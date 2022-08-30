100 лет назад России удалось рассорить украинцев. Давайте не подыгрывать ей и теперь

Вижу один тренд, который меня очень раздражает и напрягает. И вы сейчас тоже будете плеваться – либо вместе со мной на этот тренд, либо наоборот, на меня.

Многим людям очень не нравится, что Украину защищают не только безупречные ангелы-герои, но и очень неоднозначные люди. Такие, что имеют в прошлом неприятный шлейф. Или испортившие свою репутацию перед тем, как уйти на фронт. Или русскоязычные, не переходящие на украинский. Или совсем одиозные персонажи, вроде бывших "регионалов".

Этим людям, которым все это не нравится (назову их "белые перчатки"), хотелось бы, чтобы все было не так. Чтобы все защитники и защитницы были рыцарями в белых доспехах с безупречной репутацией, чистым украинским языком без мата и с отсутствием корыстных интересов.

Они говорят, что русскоязычные защищают некую свою, другую, неправильную Украину. Что богачи защищают свой бизнес, а вовсе не Украину. Перекрашенные "регионалы" похожи на героев сомнительного тезиса "Техас должны грабить техасцы". Что человеку, однажды ошибшемуся, никогда уже нельзя доверять и не стоит давать в руки оружие.

Должен вас разочаровать, уважаемые "белые перчатки": если бы Украину защищали только люди стопроцентно правильные, с безупречным украинским языком, чистейшей репутацией – Украины, скорее всего, уже не существовало бы.

Поскольку именно так было 100 лет назад, когда наши деды и прадеды перессорились, считая друг друга неправильными. С неправильным говором или не той церкви прихожанами. Слишком левыми или слишком правыми. Белые, красные, зеленые, малиновые и желто-голубые. Эксплуататорами трудового народа и люмпенами, которые собачьей будки не построили.

Короче говоря, такими, с которыми в один строй становиться не годится.

И, наконец, один строй не стал. Имея суммарное количество людей с оружием в руках, которые были готовы воевать за Украину, что в несколько раз превышало силы московских большевиков – украинцы рассорились, распылились и наконец потерпели поражение. Затем были "Розстріляне Відродження", Голодомор и все остальные ужасы XX столетия.

Теперь должно быть иначе. Именно поэтому Лубянка и Ольгино из кожи вон лезут, пытаясь разъединить украинцев. Разделить на первый, второй и третий сорта, как это было во времена Виктора Януковича. Научить нас навешивать ярлыки и ссориться. Повторить историю древности.

Это самое плохое, что может с нами произойти. Ибо третьего шанса в начале следующего XXII века может не быть. А если и будет, это не поможет ни нам, ни нашим детям, ни внукам.

Наша победа еще не одержана и, честно говоря, она еще не гарантирована. Российское поражение уже гарантировано, но будет ли украинская победа или украинское поражение – это сейчас на кону. Я против того, чтобы давать Владимиру Путину посмертные подарки.

Мы должны понять раз и навсегда: враг в Кремле.

Чтобы его победить, понадобится полное напряжение сил всей Украины – правильной и неправильной, украиноязычной и русскоязычной, бедной и богатой, восточной и западной, верящей и атеистической, бывших майдановцев и бывших антимайдановцев, олигархических прихвостней и ярых антикоррупционеров – всех вместе.

А потом, как похороним Путина и российскую империю (можно даже в одном гробу), тогда будем разбираться между собой. И как-нибудь разберемся. После победы. У нас будет на это целый век.

А пока в нашем фокусе только победа.

Общая, одна на всех.

Все, что ее приближает – хорошо. Все, что удаляет, – плохо.

Все, кто приближает победу, – полезны.

Все, кто отдаляют победу, – вредны.

Все остальные, которые не приближают и не отдаляют, – не так важны.

Это единственная мера, единственный стандарт.

Враг в Кремле.

Победа – единственная цель.

Никаких посмертных подарков Путину.

P.S. Относительно индульгенции. Никто ничего никому не забыл.

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