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13.12.2019, 00:12

"Я сказал Путину: резни на Донбассе не будет". Зеленский на 1+1 - за минуту

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Что думает о Путине после их первой встречи, будет ли стена на Донбассе и давал ли интервью росСМИ

В четверг, 12 декабря, президент Владимир Зеленский стал гостем программы Право на владу на телеканале 1+1. Что Зеленский думает о Путине после их первой встречи, будет ли стена на Донбассе и давал ли интервью росСМИ: LIGA.net отобрала 12 самых важны тезисов с выступления Зеленского.

МНОГОЕ ПОНЯЛ О ПУТИНЕ. "Мы восемь часов смотрели друг другу в глаза. Я понял, что это непростой и сложный человек. Мне многое понятно с этой первой встречи. Я не буду обо всем говорить, если можно. Это будет моя тактика на следующую встречу. Но я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет".

ПОЖАЛ ПУТИНУ РУКУ. "А как можно по-другому встречаться на наивысшем уровне?! Как без этого можно начать диалог и о чем-то договариваться?! Когда у меня был первый звонок к президенту России, у моей команды была одна задача: мы должны вернуть наших моряков, наших политзаключенных. И был такой вопрос: "А ты будешь с ним здороваться?". А как по-другому? Я должен позвонить и сказать: "Эй, возвращай моряков"?! Если мы хотим прекратить войну, мы должны разговаривать".

ГОТОВ ЖАТЬ РУКУ СНОВА. "Если завтра нам вернут наш оккупированный Донбасс, я могу еще десять раз пожать руку. А если вернут наш Крым (а его обязательно когда-то вернут) можно и 100 раз пожать. Готов на такие вещи ради результата".

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НО ПОЗИЦИИ, КОНЕЧНО, РАЗНЫЕ. "Самый сложный вопрос – передача границы под контроль Украины. Это "ахиллесова пята" минских соглашений… Мы очень много времени потратили на этот вопрос. У нас разные позиции с президентом России. Но мне понравилось, что мы начали об этом говорить".

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ГРАНИЦУ - ДО ВЫБОРОВ. "Это будет очень сложно сделать (вернуть границу до выборов в ОРДЛО, а не после), но мы должны это сделать… Я уверен, что некоторые вещи мы сможет изменить. Потому что передача контроля над границей после выборов – это точно не наша позиция. Это окончательное решение".

"Я СКАЗАЛ ПУТИНУ: РЕЗНИ НЕ БУДЕТ". "Он дважды сказал об этом (о Сребренице – ред.) на наших встречах. Мы объяснили, что мы другие люди. Мы понимаем, что там живут украинцы. И никакой резни (не будет – ред.). Именно так я и сказал господину Путину".

ПЛАН "СТЕНА" СУЩЕСТВУЕТ. "На заседании СНБО мы утвердили пять планов реинтеграции Донбасса. Один из этих планов – это план Б (стена – ред.). Для меня это план не Б, а план последняя буква. Это последний план. Я пока очень не хочу, чтобы мы применили этот план".

И, ВОЗМОЖНО, БУДЕТ ВНЕДРЕН. "Для меня лично это не вариант, но, к сожалению, мы должны понимать и двигаться. Пять лет ждать, стрелять и терять наших украинцев мы точно не собираемся. Если будет стена – это другое государство, которое мы никогда не признаем. Если стена, то нам надо будет сделать, чтобы все украинцы, которые находятся на оккупированной территории и чувствуют себя украинцами, приехали к нам. Потому что за стеной будет что-то другое, это даже не государство. Это другая местность, где будут одни боевики".

ПО ГАЗУ - ДОГОВОРИМСЯ. "У нас очень большой процент, что будет подписан контракт о транзите газа. Все настроены, что подписать договор. Вопрос в сроке. Россия сначала предложила один год, а мы им предложили десять лет. Потом нам предложили три года, а мы предложили снова десять лет. Я уверен, что мы подпишем договор о транзите.

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ИНТЕРВЬЮ РОССИИ 1 НЕ ДАВАЛ. "Я не давал интервью каналу Россия. У нас был пресс-подход на улице возле гостиницы в Париже. Журналистка меня что-то спросила, я ей что-то ответил. Вот такое интервью".

И ЖАЛЕЕТ, ЧТО ЕГО СЕРИАЛ СНЯЛИ С ЭФИРА В РФ. "У кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то "Слуга народа". Меня удивил этот случай…Это большая информационная ошибка телеканала или той части власти, которая управляет информационной политикой. Потому что все люди, которые посмотрели эти две серии, точно посмотрят в Youtube".

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Теги: Право на владу, Владимир Зеленский, 1+1, интервью за минуту
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