Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" офицер Десантно-штурмовых войск Денис Макаровский получил 18 ноября 2022 года.

Официально – за уничтожение вражеского центра подготовки в Донецкой области, отражение атаки на Лозовую, участие в боях за освобождение Лимана и отражение многочисленных попыток наступления противника под Белогоровкой. Он сам говорит – за то, что сохранил своих людей.

С начала полномасштабного вторжения его подразделение внезапно и сильно атакует оккупантов. В условиях, где нанести неожиданный удар физически невозможно. Как в кино.

Его работа граничит с задачами глубинной разведки, и анонимность повышает шансы на успех. Он почти не общается с журналистами – нет времени. Но LIGA.net удалось поймать его на разговор между выходами.

О первых боях в Харьковской области, шервудских лесах Донецкой области, счастливых случаях и выполнении невозможных заданий – в интервью LIGA.net офицера Десантно-штурмовых войск, Героя Украины Дениса Макаровского. Дальше – прямая речь.

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"Каждый выход – это лотерея"

Первые задания были возле Харькова. В ночь на 25 февраля я отправился в путешествие почти до самой границы.

Была неразбериха — никто не знал, где свои, где чужие. Было немного не по себе, потому что я отвечал за людей. Со мной было еще одно боевое отделение: боевая машина "Казак-2" и личный состав – водитель, наводчик пулемета и шесть пехотинцев.

Мы обнаруживали противника. Это больше задание глубинной разведки, но тогда на это никто не смотрел, нужна была информация, я пытался предоставлять ее больше.

Офицер Десантно-штурмовых войск Денис Макаровский (Фото: Ольга Викарчук / АрміяInform)

Первые бои были на харьковской окружной. Где-то выехали и "укололи" выстрелами из противотанковых гранатометов, где-то вылетели с огневым налетом, где-то устроили мини-засады.

Для россиян были как гром среди ясного неба. Минимальная группа на одной бронемашине стремительно выскакивает, отстреливается и исчезает. Они ожидали противника совсем с другой стороны, а тут я бью по ним с тыла. Это было что-то.

Наша работа – комплексная, предусматривает и аэроразведку, и пешую разведку. Часто помогаем артиллеристам, а они – нам. Мы должны максимально подойти к противнику, нанести огневое поражение, уничтожить, захватить. Потом быстро отойти, чтобы от россиян ничего не прилетело.

Бывает, местные помогают. Не все. Но часто подходили рассказать: "Вон там противник находится, там – техника стоит, там – пехота". Многие люди приходят в бригаду, говорят: "Хочу служить, задолбало, что в моем селе русня. Хочу помочь освободить свой дом".

У меня в роте люди всех возрастов. Все мотивированные и спортивные. Могут накинуть на себя рюкзачок 25 кг и пойти вперед.

Не скажу, что это все угрюмые суровые дяди. Нет, много шутим. Но очень по-черному. Потому что каждый выход – это лотерея.

"За один выход можно вытащить один счастливый билет: ты сходил и вернулся. Можно вытащить два: когда, например, не наступил на мину или кто-то тебя спас от пули или осколка. Больше двух – очень редко бывает".

У нас традиция: кто за выход взял две счастливые лотерейки, на следующий не идет. Чтобы удачу не провоцировать. Я раз вытащил две, пошел на следующий выход и подорвался на противотанковой мине. Нормально, живой. Но было неприятно.

Затем мы работали в Изюме. Моему командиру было поставлено задание — организовать систему наблюдения и предупреждения подхода вражеских сил к городу. Также вели бои в городе.

Фото: Командование ДШВ

Мы удерживали половину Изюма. Автомобильные мосты были взорваны, чтобы противник не перешел на эту сторону.

Пешеходный мост взорвать не удалось, к тому моменту к нему нельзя было подойти. За него шли бои, мы не раз отражали их атаки. Попали в окружение, нам 95 бригада помогла выйти. При выходе я смог сохранить и личный состав, и технику.

"Мы были маленькими Робин Гудами Шервудского леса"

Потом работали у села Долина. Там рядом большой лес, мы его прозвали Шервудским. Потому что работали небольшой группой и были вроде как маленькими Робин Гудами.

В Шервуде нашей первой победой стало уничтожение учебного центра спецназа РЭР. Мы за ними наблюдали. И однажды личный состав центра вышел прямо в нашу засаду.

