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26.09.2019, 18:20

1000% плохая Меркель: Почему Зеленский все правильно сказал?

1000% плохая Меркель: Почему Зеленский все правильно сказал?
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии

Отмазки Германии похожи на попытку самоканонизации и желания жить в собственных фантазиях о том, что они сделали для Украины все возможное

После вчерашнего кейса "ZelenskyyGate", в Германии явно не восприняли (а может быть даже и не поняли) слова президента Владимира Зеленского о том, что Европа в лице канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюеля Макрона мало помогает воюющей против России Украине, которые тот произнес в личном и уже не очень конфиденциальном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. 

Об этом свидетельствует то, что теперь немецкие СМИ пестрят заголовками в стиле: с 2014 года Германия помогла Украине суммой в 1,4 млрд евро. В отчетах, которые публикуют немецкие СМИ говорится, что Германия – третий по величине донор Украины после ЕС и США. Но все это все равно оставляет лишь сплошные вопросы относительно заинтересованности европейских государств в урегулировании ситуации в Украине и подтверждает слова Зеленского о том, что Вашингтон делает для Киева больше, чем страны Европы. 

Ведь, если так подумать, то 1,4 млрд евро помощи для около 40-миллионной страны в сегодняшних реалиях — капля в море. 

Посчитать лишь один товарооборот Германии с РФ, который почему-то (несмотря на санкции и такую "ядреную" поддержку Украины) растет, начиная с 2016 года. Или взять в пример стоимость проекта Северный Поток-2 (а также предполагаемый доход от него) и 1,4 млрд евро (за почти шесть лет войны!) становятся вполне себе разумной ценой за закрытие рта Украины (по крайней мере, в публичной среде). 

Берлин действительно ничего не должен Украине. Это не их проблема, пока их это не касается. Киев же не смог сделать за эти шесть лет так, чтобы Донбасс и война с Россией касалась всех. Но эти отмазки Германии, которая теперь будет играть роль обиженной, похожи на попытку самоканонизации и желания жить в собственных фантазиях о том, что они сделали "все, что можно было сделать". Фантазиях о том, что Берлин приложил к Донбассу руку плотнее всех. 

Президент Украины как бы намекнул Берлину: "Хотите торговать с РФ? Вперед. Но мы хотим выжить и поэтому мы не дадим вам возможности заниматься этим спокойно". Кажется, что именно так и должен вести себя президент государства, живущего на фронтире. 

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Зеленский все сказал правильно, но, как оказалась, не там, где надо (хотя, кто мог знать?). Теперь эту позицию придется либо защищать, например, расширив формат "три против одного", тем самым продолжив натиск, либо давать заднюю и объяснять, почему и как так получилось.

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Теги: Владимир Зеленский, Ангела Меркель
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