом указе написано, что он вступает в силу с момента его опубликования. А на сегодняшний день в некоторых источниках, которые установлены законом, он не опубликован.

Но уже принято решение и моя охрана сокращена. Поскольку по закону даже после увольнения я должен находиться под охраной еще год после увольнения. Так решает закон.

При этом моего увольнения не произошло, поскольку сам указ можно оценивать как основание для увольнения. А Конституцией и законом о КСУ прямо определено, что решение об увольнении судьи КСУ принимает только Конституционный суд на специальном пленарном заседании.

Поэтому я сегодня выдал распоряжение о созыве специального пленарного заседания на 12 апреля (поскольку суд находится на карантине) на 12:00 о рассмотрении вопроса об увольнении судей Касминина и Тупицкого.

Распоряжение Тупицкого (фото – LIGA.net)

- Это заседание будет проходить без вас? Ведь вас не пускают.

- Регламент предусматривает, что судьи должны быть заслушаны на специальном пленарном заседании перед голосованием.

- Как ведут себя другие судьи КСУ? Они признают указ президента или ваше распоряжение?

- Как можно не признать распоряжение, если в указе президента не идет речь об увольнении, а только об отмене указа, которым мы были назначены? Но это еще не значит, что принято решение об увольнении. Согласно изменениям в Конституцию от 2016 года, президент имеет право назначать судью КСУ, и на этом его полномочия ограничены.

Я вам приведу пример Сытника. КСУ признал указ президента неконституционным. Вместе с тем это не стало основанием для увольнения Сытника.

- Получается у вас с Сытником сейчас одинаковые судьбы?

- Конечно. Сытник не уволен, потому что он должен быть уволен по определенной процедуре и основаниям. А чем мы отличаемся? Применяются ли двойные стандарты?

- Что вы будете делать, если другие судьи КСУ выполнят не ваше распоряжение, а будут считать законным указ президента, и будут игнорировать вас?

- Я не хочу забегать в какие-то догадки. Я проговариваю эту ситуацию, как того требует Конституция и закон. Больше мне добавить нечего. Все, что вопреки Конституции и закону, это другие вопросы.

- Кто стоит за вашим увольнением?

- Я не хочу на сегодняшний день это комментировать. Но я считаю, что президента в правовом смысле неправильно консультируют.

- Кто именно? Андрей Смирнов (замглавы Офиса президента. – Ред.)?

- Я воздержусь от ссылок на лица, которые это делают. Мне достоверно такие данные неизвестны.

- Что вы такого сделали президенту, что он решил вас уволить?

- Я считаю, что президента вводят в юридическое заблуждение. Думаю, через некоторое время он найдет возможность разобраться в этом. Это не такие уж сложные вещи, которые раньше происходили. А насчет того, кто за этим стоит: если бы у меня были доказательства, я мог бы об этом говорить.

- Предупреждал ли вас кто-то из ОП о том, что указ готовится и не предлагал ли договориться, чтобы указ не вышел?

- Нет, меня никто не предупреждал.

- В ноябре 2020 года журналист Юрий Бутусов заявил, что среди "пленок ОАСК" есть записи разговоров Павла Вовка с Андреем Богданом и Андреем Портновым о вашем назначении главой КСУ. Что вас связывает с Портновым?

- На этот вопрос Андрей Богдан ответил в интервью, что он уж точно не хотел, чтобы я был главой суда. Разговаривать  обо всем чем угодно можно на базаре.

- Вопрос не о Богдане, а о Портнове. Вы с ним знакомы и что вас связывает?

- Это не входит в то, с чего мы начали собеседование, относительно последнего указа президента. Я воздержусь от ответа на такие вопросы.

Читайте также: Зеленский: Тупицкий не может быть главой КСУ, надеюсь на перезагрузку суда в 2021-м

Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
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Конституционный суд Украины Александр Тупицкий Владимир Зеленский александр касминин
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