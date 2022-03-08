13 дней геноцида и защиты. Историческая речь Зеленского в британском парламенте

Господин Спикер! Господин премьер-министр! Члены правительства, парламента, лорды.

Леди и джентльмены!

Я обращаюсь ко всем людям Соединенного Королевства.

Ко всем людям Великобритании.

Великого народа. С большой историей.

Я обращаюсь к вам как гражданин, как президент, но тоже большой страны.

С великой мечтой.

И большой борьбой.

Я хочу рассказать вам о наших 13-ти днях. 13 дней войны, которую мы не начинали. НЕ хотели.

Но ведем.

Потому что не хотим потерять свою страну так же, как вы не хотели потерять свой остров, когда нацисты готовились начать битву за Британию.

13 дней нашей защиты.

В первый день в четыре утра на нас полетели крылатые ракеты. Да, проснулась вся Украина. С тех пор не спит. Мы все взяли в руки оружие. Став великой армией.

На следующий день отбивались от атак в воздухе, на суше и на море. И наши героические пограничники на острове Змеиный в Черном море рассказали всем, как закончится война. А именно: куда наконец отправится враг. Когда русский корабль требовал от наших ребят сложить оружие, они ответили ему... Так, как не озвучишь в парламенте.

И мы почувствовали силу. Большую силу народа, который будет до конца гнать оккупанта.

На третий день русские войска не прячась били по жилым домам. Артиллерией. Авиабомбами. И это окончательно показало нам и миру – кто есть кто. Кто великие люди, а кто просто звери.

На четвертый день, когда русских военных пленников мы брали уже десятками, мы не потеряли достоинство. И не издевались. Мы относимся к ним, как к людям. Мы остались людьми на четвертый день войны.

На пятый день террор против нас был уже откровенным. Против городов и городков. Разрушены районы. Бомбы летят на дома. На школы. В больницы. Это геноцид. Который не сломал нас. Мобилизировал нас. И дал нам чувство великой правды.

На шестой день российские ракеты упали на Бабий Яр. Место, где нацисты казнили 100 000 человек. Через 80 лет спустя Россия убила их во второй раз.

На седьмой день мы поняли, что они будут даже разрушать церкви. Бомбами! Они не знают святого и великого, как мы знаем.

На восьмой день мир увидел, что из российских танков стреляют по атомной станции. Самый большой в Европе. И мир стал понимать, что это террор против всех. Большой террор.

На девятый день мы слушали встречу стран НАТО. Без результата. Без мужества. Так мы почувствовали, что альянсы больше не действующие. Даже небо закрыть не могут. И потому гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля.

На 10 день безоружные украинцы в оккупированных городах повсеместно протестовали. Останавливая российскую бронетехнику голыми руками. Мы стали несокрушимыми.

На 11 день, когда бомбили жилые районы, когда от взрывов все разрушалось, когда эвакуировали детей из поврежденной онкобольницы... Мы осознали: украинцы стали героями. Сотни тысяч человек. Целые города.

К 12-му дню, когда потери российской армии уже превысили 10 000 убитых, в этом счете появился и генерал. И это дало нам уверенность, что за все преступные приказы будет ответственность. Международного суда или украинского оружия.

На 13-й день в блокированном русскими войсками Мариуполе умер ребенок. От обезвоживания. Слышите? Там у людей нет даже воды!

За 13 дней российского вторжения убито уже 50 детей. 50 великих мучеников. Это ужасно! Это пустота. Вместо 50-ти вселенных, которые могли бы жить, но у нас их забрали.

Великобритания!

Украина не хотела этого. Не искала величия. Но стала большой странойаза 13 дней.

Украина, которая спасает людей, несмотря на террор оккупантов.

Которая защищает свободу, несмотря на удары одной из крупнейших армий мира.

Которая обороняется несмотря на открытое небо. Все еще открыто для российских ракет, самолетов, вертолетов.

"Быть или не быть?" – вы хорошо знаете этот шекспировский вопрос.

13 дней назад этот вопрос еще мог прозвучать об Украине. Но сейчас – уже нет.

Очевидно, что быть. Очевидно, что они свободны.

И где, как ни здесь, напомнить вам слова, которые Великобритания уже слышала. И которые актуальны снова.

Мы не сдадимся и не проиграем!

Мы пойдем до конца. Мы будем бороться на морях, будем биться в воздухе, мы будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена.

Мы будем биться в лесах, на полях, на побережьях, в городах и селах, на улицах, мы будем биться на холмах...

И я добавлю: терриконы, на берегу Кальмиуса и Днепра! Мы не сдадимся!

Конечно, с вашей поддержкой, за которую мы благодарны и на которую мы рассчитываем. И я отдельно тебе благодарен, Борис!!!

Усиливайте санкции против государства-террориста.

Признайте ее наконец государством-террористом.

Найдите способ сделать безопасным наше небо.

Сделайте то, что вы можете. Что должны.

К чему обязывает величие.

Слава великой Украине! Слава Великобритании!

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