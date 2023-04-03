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12 шагов деоккупации Крыма

Цей матеріал також доступний українською
12 шагов деоккупации Крыма

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
03.04.2023, 16:10

Пожизненный "волчий билет" для госслужащих, исправительные работы для пропагандистов и возможное переименование Севастополя в Ахтиар.

Российский гауляйтерский хлам во временно оккупированном Крыму что-то слишком разошелся в истерическом z-припадке – то собираясь захватить Киев или Одессу, то впадая в совковый маразм возрождения "крымского смерша". Для этого московского мусора хочу доходчиво нарисовать пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым, где они и им подобные будут целями номер один – чтобы навсегда отбить любому желание даже смотреть в сторону московии или открывать рот, прежде не подумав, комментируя что-то связанное с Украиной.

1. На общественное обсуждение будут вынесены вопросы по проекту и местоположению в Крыму памятника "русский военный корабль идёт на@уй". В целях экономии государственных средств может быть использован пьедестал памятника затопленным кораблям в Севастополе (но об этом городе чуть ниже).

2. Кроме уголовного преследования за коллаборационизм и госизмену, разрабатывается люстрационный механизм персональной оценки, которым, в частности, определяется уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц, граждан Украины, жителей Крыма к поддержке деятельности оккупационных администраций, что предусматривает ограничение прав участия в выборах – избирать и быть избранными.

3. Относительно государственных служащих, судей, прокуроров, работников правоохранительных органов и других категорий лиц, которые на 2014 год находились в штате органов власти Украины, МВД, СБУ, МОУ и др., а после февраля 2014 года работали в российских оккупационных структурах, украинские суды определят, подлежат ли они уголовной ответственности. Но если не подлежат, они лишаются государственных пенсий, в том числе с запретом дальнейшего трудоустройства на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины. "Волчий билет" – навсегда. Предоставление Силам обороны Украины и следствию важной информации, касающейся национальной безопасности, может стать основанием для смягчения уголовного наказания.

4. россия или иное формирование, которое будет претендовать на правопреемство, обеспечивает безусловную и полную выдачу всех подозреваемых в государственной измене и других уголовных преступлениях лиц, как граждан Украины, так и граждан россии, причастных к военным преступлениям (международные преступления, не имеющие сроков давности – геноцид, военные и против человечности), совершенных на территории нашего государства в целом и в Крыму в частности.

5. Пропагандисты – журналисты, медийщики и разного рода эксперты, способствовавшие оккупации, милитаризации детского воспитания и разжиганию вражды против Украины, украинцев, крымских татар и других национальностей – группа особого внимания, преступления которых будут расследованы украинскими, а при необходимости международными правоохранительными структурами. Законным способом по приговору суда будут лишены свободы, званий, пенсионного обеспечения, имущества… чести и уважения.

6. Граждане российской федерации, незаконно приехавшие проживать на Крымский полуостров после февраля 2014 года, должны немедленно покинуть территорию Украины в определенный законом срок. Самые шустрые и умные уже начали "выезд", это похвально, а другим, кто еще продолжает тормозить, придется это делать в режиме булгаковского произведения "Бег". Советую внимательно перечитать.

7. Сделки, совершенные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в том числе в отношении недвижимого имущества, признаются ничтожными – закон, действующий уже 9 лет. Право собственности на имущество остается за гражданами Украины. Если оно присвоено или национализировано, оккупанты возвращают имущество владельцам. Важно помнить (!) – дома, квартиры, земельные участки и другая недвижимость, приобретенные гражданами россии в Крыму, стоят не более чем будущее аксенова или надежда на выход константинова и подобного коллаборантского хлама по условно-досрочному освобождению.

8. Транспортный переход в городе Керчь Автономной Республики Крым демонтируется с целью обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба.

9. Реализуется комплексная программа "Детоксикация" – нейтрализация последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание части населения полуострова. В частности, используя опыт применения действенных методов денацификации Германии в 40-х годах, среди которых выявлено участие групп активной поддержки российской оккупации в общественных работах по восстановлению разрушенных украинских городов, процессах эксгумации и перезахоронения жертв российской агрессии (для лиц, признанных виновными в таких преступлениях судом). Предоставление максимально широкого доступа к информации о преступлениях путинского режима.

10. Создание документальной базы фактов российских преступлений против украинских граждан, сопротивлявшихся оккупации. Восстановление в правах украинских и крымскотатарских активистов.

11. Немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, преследуемых рф по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба.

12. Учитывая место и роль в идеологии рашизма, системе негативного мифообразования и переписывание истории, так называемый "город русской славы" ("слава" которого, в частности, состоит в том, чтобы, не вступив в бой, топить собственный флот) переименовывается в " Объект № 6". Верховная Рада Украины позже принимает решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар.

Подробная и юридически выверенная программа разрабатывается Аппаратом СНБО Украины с привлечением широкого круга специалистов и экспертов, что будет отражено в новой редакции Стратегии деоккупации Крыма.

Крым – это Украина! В Крыму живут наши граждане, граждане Украины, которые ждут возвращения домой! Мы никогда о них не забывали и не забудем о миллионах глаз, которые с надеждой и верой смотрят в сторону Перекопского перешейка.

Слава Украине!

 

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