Россияне за нами отправили в этот лес другую штурмовую группу – около 30 человек. Из десятой бригады спецназначения РФ, если не ошибаюсь. Двое наших погибли в столкновении с ними. Потом мы тоже их хорошо потрепали. Когда они попытались пройти еще раз, мы уничтожили восемь военнослужащих. Считайте, одну четвертую группы. Больше они в этот лес не совались.

Фото: Олег Петрасюк / EPA

В Шервуде мы обнаружили много трофеев, передали на изучение. В том числе их хваленые радиостанции типа "Азарт", "Арахис", новые "Хайтеры". Не скажу, что нечто особенное. Более половины китайских запчастей вообще не подходят к нашим реалиям. Автоматы АК "сотой" версии, которые они всегда рекламируют, после первого же боевого столкновения с нами – тогда погода такая противная была, дожди – сразу же поржавели.

Затем проводили минимальные вылазки перед самым лесом. Там было много полей и посадок, где россияне концентрировались. Мы уничтожали их технику прямо на боевых позициях.

"Они, кажется, думали, что приехали на пикник. Костры жгли, возле них грелись. Мы в этот момент закладывали взрывчатое вещество возле техники и взрывали. Неоднократно. Довольно дерзко работали. Пока они не подогнали свою артиллерию. Арты было очень много, и она нормально так мешала".

В Шервуде часто сталкивались с огненным валом. Тогда у них стволы просто не умолкали. Стреляло все: и минометы, и 152-е снаряды летели, и многие "кассетки", и "Грады", и "Смерчи", и даже "Солнцепеки".

Они по тебе несколько часов валят из всего, что есть. И ты должен просто ждать, пока это закончится. Противодействия нет. Разве что наша артиллерийская разведка их засечет и нанесет ответный удар. Но на самом деле, когда вражеская артиллерия работает, гораздо спокойнее. Пока она работает, противник сидит на месте.

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"Когда узнал, сколько их лезет, стало немного не по себе"

После Шервуда нас перекинули в Лозовое. Там было интересно. У меня было боевое задание — остановить противника. Никто толком не знал, куда тот противник двигается, где будет сосредотачиваться, сколько их.

Со мной были 13 моих военнослужащих, плюс расчет ПТУР-истов со "Стугной" и боевая машина пехоты. Мы организовали оборону и ждали противника. Когда я узнал, сколько их лезет, стало немного не по себе.

На нас шла батальонная тактическая группа. Не менее 10 танков и 20 боевых машин. После первой же схватки поняли, что справимся. Наши ПТУР-исты подбили два их танка. Одна боевая машина немного сгорела, еще восемь боевых машин от нас своим ходом не уехали – оттаскивали.

"Мы потом во время вылазки обнаружили, что это та "миротворческая" бригада, которая воевала в Сирии. Нашли много разных вещей, по которым было видно, что восточные. И были еще с ними такие маленькие книжечки, как разговорники – перевод на сирийский стандартных фраз".

После этого они еще где-то два-три раза попытались нас вытеснить, но тщетно.

Потом мы очень долго держали Александровку, чуть выше Святогорска. Там тоже было много столкновений. В тыл к противнику выходили. Танки по лесам уничтожали. Уничтожали артиллерийские запасы, они тогда подвозили максимально близко. Били по их снабжению.

В этих краях очень красивые леса, и мы ими удачно пользовались. Однажды моя группа взяла разведывательный дозор россиян. Они пытались пробить маршрут через лес, но попали в засаду моих людей и больше у них не было такого желания.

Украинские военные (Фото: EPA)

Дальше последовали бои за Сосновое. Маленький городок, больше похож на железнодорожную станцию. Там нам уже передали танчики. Танкисты просто асы были! Мы обнаруживали цели, они и по закрытым огневым позициям отрабатывали, и в открытом столкновении показывали себя просто лучшими.

После этого был Святогорск. Там очень-очень долго мы с противником пытались сражаться. На помощь пришла 80 бригада. Мы за две-три недели полностью освободили Святогорск. Очень быстро освобождали села возле Лимана – Яровая, Шандриголово.

