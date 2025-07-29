Подкаст
Закон о НАБУ – черный лебедь? Цимбалюк о мотивации Зеленского и последствиях для Украины
"Черный лебедь" уже прилетел, но не в Россию, а в Украину", – говорит журналист Роман Цимбалюк в интервью LIGA.net. Какой будет коммуникация партнеров с Украиной после решения ограничить полномочия антикоррупционных органов? Как противостоять усилению российского влияния на фоне внедрения закона, и реально ли откатить события назад? Об этих и других актуальных событиях, – в видео.
Из этого выпуска вы также узнаете:
- мобилизация в России – как отреагируют россияне;
- черные лебеди в России – на что делать ставку;
- "русский мир" – кто хочет в нем жить.
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