Андрей Богдан о проблемах Зеленского, вредном влиянии Ермака, посадке Порошенко и некомпетентности Баканова

В среду, 9 сентября, вышло интервью бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана программе "В гостях у Гордона". Это первое интервью Богдана после февральского увольнения. В нем он рассказал, почему Владимир Зеленский решил отказаться от его услуг, кто в этом виноват и почему он с опаской смотрит на нынешнее окружение президента. LIGA.net посмотрела четырехчасовое интервью Богдана и выделила 17 самых важных цитат.

В начале похвалил Азарова. Говорит, не давал воровать. "Я считаю, да (Азаров – один из лучших премьеров – ред.)…Николая Янович останавливал очень много глупостей. И если бы не Николай Янович, то Майдан был бы еще раньше. Я уверен, что он честный человек и не давал воровать".



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Запад требовал от Зеленского не назначать его главой ОП. "Когда пришли первые поздравления, все страны демократического лагеря требовали меня держать подальше. Даже приезжала целая делегация из США и говорила, что нельзя человека Коломойского…Он (Зеленский – ред.) наслушался послов и сказал, что ему надо день подумать. Поэтому мое назначение было через сутки".

Посадка Порошенко - его личная вендетта. "Президента или большого политического лидера в этой стране посадить очень сложно. Это должна быть жесткая доказательная база… Было желание (посадить Порошенко – ред.). Это какая-то личная вендетта. Он против меня возбуждал уголовные дела, мне подбрасывали разные предметы".

Советовал Зеленскому не ехать на брифинг Авакова по Шеремету. "Не надо было ехать президенту на пресс-конференцию. Я говорил, что не надо. Это глупый пиар и ни к чему хорошему не приведет. Даже, если суд их осудит, то они смогут обращаться в ЕСПЧ, что присутствие президента заранее предопределило приговор. Но неопытность, по множенная на глупое желание постоянного пиара, дают ошибки. Ошибок становится больше и больше. И они скорее всего приведут к какой-то трагедии".



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Заявляет, что Ермак обедает с Порошенко. "Я слышал, что некоторые чиновники Офиса президента часто бывают в Sanahunt (магазин в центре Киева, возле которого журналисты Схем в июле фиксировали автомобиль главы ОП Андрея Ермака – ред.), где совершенно случайно обедают с Петром Алексеевичем. И эти совпадения бывают очень часто…Я слышал, что именно Ермак с Порошенко встречаются".

Говорит, что кум Ермака влияет на Зеленского больше всех. "Самое большое влияние на президента имеет депутат Николай Тищенко. В декабре 2019 года очень активно обсуждалось в ОП, и Владимир Александрович в принципе с этим соглашался, поменять главу фракции Давида Арахамию на Тищенко… Тищенко пользуется доверием общества и доверием менеджмента ОП и самого президента…Я тебе клянусь, что этого человека хотели сделать главой фракции".

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Глава СБУ Баканов не на своем месте. "Иван Геннадиевич не на своем месте. Они занимаются всем, чем хочешь, но не безопасностью… Я двадцать раз говорил Владимиру Александровичу: Начальник КГБ/СБУ не летает за рубеж. Вообще не летает. Не ездит отдыхать. Потому что, если его украдут, подсыпят наркотики, подложат какую-то свинью… И если что-то случится, он станет зависим от других спецслужб".

Окружение Зеленского сделало из него Брежнева. "Когда Кирилл (Тимошенко – ред.) отвечал за информационную политику ОП, то президент был живой и веселый парень. А сейчас Кирилла отодвинули и пришли аферисты медиарынка…И Владимир Александрович сейчас бронзовый. Они не просто его вживую зализали до бронзового цвета. Они сделали из него какого-то Брежнева".

И к нему нельзя попасть без согласования с Ермаком. "Невозможно попасть к президенту, не согласовав с главой Офиса президента. Это ненормально. Всегда должно быть второе или третье мнение…На сегодняшний день некоторые персонажи позволяют себе спрашивать: "О чем ты хочешь поговорить с президентом? Вот этого не говори. А это можешь попробовать".

Сравнил Ермака с итальянскими туфлями. "Мы как-то сразу не понравились друг другу. Мне не нравятся мужчины с кошачьими повадками… (У Ермака и Зеленского – ред.) взаимоотношения актера и продюсера…Он (Ермак – ред.) удобен как итальянские туфли. Он не приносит плохих новостей и не задает сложных вопросов".

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Зеленскому некому сказать, куда катится страна. "Владимир Александрович вообще не понимает, куда мы катимся. Некому сказать. Ты можешь попасть к президенту только с радостными новостями, счастливой улыбкой и довольным взглядом. Теплая ванна превратилась в бетонный склеп… (Обращаясь к Зеленскому – ред.) Пока еще не поздно сделать остановку. Очнитесь, пожалуйста. Очень вас прошу".

Обвиняет в своем увольнении окружение Зеленского. "Его окружение не могло получить желаемого. Поэтому всячески старалось сплести какую-то интригу. И он вместо того, чтобы разобраться и вникнуть, сделал так, что все его окружение осталось довольным… Они все время хотели кого-то назначить, где-то сесть, как-то лечь. А я мешал".

Советует Зеленскому провести конституционную реформу. "Должна быть не смешанная форма, а парламентская республика. Премьер-министр как в Германии. У него вся полнота власти. У президента церемониальные функции. Проведи изменения в Конституцию, останься президентом без полномочий, но ты навсегда будешь в истории Украины".

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Потому что мира и роста экономики Зеленский не добьется. "Он верит, что принесет мир и это будет его дверь. Это уже невозможно. Он хочет принести финансовый и экономический рост. Это уже невозможно…Осталась последняя дверь: изменение конституционного устройства, которое принесет покой и порядок. Это парламентская республика и децентрализация.

Знает, кто может стать новым президентом. "Я вижу четыре (кандидата – ред.). Кличко. Если будет феерическая избирательная кампания. Если он перестанет говорить о Киеве и будет говорить о жизни и создать команду, у него есть потенциал. Гройсман. Дима Разумков. Андрей Портнов. Это такая темная лошадка. Ты удивишься, когда он стартанет".

Заявил, что у Ермака есть соглашение с россиянами. "Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. Там есть 12 или 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий. Мы вам корабли – мы вам воду в Крым. Мы вам пленных – вы нам прямое авиасообщение. Мы вам $3 млрд по решению суда, а вы нам что-то… Я точно знаю, что в этом перечне подразумевалось увольнение всех прозападных политиков".

Полностью подтвердил версию Бутусова о "вагнеровцах". "Я не верю (Бутусову – ред.), я знаю, что было именно так. Там даже хуже все…Насколько я слышал, в Венесуэле была создана фирма и какие-то люди уже поехали туда работать на вышки…Этой операции больше года. Она была суперсекретной. Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который совершил этот телефонный звонок, фактически признался, что он его совершил. Кто этот человек – очень скоро расскажет прокурор в этом деле… Это человек из самого ближайшего окружения президента".



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