Сам Лиман долго думали, как лучше взять. Заходили с нескольких улиц одновременно. Мои разведчики шли впереди штурмовых групп, проводили доразведку маршрутов. Когда противник уже отступал, их БМП-2 вылетела на центральную дорогу, а там как раз ехала моя группа. Дальше большинство россиян уже никуда не отступили.

"Что важно понимать. Подразделение должно неукоснительно выполнять все требования командира. Как бы по-совковому это ни звучало. Командир берет на себя ответственность за все, что будет происходить. Все должны его не просто слушаться, а понимать чуть ли не на ментальном уровне. Тогда для группы не будет невозможных заданий".

Однажды был выход, мы должны были подойти к противнику, грубо говоря, в открытом поле. Противник сидел на перекрестке. Мы – подползали по заасфальтированной дороге. Общались жестами, возле врага сильно не поговоришь. Тогда как раз снежок лежал, и в маскхалатах мы могли понемногу приближаться. Подошли очень близко. Вдруг россияне решили провести пересменку на постах. Нас обнаружили. Завязался легкий стрелковый бой. Мы нанесли немного потерь и отошли.

Одна из наших групп однажды вышла на россиян, и те приняли их за своих. Ну, все же грязные, форма непонятно какая. Россияне спросили: "Вы кто такие?" Наши на русском ответили: "Свои, ведите к старшему". Россияне повели. Группа, которая себя уже проявила, дала очередь и быстро отступила, чтобы не оказаться еще в более сложной ситуации. Пока тебя не обнаружили, можешь пробовать играть с судьбой.

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"На самых трудных участках фронта ставили моих разведчиков"

После Лимана бригаде дали две недели отдыха. Мы отдыхали меньше – первые отправились на Белогоровку, узнать что к чему.

В Белогоровке сначала находились войска "ЛНР", не припомню, какая именно бригада. Затем туда зашла ПВК "Вагнер" и стало гораздо веселее. Они постоянно давили нас, все время пытались где-то просочиться, куда-то пройти, подойти.

Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

На самых тяжелых участках фронта, где требовалось, ставили моих разведчиков. Нас ставили в промежутки между батальонами. На уязвимые участки фронта, которые не могли перекрыть из-за специфического рельефа: меловые горы, много впадин и ярков.

Везде мы отражали все атаки. Тогда у меня было много раненых, но, слава богу, все живые, здоровые, вернулись на службу и готовы выполнять боевые задания.

Против "вагнеров" было интересно работать. Те же "Л/ДНР" как воины – так себе. Но они отлично проводят инженерное оборудование своих позиций. За девять лет войны мы друг друга хорошо изучили. Хотя я лично в них вижу только предателей.

В регулярных российских войсках много неразумных решений, непонятные тактики, приводящие к их гибели. На пользу нам.

У "вагнеров" ощущался креатив, лучшая подготовка и настойчивость. Мне кажется, что любой военный имеет немного мальчишеского азарта, победить равного себе противника. Конечно, хорошо, чтобы противник был слабым, чтобы мы его скорее победили. Но интереснее, чтобы он был хотя бы на твоем уровне.

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"Все можно выдержать: голод, холод, огневые валы. Терять людей – самое сложное"

Я считаю, что Героя мне дали за то, что я максимально сохранил свой личный состав в самые сложные времена. Это самая большая моя заслуга. Все можно выдержать: голод, холод, огневые валы, любое сражение. Но терять людей и после этого общаться с их родными – самое сложное, что может быть.

О награждении узнал уже на церемонии. Меня вызвал командир бригады. Я подумал, что, наверное, будет новое серьезное задание.

Приехал. Он сказал: "Завтра уезжаем в Киев. С тебя – чистые берцы и новая форма". Я ничего не понял. Думал, может, какое-нибудь новое оборудование получать. Поехал на базу, собрал вещи, чисто оделся, и с утра мы выехали в Киев.

Там у командира была встреча, после которой поехали в Житомир. Там провели сборы. После которых я узнал, что будут награждать собравшийся личный состав. Командир на мои вопросы говорил: "Все увидишь, не надо дурацких вопросов".

Хорошо, думаю, я человек военный, мне сказали – я сделал. Уже на награждении узнал, что меня наградили Золотой Звездой Героя.

Это было приятно. Думаю, каждый хочет получить высшую награду. Но эта награда для меня ничего не изменила. Я делаю свою работу. Мои люди тоже ее выполняют на сто, если не на двести процентов.

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