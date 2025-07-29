"Черный лебедь" уже прилетел, но не в Россию, а в Украину", – говорит журналист Роман Цимбалюк в интервью LIGA.net. Какой будет коммуникация партнеров с Украиной после решения ограничить полномочия антикоррупционных органов? Как противостоять усилению российского влияния на фоне внедрения закона, и реально ли откатить события назад? Об этих и других актуальных событиях, – в видео.

Из этого выпуска вы также узнаете:

  • мобилизация в России – как отреагируют россияне;
  • черные лебеди в России – на что делать ставку;
  • "русский мир" – кто хочет в нем жить.

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Роман ЦимбалюкВладимир Зеленскийзападные партнерымобилизация в россииНАБУ и САП