Президент Украины Владимир Зеленский дал 45-минутное интервью американскому комику Дэвиду Леттерману в шоу на популярной платформе Netflix – "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

"Война недалеко. Она повсюду и в каждом доме сегодня. Война закончится тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована", – сказал он в интервью, которое записывалось на станции метро "Майдан Независимости".

Что будет в случае смерти Путина, как он боится использовать ядерное оружие и почему безответственно прогнозировать сроки окончания войны: LIGA.net посмотрела все интервью Зеленского и выбрала 12 цитат.

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Путину верят многие россияне. "Большой процент. Но это, знаете, как закрыть окно и спрятаться от войны. Трусливость... Вот и все. А есть люди, которые просто боятся. Понимают реальность, но боятся".

Если он умрет – война закончится. "Не будет войны. Авторитарный режим – страшный. Потому что не может все зависеть от одного человека. Когда такой человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в Советском Союзе. Остановилось все. Если его [Путина] не будет, то им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней".

Россия стала символом пустоты. "Никто не жмет руку руководству РФ… Нет на соревнованиях, нет на чемпионатах мира, нет в культурном пространстве, нет на оскароносных площадках и других. Это и есть изоляция. Это и есть, что тебе не жмут больше руку. Мне так кажется".

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А выход из изоляции – убрать, где наследили. "[Россияне] будут бороться за демократию, только когда поймут, что пришла полномасштабная изоляция, что они изолированы от всего цивилизованного мира".

"И из этой изоляции [у России] есть только один выход – уважение к международному праву. Признать суверенитет, территориальную целостность... Вопрос не только в Украине. Вопрос во всех государствах. Грузия, Молдова... Там они тоже, как говорится, наследили".

Говорить о дате окончания войны с Россией – безответственно. "Никто вам не скажет, сколько она еще продлится. Я ответственный человек, я понимаю, что это значит для людей – услышать, когда закончится война. Потому что это главный вопрос... Я не играю с такими вещами".

Главное – не допустить заморозки. "Конец – это тогда, когда мы отвоюем свою землю и будем на своих границах… Война – это не заморозка конфликта. Это не значит, что завтра не летают дроны, а где-то там на фронте люди убивают, но это далеко и к нам не относится. Нет, это нечестно. Потому что все это – наши граждане, которые воюют".

"Война недалеко. Она повсюду и в каждом доме сегодня. Война закончится тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована".

Вашингтон может ускорить окончание войны. "США – лидер в поддержке Украины. Без их поддержки нам будет сложно. Прям очень сложно. Вопрос, когда закончится война, также зависит от этой поддержки. Чтобы она была более короткой – нужна более мощная помощь".

Но Украина слышит разные месседжи от США. "Мы слышим месседжи разные, с разных сторон, если изменится климат в политике, в Конгрессе – и это может очень сильно повлиять и на помощь Украине".

"Самое главное, чтобы США, общество знало и не сбилось с курса, с этого пути поддержки Украины, а знало, что мы воюем и за них тоже".

Путин боится ядерного удара и смерти. "Я видел его, и я видел его желание жить, он очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть ковидом или чем-то еще".

"Это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие. Потому что он понимает, что если он применит, то следующие шаги могут быть от любого государства именно к нему. Именно лично к нему".

И он ворует у всех, даже у детей. "Мой сын. Ему девять лет. Он знает наименование всего оружия. И эта информация не от меня. Они углубились в эту войну".

"С одной стороны, можно сказать, что Путин украл детство у наших детей. А с другой – что каждый из нас что-то должен отдать государству для его защиты… Наши дети отдали свое детство".

Но ракетный террор РФ украинцев не сломает. "Чем больше они нас атакуют, тем больше людей хотят все это пройти достойно, пройти с победой. Поэтому мы спросили… На сегодняшний день 98% населения нашего государства говорят: пусть без света, пусть без воды – но точно без России".

"Война России с НАТО" – звучит как анекдот. "Два одессита, два одесских еврея. Они встречаются. И один другому говорит:

– Ну что? Как там ситуация? Что говорят?

– Ну, что говорят? Говорят, война.

– Что за война?

– Россия воюет с НАТО.

– Что, серьезно?

– Да, да, война. Россия сражается с НАТО.

– И что, как там?

– Ну, как там, что. Россияне… 70 000 военных погибли. Все ракеты почти потратили. Много техники поломано, взорвано. Такая ситуация.

– А что НАТО?

– А что НАТО? НАТО еще не подъехало.

А Зеленский будет президентом до конца войны. "Ежедневно я занимаюсь менеджментом войны, менеджментом государства Украина. С утра до ночи, ежедневно..."

"До нашей победы я точно буду президентом. А там... Пока не думаю. Очень хочется на море просто. Скажу честно, Дэвид. Я очень хочу на море – когда мы уже победили. И выпить пива".

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