"Чорний лебідь" вже прилетів, але не до Росії, а до України", – каже журналіст Роман Цимбалюк в інтерв'ю LIGA.net. Якою буде комунікація партнерів з Україною після рішення обмежити повноваження антикорупційних органів? Як протистояти посиленню російського впливу на тлі впровадження закону, і чи реально відкотити події назад? Про ці та інші актуальні події, – у відео.

З цього випуску ви також дізнаєтесь:

мобілізація в Росії – як відреагують росіяни;

чорні лебеді в Росії – на що робити ставку;

"руський мир" – хто хоче в ньому жити.