"Я верю в мир с Путиным". Зеленский дал интервью HardTalk. 10 тезисов – за минуту

Что там с обещанием закончить войну на Донбассе, возможно ли мирное соглашение с Кремлем и как Порошенко не хочет мириться с приставкой "экс"

Президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию дал 25-минутное интервью программе HARDtalk на ВВС, видео в Украине обнародовано на канале BBC News Україна в YouTube. Что с его обещанием закончить войну на Донбассе, возможно ли мирное соглашение с Путиным, кто для Украины лучше — Трамп или Байден, как Порошенко не хочет мириться с приставкой "экс": все интервью — коротко.

Обещал закончить войну. "Да, я хочу это сделать быстрее: каждый день мы теряем наших людей. Но все-таки мы разблокировали нормандский процесс. Это диалог. Мы вернули всех за стол... Мы вернули президента Российской Федерации... Дальше – сегодня 75 дней тишины, 75 дней не стреляют. Результат: за 75 дней погиб один человек. Один. Я считаю, это наша победа. Но вы правы, мы не сделали пока все то, что обещали".

Готов идти за Минском. "Что касается слов, которые идут из Кремля... Те изменения в Конституцию, которые они хотят, сегодня невозможны. И передача границы украинской власти после выборов – это неправильно. Мы не можем обеспечить выборы там. Никто из наблюдателей не приедет... Все это понимают. Но мы идем за Минском. Есть такое, надо, чтобы Минск был немного более гибким".

Верит в мир с Путиным. "Я верю в это (мирное соглашение, возврат Крыма и Донбасса – ред). В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру".

Если не закончит войну – уйдет. "Это не проблема для меня. Я сразу говорил, что не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами".

Украина в НАТО – это не фантастика. "Мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями... НАТО – это безопасность в нашем регионе. Да, у нас мощная армия, у нас армия в 200 000, мы обновляем технику, но этого мало. И единственный шанс, я считаю, об этом говорю и США, и странам ЕС: если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО – это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка... Если кто-то говорит, что это фантастика — ну, увидим".

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Байден или Трамп? Оба за Украину. "Я не играю в те или иные мелкие вещи, которые могут повлиять как на выборы в США, так потом и на то, что происходит в моей стране. На отказ военной поддержки или... поддержки в плане санкционной политики. Они отдельная страна... Многие политики Америки говорили: несмотря на то, кто будет президентом, само направление – США нас поддерживают".

Много обещал, мало сделал: нужно время. "Еще не закончился мой президентский срок. Действительно, у меня не было политического опыта, но я этого не боюсь. То, что я обещаю, я хочу выполнить, я иду к этой цели. У меня впереди все же три с половиной года, я уверен в себе, уверен в людях, которые меня окружают. Их немного, но мы – команда".

Татаров никого не разгонял. "Это просто слова... Этот конкретный человек никого не разгонял. Я бы никогда — я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриотичный человек, я президент Украины — никогда не назначил человека, который разгонял людей на Майдане. То, что это поднимают СМИ, которыми владеет господин Порошенко, мне это известно".

СПРАВКА

С августа 2020 года Олег Татаров – замглавы Офиса президента. Он старый кадр МВД времен Януковича: был адвокатом депутата Вадима Новинского и бывшего замглавы АП Андрея Портнова; может быть причастен к преследованию активистов Майдана

Порошенко — олигарх. А думает, что президент. "Я не влияю на жизнь господина Порошенко, слава богу. Меня в принципе не интересует, что с ним происходит ежедневно. Я считаю, что все равны перед законом. Так должно быть – и уголовные дела"... "Ему до сих пор кажется, что он президент. Он финансирует различные средства массовой информации, владеет ими. Он не может успокоиться, что он не президент".

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За рейтинги не цепляется. Но они не падают. "Вы знаете, что касается 73% – это приговор был господину Порошенко. Об утрате рейтингов, то я вам сказал, что не цепляюсь за них. Но мне не все равно. Мне не все равно, когда говорят, что я потерял или упал. Смотрите, все очень просто: в первом туре я победил, где 33% было. Сейчас у меня те же цифры". "Остаться в истории своего государства. Больше амбиций у меня нет".

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