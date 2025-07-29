Подкаст
Закон про НАБУ – чорний лебідь? Цимбалюк про мотивацію Зеленського і наслідки для України
"Чорний лебідь" вже прилетів, але не до Росії, а до України", – каже журналіст Роман Цимбалюк в інтерв'ю LIGA.net. Якою буде комунікація партнерів з Україною після рішення обмежити повноваження антикорупційних органів? Як протистояти посиленню російського впливу на тлі впровадження закону, і чи реально відкотити події назад? Про ці та інші актуальні події, – у відео.
З цього випуску ви також дізнаєтесь:
- мобілізація в Росії – як відреагують росіяни;
- чорні лебеді в Росії – на що робити ставку;
- "руський мир" – хто хоче в ньому жити.
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