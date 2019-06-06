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06.06.2019, 15:00

"Юнкер - классный, теплый дядька". Интервью Зеленского за минуту

Владимир Зеленский (Фото - president.gov.ua)

10 коротких тезисов

Во время визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Радио Свобода. LIGA.net отобрала 10 коротких тезисов.

ЗА СМЕРТЬ РЕБЕНКА НАДО НАКАЗЫВАТЬ. "Я хочу обратиться ко всем: пожалуйста, будьте осторожны. И ко всем тем, кто принимает решения на законодательном уровне: все должны быть очень серьезно, уголовно наказаны".

А НАТО НАДО ВЫНЕСТИ НА РЕФЕРЕНДУМ. "Наш курс в Европу. Это закреплено в Конституции Украины, и наш курс в НАТО - это безопасность, уровень нашей армии. Когда украинцы будут готовы, мы вынесем этот вопрос о НАТО на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО".

ПРЕЗИДЕНТ ЕВРОКОМИССИИ - КЛАССНЫЙ ДЯДЬКА. "Он (Жан-Клод Юнкер) такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик. И он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать именно на его личную поддержку".

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И СКОРО НАМ ДАДУТ 500 МЛН ЕВРО. "Это была моя главная миссия. Деньги не главное, но сейчас в стране сложная экономическая ситуация. Но мы выйдем (из этой ситуации). Не хочу обещать. Давайте так: получим деньги, а потом скажем: получили".

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ПРАВДА, КОЛОМОЙСКИЙ СЛУХИ ТУТ РАСПРОСТРАНЯЕТ. "Никто не собирается объявлять дефолт, все за стабильную экономику. У нас очень много проблем, давайте не беспокоиться слухами. Сотрудничество с МВФ продолжается. Все будет нормально".

НО НАДО ВСТРЕЧАТЬСЯ С ОЛИГАРХАМИ. "По очереди встречаюсь со всеми представителями крупного бизнеса, можем говорить, что и со всеми олигархами. Встречался с Пинчуком. Знаете, и с крупным бизнесом мы собираемся встретиться... в июне. У нас есть план - мы предлагаем бизнесу инвестировать в Донбасс".

СУПРУН - "ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК ЕЕ НАЗЫВАЮТ". "Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава Богу, у меня и у моей семьи есть другой врач".

А ПАСПОРТ СААКАШВИЛИ ВЕРНУЛ ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ. "Политических планов нет (речь о союзе, - ред.). Планы были очень простые, очень человеческие. Я сказал прессе: я думаю, что у него забрали паспорт незаконно. Поэтому я его ему вернул".

ДЕПУТАТЫ, ГОВОРИТ, БУНТУЮТ. "В течение двух недель подали в Верховную Раду десять законопроектов. Ничего не принято. Это же все в ваших руках! Бунт большинства в парламенте, которое не хочет работать, которое уже занимаются политической рекламой".

НО СКОРО У НИХ ВСЕ НЕПОСИЛЬНО НАЖИТОЕ ЗАБЕРУТ. "Это было нарушение - отменять (этот) закон. Мы предложили другой закон. Мы добавили там не только уголовную ответственность, но и еще взыскание необоснованных активов. Они (парламент, - ред.) не голосуют".

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Теги: Владимир Зеленский, за минуту
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