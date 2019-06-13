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13.06.2019, 15:31

"Зеленского ждет разведка боем". Интервью Климкина - за минуту

Павел Климкин (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

О планах на будущее, политических перспективах и советах Зеленскому

В четверг, 13 июня, вышло интервью министра иностранных дел Павла Климкина интернет-изданию ТСН. Министр рассказал о своих планах на будущее, идет ли в Раду, и готов ли помогать Владимиру Зеленскому. Самое интересное из интервью министра - в десяти коротких тезисах.

Уходит по-европейски. "Я считаю, что это правило европейской политической культуры: сменился президент - меняется команда… Я призываю депутатов проголосовать за отставку, в конце концов это их ответственность. Нужно дать новому президенту возможность определять свою команду и идти вперед с такой переговорной командой, которую он назначит".

Но политику не покидает. "У меня много идей, очень много. И об участии в политической жизни, и по... Пару книг нужно написать, поговорить с друзьями и соратниками о будущих проектах, некоторые из них будут политическими, некоторые - благотворительными. Идей очень много, над некоторыми я уже работаю, над некоторыми буду работать в ближайшее время. Вы услышите".

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Была идея идти по мажоритарке. "Я хотел сделать настоящую европейскую кампанию в одном из мажоритарных округов, но с пониманием, что будет команда единомышленников в Верховной Раде, с которыми можно было бы, если можно таким сленгом, "передолбать" то, как работает украинская политика…На сегодня я такой команды не вижу. Поэтому я думаю над другими путями, и думаю достаточно серьезно".

И даже вел переговоры с партиями. "Я вел переговоры с некоторыми политическим проектами, но не нашел команду единомышленников, которые были способны делать реальные изменения в Украине. Мне важно, чтобы партийный проект, в котором я буду участвовать, не был виртуальным".

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Но в Раде теплого места не будет. "Что делать одному, когда в этой Раде олигархи и некоторые политические лидеры все уже распределили? Поэтому есть другие пути влияния на политику, гораздо более мощные и более крепкие. Я не жду какого-то себе теплого места в Раде, это не мое. Если я куда-то иду - иду за результатом".

После выборов на Зеленского будет огромное давление. "Как только у Зеленского будет большая фракция в парламенте, а она будет, на него будет огромное давление по выполнению многих вещей. В частности, со стороны наших друзей и партнеров. Одновременно сойдутся вопросы по экономической ситуации, транзиту газа, многим другим вещам в отношении вообще стабильности нас как государства и нации. Здесь очень важно построить эту сеть отношений с нашими ключевыми партнерами".

Президент еще не проходил разведку боем. "Я вам такой военной терминологией скажу, Брюссельский визит - это было такое рекогносцировка. А вот следующий визит в Париж и в Берлин - это будет разведка боем. Поскольку на повестке дня будет не просто знакомство, не просто обмен идеями, обмен позициями, будут очень существенные вопросы, от этого зависит наша тактика в отношении оккупированного Донбасса, освобождения наших ребят и политических заключенных и военнопленных. От этого зависит Меркель и Макрон все же займут соответствующую позицию в отношении Совета Европы".

Украина станет членом ЕС не раньше 2030 года. "Я считаю, что мы не должны врать людям…И для меня реальной амбицией, понимая там, где находимся мы, и там где находится Европейский Союз, было бы получить европейскую перспективу ну, скажем, через пять-шесть лет - в 2025-м, 2026-м году начать переговоры и прийти к членству в Евросоюзе в начале следующего десятилетия. И это реальный путь, который есть в принципе очень-очень амбициозным".

Просит президента созвать СНБО. "Я, кстати, направил в администрацию Зеленского письмо о наших предложениях по реакции на выдачу России паспортов на оккупированных территориях. Там есть решения, которые нужно принять именно сейчас. Поэтому очень важно провести это заседание СНБО и обозначить ключевые позиции для того, что делать дальше. Опять-таки это нужно сделать в ближайшей перспективе".

А Донбассу нужен аудит. "Насчет блокады – это реальная безопасность, эффективная и контролируемая. А второе – вы же помните, что произошло с тем, что у нас украли все эти предприятия, все компании, что там происходит. Поэтому нам нужна, я давно говорю, международная администрация, нам нужен международный аудит, что они там сделали, сожгли на металлолом, что-то разбили вдребезги. Посмотреть, что с нашими активами, это наши активы, потом после международного аудита, их нужно перерегистрировать".

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Теги: Министерство иностранных дел, МИД, павел климкин, интервью, за минуту
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